Украинским медикам повышают зарплаты.

Напомним: платить врачам минимум по 20 тысяч, а медсестрам - по 13,5 тысячи в прошлом году пообещал президент Владимир Зеленский. Эти нормы заложили в бюджет-2022.

А 12 января Кабмин принял постановление по поводу "медицинских зарплат".

В нем прописано, что врачи (кроме интернов) государственных и коммунальных учреждений здравоохранения должны получать не менее 20 тысяч гривен (то есть могут быть зарплаты и выше), а медсестры - 13,5 тысячи.

На первый взгляд медиков такое увеличение зарплат должно только радовать.

Но есть нюансы. Во-первых, речь идет не об окладах, а обо всей начисленной за месяц сумме. То есть туда войдут и разного рода надбавки, в том числе муниципальные и ковидные.

К примеру, в Киеве из городского бюджета ежемесячно доплачивают по 5 тысяч врачам, по 4 тысячи медсестрам и по 2 тысячи младшему медперсоналу (санитарам).

Средняя зарплата медиков по столице, по данным главы Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанского, по итогам 2021 года составила 15,2 тысячи (по Украине - 11,2 тысячи гривен).

То есть, чтобы дотянуть до 20 тысяч в том же Киеве, нужно доплатить не так много - всего 4,8 тысячи. И это явно не увеличение доходов медиков в разы.

Во-вторых, непонятно, как дифференцировать зарплаты специалистов разного уровня.

"Не могут врач без категории и доктор с высшей категорией и большим опытом работы получать одинаково, это какая-то уравниловка получается. Но насколько должны отличаться их зарплаты - на 200 гривен или 5 тысяч - в постановлении не указано", - говорит Кубанский.

В-третьих, и это, пожалуй, главное, - непонятно, на какие деньги будут повышать зарплаты.

Большинство лечебных учреждений в стране - самостоятельные субъекты хозяйствования. Они заключают договора с НСЗУ и могут рассчитывать только на те средства, которые от нее получат. В том числе за счет этих денег формируется зарплатный фонд, идет закупка медикаментов, инструментов, обеспечение хозяйственной деятельности. А так как тарифы на лечение многих заболеваний занижены (и их, формируя программу госгарантий на 2022 год, так и не повысили до нужного уровня), повышать зарплаты особо не с чего.

"Должен быть отдельный законодательный акт о бюджете этого повышения. Без денег это ни о чем", - говорит президент Национального медицинского совета Константин Надутый.

Об этом написал и Минфин в своих замечаниях к проекту.

"Разработчик (Минздрав -Ред.) должен подтвердить наличие соответствующих объемов расходов в показателях государственного и местного бюджетов. Поэтому Министерство здравоохранения должно предоставить подтверждающие расчеты", - отметили в Минфине.

То есть, на деле анонсированное повышение зарплат медикам может оказаться под большим вопросом. На деле все может закончиться "оптимизацией" штатного расписания, то есть, сокращениями, И тогда непонятно, кто будет лечить украинцев, ведь из системы здравоохранения и так идет колоссальный отток кадров - минус порядка 50 тысяч за два года.

Разбирались, как будут платить медикам в этом году, и как это в итоге скажется на здоровье украинцев.

Придумали схему

Отметим, что новое постановление Кабмина по зарплатам медиков - это уже далеко не первый вариант схемы, по которой хотят повысить благосостояние врачей.

К примеру, в конце декабря правительство разработало проект о надбавках за престижность труда медработников, в котором предусматривалось, что такие доплаты могут составлять до 500% от оклада.

Но в итоге 12 января на Кабмине появилось протокольное поручение отменить решение о принятии постановления о надбавках. И вместо него приняли другой документ - "Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения"

Кабмин принял это постановление задним числом - зарплаты медиков должны вырости уже с 1 января 2022 года. То есть, в феврале врачи и медсестры уже могут рассчитывать на 20 тысяч и 13,5 тысяч соотвественно.

Откуда взялись эти цифры, понятно - из указа президента Зеленского. Но почему именно 13,5 тысячи и 20 тысяч - неясно.

"В законе о медгарантиях указано, что в расчете тарифов НСЗУ должна учитываться зарплатная составляющая медиков на уровне 250% средней зарплаты, что на данный момент составляет 29 тысяч гривен", - говорит Кубанский.

Кроме того, обещанные 20 тысяч - это не оклад, а вся начисленная зарплата, то есть, в эту сумму попадают все доплаты и надбавки (в том числе, муниципальные, за ковид и прочее).

Поэтому рост зарплат будет отнюдь не в разы.

Сейчас многие медики действительно имеют скромные оклады - по 6-7 тысяч. Но на них начисляются доплаты - до 50% за напряженность труда, 10% за хирургию, до 30% - за стаж и т.д. Плюс во многих городах медикам доплачивают из местных бюджетов. Скажем, в Киеве врачи ежемесячно получают по 5 тысяч, а медсестры по 4 тысячи. Есть еще ковидные доплаты (до 300% от оклада).

Поэтому средняя зарплата медиков по Киеву - 15,2 тысячи, по Украине - 11,2 тысячи.

Но есть врачи, которые получают по 20-30 тысяч и более.

"Зарплаты могут существенно отличаться в зависимости от уровня специалиста и медучреждения", - говорит Кубанский.

То есть, получается, врач, который сейчас получает 20 тысяч, на повышение зарплаты рассчитывать уже не может. Ведь в постановлении Кабмина сказано только о минимальной планке. Как должны отличаться выплаты в зависимости от категории, уровня нагрузки и пр - не указано.

Зато отмечается, кто не может рассчитывать на 20 тысяч. Так, врачам первички, чтобы претендовать на такую зарплату, еще нужно набрать нужное количество пациентов по декларациям (не менее 70% от установленного уровня, то есть, порядка 1,4 тысячи человек), врачи -интерны из претендентов на повышенные зарплаты вообще выпадают.

"Уже пошли разговоры о переводе на полставки"

Также ожидаемо ниже будут зарплаты у врачей и медсестер, которые работают на неполной ставке. Им оклад высчитают соотвественно отработанному времени. Скажем, если специалист трудится на 0,5 ставки, то и зарплата, соотвественно, будет не 20 тысяч, а только 10 тысяч.

Тема неполных ставок для отечественной системы здравоохранения очень важная.

С окладами и сейчас активно экспериментируют.

Скажем, еще несколько месяцев назад медсестры одной из столичных больниц жаловались нам, что оформлены на пол-ставки, и получают по 3 тысячи гривен (без учета надбавок).

Некоторые врачи, наоборот, работают на 1,5 ставки. Поэтому даже если формально вакансии в той или иной больнице есть, "чужих" нередко не берут - просто делят "свободные" оклады между штатным персоналом.

Очевидно, что Минздрав о такой схеме знает. Поэтому, пообещав врачам по 20 тысяч, предусмотрел лазейку, указав отдельным пунктом, что в случае установления медработнику неполного рабочего дня или выполнения им не в полном объеме установленной нормы продолжительности рабочего времени требование по оплате труда применяется пропорционально отработанному времени.

В том, что медиков будут массово переводить на неполную занятость, эксперты не сомневаются. "Уже сейчас пошли разговоры об "оптимизации" - людей хотят переводить на 0,5-0,75 ставки", - говорит. Кубанский.

Ведь, чтобы платить медикам по 20 тысяч нет главного - денег.

Не хватает 100 миллиардов

Представляя проект по повышению зарплат в Кабмине, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в этом году в бюджете заложено значительно больше средств на медицину, чем в прошлом. То есть, деньги, по его мнению, есть.

Но у Минфина по этому поводу возникли большие вопросы. Финансовых расчетов - сколько средств понадобится на выплату повышенных зарплат - Минздрав не предоставил. Указал только, что реализация акта не потребует дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов, поскольку суммы будут выплачиваться в пределах сум, утвержденных в программах государственного бюджета.

"В то же время подтверждающих финансово-экономических расчетов относительно наличия соответствующих объемов расходов в показателях государственного и местных бюджетов, которые имеют в сфере управления соотвествующие учреждения здравоохранения, не предоставлено. С учетом этого, проект акта может оказаться финансово не обеспеченным", - говорится в замечаниях Минфина.

"Статьи "зарплата" в госбюджете нет, ведь автономные учреждения здравоохранения не имеют структурного финансирования. Чтобы понять реальные зарплатные потребности, нужно все просчитать, а таких просчетов Минздрав не сделал. Что косвенно подтверждает - денег нет, поэтому и считать особо нечего", - говорит Константин Надутый.

Фонд оплаты труда у большинства медучреждений в этом году вряд ли существенно вырастет.

Больницы сейчас живут преимущественно за средства, которые получают по программе медгарантий от НСЗУ.

В бюджете на нее предусмотрено 157,3 млрд гривен, что на на 33 млрд больше, чем в 2021 году. Увеличили тариф на роды (с 10 до 15 тысяч), неонатальную помощь (со 113 до 135 тысяч), химиотерапию (с 25 до 25 тысяч за пролеченный случай) и т.д.

Но еще на этапе обсуждения бюджета эксперты в один голос утверждали - тарифы остаются заниженными, а зарплатная часть в них - мизерной. И говорили, что по-хорошему, финансирование по программе медгарантий должно составлять не менее 250 млрд, то есть, почти на 100 млрд больше, чем выделили.

При таком раскладе средств на повышение зарплат медикам хватило бы. Но так как денег не добавили, непонятно, из чего платить.

По состоянию на начало этого года в Украине работает порядка 147 тысяч врачей и 273 тысяч среднего медицинского персонала. "Чтобы платить им зарплаты на заявленном уровне, нужно порядка 100 млрд в год", - говорит Кубанский.

НСЗУ предоставляла данные по медикам клиник, заключивших с нею договора - в 2021 году общее количество медперсонала составляла чуть более 272 тысяч человек. Более конкретной разбивки на врачей и средний медперсонал в НСЗУ не указали.

Но, даже если посчитать по "средней температуре по палате", получается, что годовой зарплатный фонд превысит 50 млрд гривен в год. Это почти треть всего финансирования, которое выделяют на лечение украинцев (и которого и так недостаточно).

"Но, кроме врачей и медсестер, есть и другой персонал- санитары, администраторы, бухгалтеры. Им ведь тоже нужно платить зарплаты. По ряду медучреждений уже сейчас есть долги по зарплатам, к примеру, по Киевской городской детской больнице №, Больнице скорой помощи, Киевскому центру эндокринологии. Если зарплаты повысить, а финансирование нет - будут новые долги", - говорит Кубанский.

Да и непонятно, за что лечить людей, обновлять материально-техническую базу и т.д.

Плюс, НСЗУ, повысив тарифы на лечение отдельных заболеваний, ужесточила требования к медучреждениям. К примеру, по пакету на лечение инфарктов договора будут заключаться лишь с больницами, которые пролечили их за прошлый год не менее 50, по инсультам - не менее 100. Если лечебное учреждение, оказывающее помощь новорожденным, перенаправит в другие центры 30% детей, то договор по неонатальной помощи ему вообще не светит.

То есть, получить финансирование от НСЗУ в этом году будет сложнее.

Но зато главврачи должны будут в договоре с НСЗУ подписаться, что обеспечат зарплаты, согласно новому постановлению Кабмина (изменения внесут в типовой договор). "То есть, вместо того, чтобы предусмотреть такие зарплаты в тарифе на медуслуги, главврачей попросту обяжут платить непонятно с чего", - говорит Кубанский.

Поэтому схема с неполной занятостью остается едва ли единственной возможностью для клиник не нарушить законодательство и при этом не выйти за рамки имеющего зарплатного фонда.

"Без дополнительного финансирования будет следующая арифметика: медучреждение определит, сколько зарплат по 20 тысяч оно потянет и подели на количество врачей, без которых работать просто невозможно. Придется увольнять врачей, чтобы платить больше тем, кто остался. Своего рода акция: "Выживи коллегу из больницы, получишь его часть зарплаты", - иронизирует Надутый.

Но в таком случае непонятно, кто будет лечить пациентов. Ведь если вместо 2-3 врачей будет работать один, то с общей нагрузкой он вряд ли справится.

"В последние годы и так идет отток специалистов из государственной системы здравоохранения. За два года - минус 9,5 тысяч враче и около 40 тысяч медсестер. Некоторые уходят в частные клиники, некоторые уезжают за границу или вовсе уходят из профессии. Но, если так пойдет дальше, кто будет лечить. С частных клиник спросу нет - если что, они попросту повесят замок на дверь. Именно государственная медицина должна обеспечивать помощь населению, в том числе, на волне эпидемий. А ее, получатся, просто разрушают", - отметил Кубанский.