С 26 марта комендантский час в Киеве сократили на час: вместо 22:00 он начинается с 23:00 и длится до 5 утра. Такое послабление позволило столичным ресторанам вздохнуть свободнее. Но все же, хоть лишний час работы вечером и улучшил положение ресторанного бизнеса, кардинально ситуацию в отрасли это не поменяло.

"Страна" разбиралась, как сокращение комендантского часа повлияло на работу ресторанов.

Выручка выросла на 20%

Ольга Насонова, эксперт ресторанного бизнеса, отмечает, что выручка выросла на 10-20% у тех заведений, в которых есть алкоголь. Но все же это нельзя назвать значительным ростом.

"20% - это не 50%. Но на фоне роста цен на продукты, коммунальные услуги и недавние отключения электричества прирост в 20% позволит избежать убытков, больше заработать персоналу, продержаться до лучших времен", - говорит Ольга Насонова.

Но глобально лишний час работы не спасает ресторанную индустрию, ведь комендантский час не отменен совсем, и он все еще ограничивает возможности заработка.

"Кардинального улучшения нет, ведь работу равно нужно заканчивать до 23:00, чтобы персонал успел доехать домой. Посетители готовы сидеть, раньше было понятие "до последнего клиента". Сейчас этого нет. Но лишний час все равно дал прирост", - отмечает Ольга Насонова.

При этом на такой сегмент ресторанного бизнеса, как кофейни, фаст-фуды, стрит-фуды и другие "дневные" заведения сокращение комендантского часа никак не повлияло, т.к. их основная посещаемость приходится на утреннее и дневное время.

Управляющий партнер ресторанов "Pastateca" Максим Храмов отмечает, что за две недели работы по новому графику вечерняя касса увеличилась на 20-25% - за счет того, что больше людей приходит начиная с 19:00 и после 20:00, так как знают, что могут посидеть дольше.

Однако при этом средний чек практически не изменился. Храмов связывает это с общим ростом цен и падением покупательской способности клиентов.

"В Киеве все равно ощущается, что люди в массе своей экономят деньги. Клиенты не готовы массово платить больше, пытаются вложиться в ту сумму, к которой плюс-минус привыкли. Но это обычное явление в любые времена с сильной инфляцией. То же самое было в 2008, 2014 годах. Получается, что, условно, продукты в закупке выросли на 50-70%, цены в ресторане - на 30-35%, а чек - лишь на 10-15%", - говорит Максим Храмов.

Ожили бары и выросли продажи алкоголя

Комендантский час «убил» культуру длительных ужинов в ресторанах с алкоголем.

«Ужин в ресторане - это не просто еда, это атмосфера, эмоции, общение. В среднем это 2-2,5 часа времени, иногда 3. Если ресторан заканчивал свою работу в 21:00 или 21:30, гостям нужно было торопиться, что полностью убивало нужную атмосферу», - отмечает Ольга Насонова.

Сокращение вечерней посещаемости с начала войны достигло во многих заведениях 50%.

«Это же касается и баров. Интересна деталь: многие просто не позволяли себе выпить много, чтобы быть в состоянии добраться до дома. А значит, меньше заказывали», - говорит Насонова.

После сокращения комендантского часа рестораторы заметили увеличение продаж алкоголя. «Принципиально больше спиртного стали заказывать в пятницу и субботу, в остальные дни - плюс-минус так же, как было», - говорит Храмов.

Бары, чей основной подует - алкоголь, - также смогли вздохнуть свободнее и угощать гостей коктейлями на час дольше.

Владелица Ведьма-бара «Лысая гора» Олеся Остафиева подтверждает, что сокращение комендантского часа прибавило заведению выручки и привлекло больше гостей. По сравнению с периодом, когда комендантский час начинался в 23:00, сейчас посетителей в баре стало больше на 15-20%.

«Мы всегда были вечерним заведением, до войны открывались в 5 вечера. Последний год мы работали с 3 до 10, сейчас продлили работу и стали открываться на час позже - с 4 до 11. При этом выручка стала больше на 15-20%, потому что в 15:00 народ не пьет, а в 22:00 - пьет. Для нас как для бизнеса это существенные изменения к лучшему», - говорит Остафиева.

По ее словам, сокращение комендантского часа дало заведениям заработать больше. Однако рестораны и бары все еще несут множество дополнительных расходов. Так, например, за час до начала комендантского такси дорожает в три раза - это серьезная статья трат для заведений, которые оплачивают развоз сотрудников.

Тем не менее Олеся Остафиева отмечает: «Война - не время жаловаться. Продлили работу на час больше, мы благодарны».

Мешает дорогое такси и пост перед Пасхой

Есть сразу несколько факторов, которые мешают ресторанам выйти на ощутимую прибыль даже с учетом сокращения комендантского часа.

Первая причина - сложная логистика. Сотрудникам нужно добраться домой, но такси резко дорожает ближе к полуночи, а общественный транспорт уже после 22:00 ходит редко, особенно в спальных районах Киева. Из-за этого многие заведения не воспользовались возможностью поработать вечером лишний час и не продлили работу до 23:00.

Так, к примеру, «Pastateca» теперь работает до 21.30, до этого заведение закрывалось в 20:00. С мая, по словам Максима Храмова, ресторан будет работать до 22:00.

«Вроде как до 11 вечера можно работать, но многие закрываются раньше - в 22, 22:30. Если нет посетителей, просят гостей рассчитаться за небольшие заказы раньше, чтобы персонал имел не час, а хотя бы полтора часа на дорогу домой. Некоторые заведения даже принципиально стараются брать на работу тех, кто живёт недалеко - именно из-за проблем с транспортом», - отмечает Ольга Насонова.

Второй фактор - религиозный. Сокращение комендантского часа совпало с периодом Великого поста перед Пасхой. Многие люди придерживаются диеты и потому реже ходят в рестораны. Из-за этого прирост клиентов и выручки оказался не таким существенным, как ожидалось.

«Некоторые рестораторы говорят, что уменьшение комендантского часа вообще никак не повлияло на их работу. Возможно, это связано с тем, что до Пасхи кто-то принципиально постится из религиозных соображений, кто-то на всякий случай, чтобы здоровье поддержать. Вообще и до войны, в последние лет пять, период двух недель до Пасхи были для ресторанного бизнеса достаточно неудачными именно из-за поста», - отмечает Ольга Насонова.

По словам эксперта, если бы не эти моменты - плохой транспорт, дорогое такси и пост, - прирост выручки ресторанов благодаря сокращению комендантского часа составил бы не 10-20%, а даже 30%-40%.

Однако столичные рестораторы все равно рады послаблению комендантского часа. По прогнозу Максима Храмова, благодаря этому оживится сегмент вечерних мероприятий, ужинов большими компаниями, особенно в центре Киева.

«Это однозначно облегчает сервисному бизнесу жизнь в сумме с другими факторами. Работает мультиэффект от потепления, отсутствия обстрелов и блэкаутов, удлинения светового дня и минус час комендантского часа. Стало больше гостей вечером, спокойнее логистика отъезда персонала домой - дешевле, так как транспорт работает дольше. То есть заведение может работать дольше, получить больше и не тратиться на космическое такси», - отмечает Максим Храмов.