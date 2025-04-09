Одним из главных условий России для завершениям войны в Украине является отказ Киева от членства в НАТО и провозглашение нейтрального статуса страны. В целом, эту идею поддерживает и Дональд Трамп.

В то же время, формально, данное условие выглядит почти невыполнимым. Курс в НАТО с 2019 года записан в Конституции Украины, а менять ее во время военного положения запрещено. Боле того, даже если военное положение завершится, то для изменения Основного закона нужно пройти длительную и тяжелую процедуру - подача проекта изменений в Конституционный суд, получение его вердикта, затем - голосование в двух чтениях в Раде, причем на разных сессиях. Второе чтение требует более чем 300 голосов.

То есть, процесс растянется на долгие месяцы. И это не говоря уже о сильнейшем политическом напряжении в обществе, которое он вызовет.

Однако, на прошлой неделе политтехнолог Порошенко и экс-нардеп Виктор Уколов внезапно показал схему, по которой убрать упоминание о НАТО в Конституции можно быстро и просто. Он заявил, что, якобы, власть готовится признать изменения в Конституцию 2019 года неконституционными решением Конституционного суда. То есть, сделать то же, что и Янукович в 2010 году, который через решение КСУ о неконституционности изменений в Основной закон 2004 года, увеличил президентские полномочия.

Отметим, никаких доказательств того, что Банковая намерена идти таким путем нет. Практически все опрошенные "Страной" источники к заявлению Уколова отнеслись с большим скепсисом, полагая, что это часть пиар-кампании в защиту Порошенко от уголовных дел, которые сейчас против него расследуются.

Однако, тем не менее, схема, которую описал Уколов, действительно вполне рабочая при наличии, естественно, на то, политической воли властей. КСУ может вынести решение быстро. И без какого-либо широкого обсуждения. При этом, при желании, сделать это можно даже во время действия военного положения, трактуя аннулирование правок 2019 года не как "изменение Конституции", а как "возвращение к прежней редакции". Конечно, это очень спорная трактовка. Но, после завершения военного положения, для реализации такой схемы точно никаких серьезных препятствий уже не будет.

Сложности могут быть разве что технического характера. Например, с работоспособностью и управляемостью Конституционного суда, в котором с января осталось всего 11 судей. При том, что для начала рассмотрения конституционных представлений необходимо 12. Но заполнить вакансии судей по квоте президента и съезда судей, а затем побудить КСУ проголосовать за нужное решение, явно будет проще и быстрее, чем проводить изменения в Конституцию голосованием через Раду.

Более того, таким же путем можно объявить Украину и внеблоковым (нейтральным) государством. Внеблоковый статус был закреплен еще в 2010 году во времена Януковича законом "Об основах внутренней и внешней политики". В декабре 2014 года, во времена Порошенко, Верховная Рада изменила этот закон, убрав оттуда упоминание о внеблоковости и добавив туда углубление сотрудничества с НАТО.

Решением Конституционного суда можно признать неконституционными изменения 2014 года и "откатить" закон к редакции 2010 года. Таким образом, формально, в Украине вновь будет провозглашён внеблоковый статус. Впрочем, данную схему можно реализовать даже и без решения КСУ простым голосованием в Раде (нужно всего 226 голосов). Если к тому времени из Конституции уберут упоминание о НАТО, никаких препятствий к возвращению нейтралитета через закон уже не будет.

Все это, естественно, возможно только если отмашку дадут украинские власти. Они пока не демонстрируют (по крайней мере публично) такую готовность. Но если подобное решение они примут, схему "нейтралитет через Конституционный суд" можно будет воплотить в жизнь в относительно короткие сроки.

Подробности - в статье "Страны".

По примеру Януковича

Народный депутат шестого созыва и один из политтехнологов экс-президента Петра Порошенко Виктор Уколов заявил телеканалу "Прямой", что власть может убрать из Конституции упоминание о курсе Украины в НАТО, пойдя на уступку Путину, который сделал отказ страны от вступления в Альянс условием прекращения войны.

Для этого команда Зеленского якобы попытается продавить через КСУ отмену изменений в Основном законе по аналогии с решением 2010 года об отмене политической реформы 2004 года и возвращении широких полномочий президенту Виктору Януковичу.

"То, что таким способом хотят ликвидировать обязательства органов власти привести Украину к НАТО и ЕС, стало известно случайно - через представление ГБР (Государственное бюро расследований - Ред.) в новом вымышленном деле против Петра Порошенко. Расследуя якобы события 2010 года, связанные с Харьковскими соглашениями, ГБР почему-то запросило у Верховной Рады документы о внесении изменений в Конституцию в 2019 году. Позже стало понятно, что власть планирует обвинить президента Порошенко также в нарушении процедуры изменения Конституции 2019 года, чтобы таким образом дать Конституционному суду основания их отменить", - заявил телеканалу Уколов.

Прокомментировать "Стране" откуда эта информация и сообщить подробности Уколов отказался.

След Порошенко

Упоминание в Конституции курса на НАТО и ЕС появилось в феврале 2019 года с подачи тогда еще президента Петра Порошенко. Соответствующий законопроект № 9037 с изменениями в Основной закон он внес в Раду еще в сентябре 2018 года. Первое голосование состоялось в ноябре 2018 года. А вот финальное только на следующей сессии парламента в 2019-м, как требует того Конституция, причем 7 февраля - почти за два месяца до первого тура президентских выборов. Многие тогда считали, что все это было затеяно не в последнюю очередь как часть избирательной кампании Порошенко.

Законопроект поддержали более двух третей депутатского корпуса - 334 нардепов.

Какие же это были изменения? В преамбуле Конституции теперь упоминается о "бесповоротности европейского и евроатлантического курса Украины".

В статье 102 также указывается, что президент Украины является "гарантом реализации стратегического курса страны на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Кроме того, в полномочия Верховной Рады, определенные статьей 85, вошло "определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на обретение полноценного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО)". Согласно новой редакции статьи 116, реализовывать те же задачи должен и Кабинет министров.

Добавим, что еще в 2014 году Рада отказалась от внеблокового статуса Украины, внеся соответствующие изменения в законы "Об основах внутренней и внешней политики" (внеблоковый статус в этот закон был внесен в 2010 году во времена Януковича).

В декаре 2014 году упоминание о внеблоковом статусе из закона убрали, а добавили положение об углублении сотрудничества с НАТО "для достижения критериев, необходимых для приобретения членства в этой организации".

Естественно, это голосование также можно "отыграть назад" - либо через Раду, либо через Конституционный суд, вернув тем самым в законодательство норму о внеблоковости.

Пойдет ли Зеленский на схему по Конституционному суду?

Отметим, что пока нет никаких сигналов, что украинские власти готовы официально отказаться от курса в НАТО.

В публичном пространстве они по-прежнему продолжают заявлять о том, что НАТО с повестки дня не снимается.

Так, в опубликованном 21 марта совместном заявлении президентов Украины Владимира Зеленского и Чехии Петра Павла о стратегическом партнерстве между странами говорится, что главы государств отмечают "сохранение перспективы будущего присоединения [Украины] к НАТО" и подчеркивают, что "Россия не имеет права голоса и влияния на процесс принятия решения в границах ЕС и НАТО относительно членства Украины в этих организациях".

Источник, близкий к руководству "Слуги народа", назвал заявление Уколова о намерениях отменить курс в НАТО через Конституционный суд, фейком.

"Уколов просто приплел Конституционный суд и НАТО к уголовному делу, которое сейчас расследуется против Порошенко. Это форма защиты, которую пытается выстроить команда экс-президента, подменяя тезисы: что следственные органы не госизменой Порошенко занимаются, а якобы пытаются убрать из Конституции норму о НАТО", - говорит источник.

Такое же мнение высказал и депутат Игорь Фрис ("Слуга народа")

"При чем тут ГБР, если якобы КСУ будет всем заниматься? Это не укладывается в логику вопроса. Все документы о принятии можно найти на сайте Рады. И я не слышал о том, чтобы собирали подписи народных депутатов для внесения конституционного представления на эту тему", - говорит Фрис "Стране".

Согласно Конституции, право на внесение конституционного представления имеют президент, не менее 45 народных депутатов, Верховный Суд, уполномоченный Рады по правам человека.

При этом, с 27 января КСУ работает в составе 11 судей суда. Чтобы провести заседание Большой Палаты КСУ, которая рассматривает конституционные представления, нужны не менее 12 судей КСУ. Конкурсы на заполнение трех вакансий судей по квоте президента и две - по квоте съезда судей, как говорят источники, близкие к Конституционному суду, далеки от завершения.

"Но даже если предположить, что вакансии будут скоро заполнены, маловероятно, что наберется 11 судей, которые признают положения о НАТО неконституционными. А власть не настолько сильна, чтобы продавить подобное решение. Напомню: в 2010-м перед тем, как вернуть через КСУ себе широкие полномочия, Янукович выгнал четырех судей, которые были не согласны с его планами. И тогда у власти были не в пример сильнее позиции", - комментирует "Стране" юрист, член "правового" комитета парламента Сергей Власенко ("Батькивщина").

К тому же, против такого намерения, по его словам, играет "отсутствие консенсуса насчет пересмотра стратегического курса страны как среди политиков, так и в обществе, большая часть которого поддерживает вступление в НАТО".

"В общем это все фантазии", - считает Власенко, также видя во всей истории "политический интерес Порошенко".

Источники в политических кругах подтверждают, что пока никто не обсуждает планы по изъятию из Конституции норм о НАТО ни через КСУ, ни каким-либо другим способом. Однако, они обращают внимание на то, что схема, описанная Уколотым, действительно может быть реализована, если власти придут к выводу, что это необходимо для завершения войны и подписания мирного договора.

"Ценность заявления Уколова в том, что он напомнил всем о простом, хотя и подзабытом, способе изменения Конституции и любого закона без участия Рады - через Конституционный суд. Да, сейчас это выглядит малореальным. Но все меняется. Не следует забывать, что еще несколько месяцев назад призывы к остановке войны по линии фронта приравнивались Банковой к предательству и капитуляции. А теперь это официальная позиция украинских властей. То же самое может быть и с НАТО. Есть позиция России, что Украина не должна быть членом НАТО. Есть Трамп, который, в целом, эту позицию поддерживает. И если будет прекращение огня, и стороны подойдут к согласованию мирного договора, и если препятствием для этого станет упоминание НАТО в Конституции Украины, то нельзя на 100% исключать, что власть попытается это упоминание убрать через КСУ. В конце концов, побудить 12 конституционных судей поддержать решение в любом случае проще, чем провести изменения Конституции через два чтения Рады с огромным политическим напряжением в обществе. А через КСУ все можно сделать тихо, просто и быстро", - говорит источник.