С началом осени в Украине начали массово отключать горячую воду. Первого сентября людям перекрыли воду в ряде населенных пунктов Волынской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Полтавской, Черниговской и других областей.

В Киеве, как сообщили нам в "Киевтеплоэнерго", массового отключения горячей воды пока не было - только в отдельных районах в связи с плановыми ремонтами.

Как рассказали нам коммунальщики, они отключают людям горячую воду из-за проблем с газом, на котором воду греют.

"1 сентября "Нафтогаз Трейдинг" просто выбросил большинство теплокоммунэнерго с торговой площадки. У тепловиков было два варианта: или перекрыть подачу горячей воды потребителям, или не пустить газовщиков на территорию и продолжать отбирать газ, но уже несанкционированно. Впоследствии за эти объемы придется заплатить вдвое дороже", - рассказал нам представитель одного их региональных теплокоммунэнерго.

Почему "Нафтогаз" заблокировал коммунальщиков?

"В августе Кабмин принял постановление, которым изменил правила работы ПСО. Теплокоммунэнерго предписали открыть счета в Госказначействе и подписать договоры с банками, чтобы те в ежедневном режиме переводили на эти счета деньги, поступающие тепловикам в счет оплаты за услуги. 65% этой суммы должно тут же списываться в качестве оплаты за газ, остальное предприятия могут тратить на собственные нужды. Но банки пока не готовы подписывать договоры, так как у них нет типового образца. А согласно постановлению Кабмина, все формальности нужно было уладить до 1 сентября", - рассказал нам руководитель КП "Тепловик" из города Староконстантинова Хмельницкой области Александр Дущенко.

Впрочем, как говорит исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, горячая вода - это только первый звоночек грядущих коммунальных проблем.

"Будущий отопительный сезон будет сверхсложным. Советую украинцам уже сейчас запасаться генераторами, буржкуйками, бесперебойниками и теплой одеждой", - говорит глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко.

Разбирались, почему украинцам перекрыли горячую воду и что в целом будет с коммуналкой.

Почему пропала горячая вода

С 1 сентября во многих городах начали отключать горячую воду. Об этом нам сообщили в АМУ, а также сами коммунальщики.

Александр Слобожан заявил о надвигающемся "коммунальном коллапсе". Впрочем, во многих городах горячую воду выключили еще с начала лета, кое-где идут ремонты сетей и воду тоже перекрыли, поэтому тонкую грань перехода от профилактики сетей до коллапса многие украинцы еще не уловили.

Между тем вырисовывается серьезная проблема с горячей водой, которая, если ее не решат, уже через полтора месяца может сорвать старт отопительного сезона.

Дело в том, что с 1 сентября "Нафтогаз Трейдинг" попросту выбросил тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ.

То есть греть воду попросту не на чем. Как рассказал нам руководитель одного из региональных теплокоммунэнерго, "можно не пустить газовщиков на территорию и продолжать отбирать газ, но за это впоследствии придется платить в двойном размере, поэтому многие предприятия не рискнули пойти на такой радикальный шаг".

Почему коммунальщикам начали обрезать газ?

22 августа Кабмин принял постановление №896, которым по-новому прописал новые условия получения газа по спецобязательствам.

Для этого теплокоммунэнерго должны были до 1 сентября открыть счета в Госказначействе, с которых 65% станут списывать в счет оплаты за газ, а остальные 35% предприятия могут тратить на текущие расходы. Чтобы запустить работу по-новому, теплокоммунэнерго должны были заново подписать договоры с компанией "Нафтогаз Трейдинг" и заключить договоры с банками - чтобы те ежедневно перебрасывали деньги на счета в Госказначейство. Но на последнем этапе возникла заминка.

"Мы подписали договор с "Нафтогаз Трейдиг" и открыли счета в Госказначействе. Но с банком подписать счет не смогли: финучреждение ссылается на то, что правительство не дало примера типового договора и попросту пока не понимает, что именно с нами подписывать", - рассказали нам в одном из региональных теплокоммунэнерго.

"Так как сроки подписания договоров истекли уже 1 сентября, "Нафтогаз" с этого дня попросту отказал нам в подаче газа", - добавили коммунальщики.

Ставят под удар критическую инфраструктуру и потребителей

В "Нафтогаз Трейдинг" заявили, что будут реализовывать газ поставщикам тепла для населения по цене 7420 гривен за тысячу кубов, а для бюджетных организаций - по 16390 гривен. Для всех других потребителей цена будет рассчитываться по специальной формуле, которая будет зависеть от ситуации на рынке. При этом базовая цена снизится более чем вдвое: с 38325 до 16390 гривен за тысячу кубов. Также правительство прекратило практику списания денег со счетов теплокоммунжнерго за долги по газу, и 35% средств предприятия смогут тратить на свои нужды.

Тем не менее в Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" заявляют, что правительственные изменения в законодательство навредят критической инфраструктуре и конечным потребителям. И дело не только в не подписанных вовремя договорах с банками.

Как говорит президент ассоциации Арсений Блащук, Кабмин ввел "нереальное процентное распределение средств" плюс установил расчеты через казначейские счета. И все это в условиях огромных долгов государства по компенсации разницы в тарифах, которая на сегодня достигла 39 млрд гривен и продолжает расти.

35% средств, которые якобы могут тратить на свои нужды коммунальщики, на самом деле им не принадлежат. Они будут аккумулироваться на казначейских счетах, а это значит, что ТКЕ попросту утратят управление предприятиями.

"Если ранее они могли в случае острой необходимости своевременно, в течение дня, проводить оперативные платежи на закупку материалов (скажем, для ремонта сетей - Ред.), то теперь эту функцию возложили на Государственную казначейскую службу. И на практике для проведения платежей понадобится как минимум неделя. Понятно, что в такой ситуации теплокоммунэнерго не смогут обеспечить надежное прохождение отопительного сезона и оперативно устранять аварийные ситуации", - говорят в "Укртеплоэнерго".

Как рассказали нам в одном из региональных теплокоммунэнерго, из 35% якобы разрешенных для трат средств на деле они получат не более 15% (остальное - налоги, зарплаты и прочее). Плюс ждать разрешения на проводку платежа от Госказначейства придется неделю-две. То есть работа предприятия по текущим проектам может оказаться фактически заблокированной.

Это подтверждают и в профильной ассоциации. Там отмечают, что установленные для ТКЕ тарифы на 35-50% ниже экономически обоснованных. Поэтому реально в распоряжении коммунальщиков будет оставаться не больше 15-25% средств. При этом государство не спешит погашать разницу в тарифах. В ассоциации "Уктеплоэнерго" предлагают взаимозачёт: пустить эту сумму в счет оплаты за газ, и, если удастся полностью рассчитаться, разблокировать коммунальным предприятиям доступ ко всем деньгам на их счетах и позволить самим ими распоряжаться. Но пойдет ли Кабмин на это предложение, пока неизвестно.

"Счета с банками - это такое дело. Может, пока потренируются на отключениях горячей воды и к отопительному сезону заключат договоры. Но вот с новой схемой распределения средств действительно беда. Если ее оставят в силе, отопительный сезон во многих городах вообще может не начаться: у предприятий попросту не хватит средств, чтобы закончить ремонты сетей и подготовить систему к 15 октября", - говорит нам руководитель одного из региональных теплокоммунэнерго.

Что будет зимой

Олег Попенко говорит, что будущий отопительный сезон может оказаться сверхсложным - даже хуже предыдущего.

"Многие составляющие энергетической инфраструктуры не готовы к зиме. Угля на ТЭС очень мало, с газом тоже могут возникнуть проблемы, так как Украина уже импортировала больше миллиарда кубов из Молдовы и Польши. По электроэнергии за последнее время было уже 9 аварийных запросов помощи у Европы. Это, напомню, зима еще не началась, и обстрелов энергетической инфраструктуры не было. Можно предположить, что если текущее состояние дел сохранится, с наступлением холодов будет только хуже. Не зря на местах уже готовят население к длительным отключениям (такие заявления, в частности, делал мэр Львова Андрей Садовый). Могу только посоветовать украинцам запасаться генераторами, бесперебойниками и теплой одеждой", - отметил Попенко.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан рассказал нам, что местные власти потратили на поддержание работы теплокоммунэнерго больше 62 млрд гривен. Но будут ли деньги дальше - большой вопрос.

"Минфин уже предупредил нас, что со следующего года у местных бюджетов хотят полностью забрать НДФЛ военных, а это порядка 65 млрд гривен и еще 4% от общих поступлений налога на доходы физлиц (сейчас в местные бюджеты идет 64%, будет 60% - Ред.). Это значит, что многие местные бюджеты могут стать дефицитными. И людям попросту станут отключать коммунальные услуги", - говорит Слобожан.

То есть зимой могут быть перебои не только с горячей, но и с холодной водой, а также отоплением.