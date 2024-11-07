Победа на выборах в США Дональда Трампа может привести к значительным переменам в Украине.

Кандидат от республиканцев во время своей предвыборной кампании неоднократно обещал быстро закончить войну. Конкретный план, как это можно сделать, судя по публикациям СМИ и высказываниям советников Трампа, состоит в остановке войны по линии фронта и в отказе от принятия Украины в НАТО. Но, как мы уже писали, далеко не факт, что этот план будет реализован. Подробно перспективы войны и мира при Трампе мы анализировали в отдельном тексте.

Однако, помимо аспекта связанного с войной, возвращение к власти Трампа может серьезно повлиять и на внутриполитическую ситуацию в Украине.

В том числе и на судьбу Зеленского.

В политических кругах по этому вопросу существует две прямо противоположные точки зрения.

По одной из них Трамп ненавидит Зеленского, а потому отношения между ними будут очень плохие, вплоть до принуждения президента Украины к отставке.

Вторая точка зрения гласит, что у Зеленского очень неплохой контакт с избранным президентом США, а потому проблем больших на Банковой не ожидают. Наоборот - рассчитывают воспользоваться приходом Трампа, чтоб обнулить влияние связанных с американским посольством и Демпартией грантовых активистов, общественных деятелей, медиа и политиков. Эта группа время от времени портит жизнь Офису президента, требуя неких реформ и обвиняя в недостаточной борьбе с коррупцией, постоянно апеллируя при этом к западным структурам. В ОП полагают, что при Трампе данная группа потеряет поддержку американского госаппарата. Также там рассчитывают, что новый президент поменяет посла США в Киеве Бриджит Бринк, которая этих активистов опекает, чем раздражает Банковую до такой степени, что Зеленский даже ставил перед Блинкеным вопрос о ее отзыве. Блинкен ответил отказом, но при Трампе у ОП появляется шанс добиться своего.

Правда, источники допускают, что проблемы у Зеленского и у Ермака могут начаться, если они отвергнут утвержденный Трампом план завершения войны. Однако вероятность этого, источники оценивают как минимальную.

Отдельный аспект - церковный вопрос. Накануне выборов ряд видных представителей команды Трампа, включая вице-президента Вэнса, осуждали принятый Верховной Радой закон, который открывает дорогу к запрету УПЦ. И, по данным "Страны", не исключено, что эту тему у Трампа теперь снова поднимут, побуждая украинские власти скорректировать свою церковную политику.

В тоже время, любые перемены в политике Вашингтона в отношении к Украине возможны только в одном случае - если Трамп сможет взять под свой контроль Госдеп, чего ему не удалось в свой первый срок, когда внешний курс США, в том числе и по Киеву, продолжала определять, по сути, прежняя команда, связанная с Демпартией. А потому никаких особых перемен в этом курсе не было. Как будет на сей раз - увидим после 20 января, когда Трамп вернется в Белый дом.

Ну а пока, не дожидаясь инаугурации нового президента, в Вашингтон потянулись "ходоки" и от украинской власти, и от различных групп влияния, которые пытаются установить контакт с командой Трампа, лоббируя свои вопросы.

Подробнее о том, как приход к власти в Вашингтоне Трампа поменяет внутриполитические расклады в Украине, читайте в статье "Страны".

Что готовит Трамп

Безусловно, определяющим отношения Украины и США при новом президенте будет то, какие решения Трамп примет по войне.

Несмотря на многократные обещания закончить войну как можно скорее на самом деле до конца непонятно, какую линию примет Трамп в реальности, так как в Республиканской партии много сторонников войны до победного конца, причем даже в более жестко форме, чем при Байдене.

Поэтому возможны самые разные варианты. От предложения завершить войну по линии фронта (как об этом пишут СМИ) до ее эскалации, если Трампу не удастся найти общий язык с Путиным.

Также есть вариант, что политика вообще принципиально не изменится.

Это возможно, если Трамп, как и во время предыдущей каденции, не сможет взять под свой контроль Госдеп и им продолжат управлять близкие к Демпартии люди совместно с "ястребиным" крылом в Республиканской партии. Признаком того, что ситуация пойдет по данному пути станет назначение на должность госсекретаря одного из "системных" республиканцев вроде Майка Помпео.

В таком случае, по ключевым вопросам политики на украинским направлении, не поменяется почти ничего за исключением второстепенных деталей. Как по отношению к войне, так и по отношению к внутренней политике Украины.

Именно на этот сценарий и делает ставку "партия войны".

В тоже время, в западных СМИ преобладает точка зрения, что также как на первом сроке уже не будет. И Трамп сможет серьезно "перетасовать" Госдеп и весь госаппарат, поставив туда своих людей, который смогут развернуть курс, если на то будет воля президента.

И в такой ситуации отношение Трампа к Зеленскому и к украинской власти будет определяться их готовностью или неготовностью следовать этому курсу.

"Сначала, думаю, прозвучит предложение некоей модели урегулирования правящей команде. Если Трамп с Зеленским придут к пониманию, возможно, мы увидим возвращение к участию в мирных переговорах знакомых фигур, которые раньше работали в минском и стамбульском формате: Давида Арахамии (лидер фракции СН в Верховной Раде - Ред.), Рустема Умерова (министр обороны Украины - Ред.), Андрея Ермака (глава Офиса президента Украины - Ред.) и других. Но не факт, что процесс пойдет. Фронт - это своеобразная бомба с часовым механизмом, который установлен на неизвестное время. Непонятно, если соглашение все же будет, успеют ли его воплотить в жизнь. Но если переговоры между Трампом и Зеленским закончатся неудачно, власть не захочет идти на сделку или просто будет не в состоянии ее воплотить, тогда новая американская администрация будет искать себе других контрагентов в Украине. Оппозиция в широком понимании этого слова - это не только парламентская оппозиция, но отдельные олигархические группы, мэры успешных городов, популярные военные и т.д. В общем, нужна будет любая сила, которая сможет обеспечить реализацию новой политики в отношении Украины", - полагает политолог Бортник.

Источник, близкий к Банковой, однако, полагает, что Зеленский не будет бунтовать против новой стратегии Вашингтона.

"Если Трамп и Госдеп утвердят план остановки войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен Путин, то вероятность того, что Зеленский пойдет в отказ близка к нулю. Не в том положении сейчас страна, чтоб отказать своему главному партнеру, без поддержки которого продолжать войну будет практически невозможно. Тем более, что в обществе также усиливаются настроения в пользу скорейшего завершения войны и даже националисты в последнее время стали заявлять, что прекращение огня по линии фронта далеко не самый плохой вариант для Украины в нынешних условиях. Безусловно, Зеленский будет пытаться получить наилучшие условия прекращения огня. Будет интенсивный торг, но принципиально он вряд ли будет возражать. Другой вопрос, что "ястребы" в республиканской партии могут убедить Трампа отказаться от планов остановки войны в Украине и продолжать ее финансировать, но это отдельная история. В любом случае Зеленский будет двигаться в рамках определенной Вашингтоном стратегии", - говорит источник.

Отношение к Зеленскому

Правда, среди противников Зеленского (из самых разных лагерей) ширятся слухи, что Трамп займет в отношении президента Украины радикально негативную позицию, вплоть до принуждения к отставке.

Согласно этим слухам, Трамп якобы ненавидит Зеленского и хочет его "проучить".

Однако, неизвестно насколько эти слухи обоснованы. Либо это выдача желаемого за действительное.

Сам Зеленский и члены его команды заявляют, что отношения у них с Трампом очень хорошие и никаких грандиозных проблем там не ожидается.

Президент Украины уже созвонился с Трампом и назвал свой разговор с ним "отличным".

Также, по информации "Страны", представители украинской власти уже активно работают с различными людьми в окружении Трампа, чтоб понять, что ждать от нового президента, а также какие могут быть точки соприкосновения интересов.

Ранее в республиканской партии заявляли, что у США есть интерес к разработке месторождений полезных ископаемых. Не исключено, что на эту тему Киев также будет делать упор.

Вопрос посла

При этом в украинской власти, по данным источников "Страны", рассчитывают, что при Трампе они смогут решить как минимум одну внутриполитическую проблему.

А именно - с постоянным давлением со стороны западных посольств и связанных с ними активистов и медиа по поводу проведения реформ и борьбы с коррупцией. Данная среда традиционно ориентируется на Демпартию США. О степени раздражённости этим давлением говорит то, что Зеленский даже поднимал во время приезда госсекретаря Блинкен вопрос о замене американского посла Бриджит Бринк.

Блинкен, естествено, ответил отказом.

Но при Трампе вероятность и смены посла, и прекращения поддержки активистов, повышается. А шансы на то, что из этой среды можно будет построить и раскрутить новый партийный проект вокруг Сергея Притулы или других фигур уменьшаются.

"Политической поддержки и финансирования у них, думаю, будет меньше. Так что какие-то проекты будут деактулизированы. Это коснется и политики, где, например, у Сергея Притулы уже не будет фавора, и общественной жизни, где "борцы за реформы" станут вести себя тише", - полагает политолог Андрей Золотарев.

Ослабление данной среды прогнозирует и Руслан Бортник.

"Подвижки могут быть и в набсоветах, и других структурах, куда пригласили разных "международных экспертов", связанных с уходящей демократической администрацией. Более того, перемены в Вашингтоне могут развязать руки у Банковой в отношении тех активистов и расследователей, на которых она имеет зуб, но которых не решалась трогать из-за поддержки них Белого дома", - говорит Бортник.

При этом силы, которые ранее, накануне прошлых выборов президента США, критиковали Демпартию и поддерживали Трампа, а затем, после победы Байдена, оказались под санкциями или даже в тюрьме, могут получить шанс на сатисфакцию.

Например, как считает Бортник, на волю может выйти бизнесмен Игорь Коломойский

Но, повторимся, все это произойдет только в случае, если Трамп сможет взять под контроль Госдеп и, в целом, госаппарат. Иначе никаких принципиальных перемен во внутренней политике не произойдет.

Что ждет УПЦ?

В ходе кампании видные республиканцы - тот же Вэнс, телеведущий Такер Карлсон - не раз делали заявления на тему преследования Украинской православной церкви в Украине. Имеет влияние в республиканской среде и адвокат УПЦ Роберт Амстердам, который заявлял, что лица, имеющие отношение к давлению на УПЦ могут оказаться под американскими санкциями.

Как уже писала "Страна", летом этого года, когда шансы Трампа на победу стали расти, украинские власти затормозили ход законопроекта, который открывает дорогу к запрету УПЦ. И дали отмашку на его принятие лишь когда кандидатом от демократов стала Камала Харрис, а ее рейтинг пошел в гору и многие подумали, что победа Харрис уже гарантирована.

Означает ли, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа ситуация для УПЦ изменится?

Источник в церковной среде этого не исключает.

"Сигналы которые приходят от ряда представителей команды Трампа свидетельствуют, что там вопрос по УПЦ могут поднять. Там о нем не забыли. Тем более, что есть уже и негативная реакция международных организаций на закон", - говорит источник.

"Сторонники давления на УПЦ теперь будут стараться избегать конфликтных ситуаций, чтобы не давать поводы для критики. Но возвращать уже отобранное у Церкви вряд ли будут", - комментирует Золотарев "Стране".