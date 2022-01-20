Недавно презентованный отчет Госаудитслужбы об использовании денег ковидного фонда только подтвердил то, о чем уже давно говорят эксперты - миллиарды гривен были использованы не по назначению, а то и просто разворованы.

Напомним: на волне эпидемии в Украине был создан Фонд по борьбе с COVID-19. Деньги должны были пойти на поддержание экономики и людей. В меморандуме с МВФ прописали, что по итогу будет проведен аудит, причем он должен был появиться намного раньше - весной 2021 года. Но сроки сорвались.

В ковидный фонд направили рекордную сумму - 78,4 млрд гривен (потрачено - 67,9 млрд). Под аудиторский контроль попало 60 млрд. И, как оказалось, 30,1 млрд из них - то есть, половина всей суммы - "проблемные". Речь идет о "неэффективном использовании средств", но понятно, что под эту формулировку попадают и коррупционные схемы.

Пока неясно, какими будут последствия огромных растрат для чиновников. Но вот простым украинцам придется ответить.

В предложениях по итогу отчета Госаудитслужба указывает, что излишне уплаченные бизнесу и людям деньги неплохо бы вернуть. В частности, речь идет о возврате «излишне полученной субъектами хозяйствования одноразовой компенсации». Речь идет о 8 тысячах гривен, которые платили бизнесу, «выключенному» локдауном. «Лишняя» сумма - порядка 6 миллионов.

Также Госаудитслужба предлагает обязать центры занятости предпринять меры по возврату работодателями «лишней» помощи по частичной безработице. Хотя тут конкретные суммы не указаны.

Разбирались, как в Украине освоили ковидный фонд, кто на этом заработал и кто в итоге заплатит.

Сэкономили на ковиде

Отчет Госаудитслужбы охватывает период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2021 года. Документ достаточно внушительный - текста и таблиц в нем более чем на 50 страниц.

Анализируются траты из ковидного фонда отдельно по ведомствам.

К примеру, Минэкономики было выделено порядка 10,7 млрд, МВД - 4,7 млрд, Укравтодору - 26,2 млрд, Минсоцполитики - около 11,8 млрд, Минздраву - 21, 8 млрд, Минрегиону - 1,7 млрд, министерству образования - 52,5 млн, Минюсту - 126,7 млн, Госуправлению делами - 51,2 млн, министерству культуры - 777,8 млн, министерству спорта - 475,8 млн, Фонду госимущества - 48,4 млн.

Первый минус, который отметили аудиторы, - далеко не все средства были потрачены. Хотя на волне пандемии, казалось бы, потребность в деньгах была особенно высокой, и даже озвучивались прогнозы, что средств может не хватить.

Тем не менее, Минздрав, для которого противостояние эпидемии является прямой обязанностью, потратил всего 88% средств. У Минсоцполитики, которое должно было поддержать граждан в чреде локдаунов, показатели еще хуже - освоено 58% средств. Это худший показатель среди всех получателей ковидных денег.

В то же время Укравтодор, МВД и Госуправление делами потратили все или почти все (98% и 100% соотвественно).

В целом по ковидному фонду было освоено 88% денег или порядка 60 млрд, которые и взяли на контроль аудиторы.

И обнаружили немало интересного.

8 тысяч придется вернуть

Как говорится в отчете, установлено нарушений и проблемных вопросов на сумму около 30,2 млрд, то есть, половину ковидного бюджета. При этом не берутся в расчет 155,6 млн, нарушения по которым были обнаружены ранее в ходе аудиторских проверок и уже устранены.

Много нарушений выявили по выплатам и компенсациям людям и бизнесу. Напомним: предприниматели мели право на разовую помощь в 8 тысяч гривен, компании могли получать компенсации по частичной безработице (до 4,7 тысяч на каждого работника) плюс тем, кто потерял работу платили отдельные пособия.

По Фонду соцстраха (получал деньги из ковидного фонда по линии Минэкономики) Госаудитслужба выявила нарушений на 3,4 млрд гривен. Претензии аудиторов следующие: помощь по частичной безработице давали рабочим- пенсионерам, начисляли излишние суммы за фактически неотработанное время и в размерах, превышающих минимальную зарплату (изначально было требование - компенсация не должна превышать минималку, что на тот момент составляло 4723 гривны). Также пособия платили тем, кто трудился по совместительству или не был оформлен в штат (что также запрещено).

Кроме того, Фонду соцстраха выделили больше 1,27 млрд на поворотной основе. Но деньги до сих пор так и не возвращены. И, как говорится в отчете, нет законодательного механизма взыскания этих средств, что создает риск их невозврата в бюджет.

То же самое по Фонду безработицы - нет алгоритма, определяющего начисления и выплаты по безработице по источникам поступления. То есть, для аудиторов этого своего рода "серая зона" - невозможно проверить, какие именно выплаты пошли с ковидного фонда, а какие - за счет других расходных статей. Из-за этого нет выводов по эффективности использования почти на миллиард гривен.

По компенсациям бизнесу (8 тысяч гривен для компаний и ФОПов, которые не могли работать в карантин, в частности, сферы услуг) аудиторы обнаружили, что бизнесмены предоставляли недостоверные данные и все равно получали деньги. В перечень претендентов на помощь от государства было зарегистрировано около 12 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, основной вид деятельности которых не относился к тем, что имели право на компенсации и которые платили ЕСВ менее 9 месяцев.

Минсоцполитики аудиторы обвинили в незаконном назначении выплат помощи ФОПам на детей. Компенсации, якобы, начислили 66 предпринимателям, которые на тот момент не вели бизнес или не относились к первой и второй групп налогоплательщиков. Таких нарушений - на 800 тысяч гривен.

Еще 43 ФОПа получили и компенсации на детей и выплаты по программе "Муниципальная няня", что также незаконно. 51 предприниматель получили деньги на детей старше 10 лет, что не было предусмотрено программой.

Всего, по мнению аудиторов, Минсоцполитики завысило потребность в бюджетных средствах по выплатам на 3,6 млрд. Вместе с тем, из-за разного рода ошибок почти 5,5 тысяч граждан лишили законных выплат.

В предложениях по итогам отчета Госуадитслужба настаивает на мерах по возврату в бюджет излишне полученных бизнесом компенсаций на сумму в 6 млн гривен. Будет перерасчет и компенсаций по частичной безработице - провести его обязали центры занятости. Но сумма, которую выставят работодателям к возврату, не называется.

То есть, получается, теперь многим предпринимателям, которые получили "8 тысяч от Зеленского" придется эти деньги вернуть.

Впрочем, как говорит экономист Алексей Кущ, еще не факт, что станут массово забирать деньги. "Предпринять меры по возврату в бюджет средств» - это традиционная для Госаудитслужбы формулировка. Реальный механизм по возврату средств может быть только через суд, или если люди сами согласятся отдать компенсации. Но последнее маловероятно, а массовые суды потребуют немалых расходов со стороны государства и времени", - говорит Кущ.

"Если ошибка в оплате возникла по вине стороны, которая ее произвела, получатель, как правило, не несет никакой отвественности. Подобные иски были со стороны Пенсионного фонда, которые начислял людям слишком большие пенсии, но суды их отклоняли. В случае с ковидными компенсациями ситуация, по моему мнению, будет аналогичной, если речь не идет о мошенничестве со стороны получателей. В любом случае затребовать возврат денег можно только через суд", - отметил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. Но донимать людей просьбами вернуть деньги чиновники могут.

Как лечил Минздрав

Интересно по Минздраву, который, в общем-то, и должен противостоять эпидемии.

Но как раз к нему у аудиторов - целый список претензий.

Первая - по расчету стоимости ковидного пакета (по которому НСЗУ покрывала больницам лечение пациентов с коронавирусом) и принципам выплат. В Госаудитслужбе считают, что ценник завышен, а деньги не всегда получали те, кто был на передовой борьбы с эпидемией. В итоге из бюджета ушло лишние 3,2 млрд. В пример приводят, в частности, 21-й центр экстренной медпомощи, который получал деньги по ковидному пакету, но в реальности услуг пациентам с коронавирусом или подозрениям на него не предоставлял.

В целом центры экстренной медпомощи не использовали 3,8 млрд выделенных им средств. Более того, около 1,2 млрд они разместили на депозитах частных банков, то есть, рассчитывали еще и неплохо заработать на ковидных деньгах.

Что касается ковидных доплат медикам (до 300% от оклада), то на них так экономили, что в 2020 году образовались "лишние" средства в размере 229 млн. При этом сами врачи жаловались "Стране", что им недоплачивают ковидные - формулировка "до 300% от оклада" позволяла руководству больниц платить сколько посчитают нужным кому 100%, а кому и еще меньше.

В то же время больницы получили избыточные суммы на ковидные выплаты, в том числе, завышая количество штатных работников, имеющих право на доплаты. А Минздрав за этим не проследил.

Фактически провалили программу по передвижным госпиталям, на которую из ковидного фонда выделяли больше 90 млн. В итоге 50 млн освоили, но в Донецкой области и Киеве на время проведения аудита передвижных госпиталей вообще не было, а в Одесской области развернули 90 койко-мест из 500 запланированных. То есть, 50 млн ушли неизвестно куда. В отчете Госаудита их обозначили как "неэффективно использованные".

Много претензий к госпредприятию "Медицинские закупки Украины". Оно, якобы, не смогло организовать своевременные закупки товаров для борьбы с ковидом и их поставки в больницы. К примеру, маски просто лежали на складах два месяца, а по ИВЛ три месяца договаривались о закупках.

В больницах так и не запустили использование 32 компьютерных томографов стоимостью почти в полмиллиарда. Риски простоя есть еще по 145 томографам на 2 млрд - сейчас они все еще на хранении у поставщиков.

По лабораториям выявили перенаправление ковидных денег на зарплаты и закупку материалов (на 6,8 млн), завышение доплат медикам (на 3,4 млн), закупку некондиционных масок (на 16,1 млн) и др.

Впрочем, картинка о том, как Минздрав тратил коронавирусные деньги, была бы неполной без конкретных фактов скандальных закупок. Мы уже писали, что сразу же на этапе освоения ковидного пирога среди получателей немалых сум оказались фирмы детей чиновников, "Эпицентр" и компании, которые на рынке связывали с людьми из Минздрава.

Собственно, по этой схеме по закупкам работали и дальше.

К примеру, Счетная палата среди крупнейших получателей средств из ковидного фонда называет компании "Протек Солюшнз Украина", "ИМД плюс", "Астриум", "Алви-Лайн", "Тиос".

"Протек Солюшнз Украина" получила в 2020 году больше 640 млн гривен, а "ИМД плюс" - 115 млн.

Обе фирмы - не новички на медицинском рынке. Их владельцев является Федор Кирпенко, и до недавнего времени компания была оформлена как датский офшор.

"Протек Солюшнз" не раз попадала в тендерные скандалы - ее обвиняли в участии в "подставных аукционах", то есть, когда участников формально несколько, но один из них не специально дает выиграть другому.

"Астриум" (получил больше 380 млн) оформлен на Виталия Степченко. Но ранее его бенефициаром числился хорватский бизнесмен Желько Гранатир, а жена Степченко Наталия - его личный помощник. Желько Гранатир в свое время был замешан в скандале по делу машин скорой помощи, которые закупала Юлия Тимошенко в 2007 году. Якобы, фирма бизнесмена поставила за бюджетные деньги авто, которые не подходят для перевозки отдельных категорий пациентов, а затем, пустив их через компании- однодневки, перепродала.

Также на рынке "Астриум" подозревали в поставках оборудования по завышенным ценам. К слову, именно «Астриум» поставила "Медицинским закупкам Украины" компьютерные томографы.

Киевская "Алви Лайн" (получила 95 млн) фигурировала в скандалах по поставкам кислородных систем. Владелец этой компании - Олег Соколов, уставной фонд - всего 31 тысяча гривен. Чистая прибыль в 2020 году превысила 790 тысяч. Как рассказали нам источники в медицинских кругах, Соколов давно вход в Минздрав и имеет своих людей во многих региональных управлениях здравоохранения.

В прошлом году эта компания выигрывала тендеры Криворожской инфекционной больницы №1, Клинической больницы скорой помощи Львова, Харьковской городской больницы №13, территориального медицинского объединения МВД в Киеве, Запорожской, Николаевской и других областях.

Дороги проскочили

Еще один интересный фигурант в списке получателей ковидных денег - Укравтодор.

Ему из ковидного фонда выделили больше 26 млрд, 25,7 млрд из которых были успешно освоены.

Первое замечание Госаудитслужбы - нарушение при проведении торгов и как следствие "не те" или точнее, как раз те для Укравтодора, победители. По таким тендерам вопросов почти на 10 млрд. Но конкретики мало.

Под проверку Госаудитслужбы попало только чуть больше половины денег, которые прошли через госзакупки.

Обнаружилось, что были случаи завышений стоимости и объемов работ (на 7 млн и 1,2 млн соотвественно), некачественное покрытие дорог (на 45,5 млн).

Как видно, суммы достаточно скромные на фоне миллиардного финансирования "Укравтодора".

Хотя о масштабах коррупции на дорогах в профильной среде ходят легенды. В 2020 году бывший советник главы ОП Игорь Уманский заявил, что деньги из ковидного фонда вовсю осваиваются неким дорожным картелем, о котором "Страна" также подробно писала. По словам Уманского, за последние годы бюджет на строительство дорог вырос втрое, при этом в тендерные требования вносились изменения, которые позволили выигрывать «нужным» фирмам. "Картель", получив заказ, нередко отдавал его подрядчикам за 30-40% отката, что в итоге только в 2020 году позволило поднять 36 млрд гривен (деньги на дороги выделялись не только по линии Укравтодора, но и по другим программам "Большого строительства").

При этом, как ни странно, у аудиторов возникли вопросы только по миллионам.

Тут есть свое объяснение.

"Дело в том, что государственный аудит проверяет в основном, технические моменты и соответствие законодательству. Как только что-то не отвечает алгоритму, транзакция отправляется в папку «неэффективных». Но это не значит, что речь идет только о коррупции и воровстве. Помимо этого - банальный непрофессионализм чиновников в делопроизводстве и низкая исполнительная дисциплина. Более того, как раз коррупционные договора могли не попасть в список неэффективных, так как там формально все процедуры были соблюдены", - пояснил Кущ.

Заказали аудит и приватизацию, нахимичили с ковидными доплатами

Что касается других министерств и ведомств, получивших свою часть ковидного пирога, то особо отличился Минкульт.

16,4 млн из ковидного фонда министерство направило на оплату получателям грантов за аудиторские услуги, что явно не относится к мерам по борьбе с ковидом.

Еще 3,7 млрд ушли по нецелевому использованию на Украинский культурный фонд. Тот, якобы, выделял безо всяких на то оснований ковидные деньги юридическим и физическим лицам, а также не вернул в бюджет непотраченные средства.

Материалы по этому делу направлены в Печерскую окружную прокуратуру и приобщены к уголовному делу.

Нецелевым использованием ковидных денег отличился и Фонд госимущества. Он направил 10 млн на оплату услуг советников по приватизации "Электротяжмаша", ОПЗ и ОГХК.

МВД доплачивал медикам ведомственных больниц ковидные деньги даже при отсуствиии пациентов с коронавирусом (на 7,7 млн гривен), а также тем, кто был на больничном или учебе.

По такому же принципу начисляли доплаты силовикам. Минрегион уличили в завышениях исполнителями объемов и сумм по работам по капитальному ремонту приемных отделений в госпитальных округах (на 47,7 млн) и нарушениях финансовой дисциплины.

Министерство молодежи и спорта, по данным Госаудитслужбы, завысило потребности в финансировании и выделило подотчетным организациям 23,7 млн безо всяких оснований. Деньги получили, в частности, федерации легкой атлетики, регби, и др.

По Госуправлению делами у Госуадитслужбы самый короткий перечень претензий - найдено нарушений на 0,004 млн гривен из-за излишне уплаченного НДС и установлено недостачу средств индивидуальной защиты. И, якобы, эти проблемы уже устранены в ходе предыдущих ревизий.

Картинка для МВФ

Для отчетности перед МВФ Госаудитслужба отдельно представила специально заполненную матрицу в форме таблиц.

Пока неясно, насколько Фонду понравится то, как Украина распорядилась ковидными деньгами.

Да и в целом непонятно, будут ли сделаны из этого отчета выводы и какие именно?

"Самого отчета аудиторов мало. Чтобы доказать нарушения, нужна государственная экспертиза и уголовные дела. Госаудитслужба дает очень высокие процент нецелевого использования средств - 30 млрд. Но где именно там коррупция, а где банальные непрофессионализм, и кого в итоге нужно сажать, а кого увольнять - нужно разбираться", - говорит Кущ.

Пойдут ли на это власти - вопрос открытый. Тем более, что те же дорожники прямым текстом говорят, что часть откатов уходит в Киев, а из-за того, что участников схемы слишком много и люди болтают лишнее, по распределению дорожных бюджетов уже начался передел. Список тех, кто в схеме, урезают, а откаты, наоборот, повышают.