14 января РФ нанесла ракетный удар по Днепру - целый подъезд обычной жилой многоэтажки обрушился, похоронив под собой людей.

На данный момент известно о 44 погибших, 79 раненых, 20 человек считаются пропавшими без вести.

Одни из тех, кому чудом удалось выжить при этой ракетной атаке - супружеская пара Ольги Афанасьевой и Олега Валового.

Ольга всю жизнь проработала воспитателем-логопедом в детском саду для детей с ментальными нарушениями, а ее супруг Олег - финансовый аналитик в аграрной фирме. В ту субботу они планировали семейную встречу дома с детьми.

«Страна» поговорила с дочерьми Олега и Ольги о том, как родителям удалось выжить в той трагедии.

Предчувствие

Старшая дочь Ольги, 26-летняя Сабина Дорош, которая недавно стала мамой, и сама могла в тот день оказаться под завалами дома на «Победе».

«Утром в субботу мы с мамой созвонились - как всегда. Мы с ребенком часто гостили у родителей, и в тот день они ждали нас в гости. Но мама говорила со мной не так, как обычно - чувствовалась тревога», - рассказывает Сабина.

У ее мамы было предчувствие.

«Накануне маме приснился сон - что с нами случится что-то плохое. Говорит, «я почему-то так хочу вас увидеть»… Я, как всегда, ее подбодрила - мол, все будет хорошо, это просто сон, не обращай внимания. Но она все равно переживала, что что-то произойдет. Звала к себе, или предлагала сама приехать к нам. Но у меня 3-месячный малыш, были какие-то дела… И я предложила встретиться в другой раз», - говорит Сабина.

Сабина Дорош с мужем и родителями

Затем дома у Сабины выключили свет - она осталась без связи и с разряженным телефоном.

Началась воздушная тревога. Вскоре она услышала взрыв. Обычно они с матерью всегда на связи во время воздушных тревог, но не в этот раз.

И вдруг зазвонил мобильный ее супруга.

«Мужу позвонила моя крестная. Я слышу по голосу - что-то не так. Спрашиваю: «Что случилось?» А крестная говорит одно слово: «Мама…»

Я спрашиваю: «Что мама?» - «Дом мамы… Ты ей звонила?» Говорю, нет. Мы всегда с мамой связываемся после взрывов, спросить, все ли хорошо. А в этот раз ни она мне, ни я ей почему-то не позвонила. Хотя такого никогда не было», - вспоминает Сабина Дорош.

Она попыталась дозвониться до родителей, но они не выходили на связь.

Сабина осталась дома с ребенком. Муж Сабины поехал на место трагедии один.

«Там была полная разруха, - вспоминает он. - Смотрю - а дома просто нет. Обычно в понимании людей прилет - это какая-то дырка, пробоина в доме, на две-три квартиры. Мы когда смотрим на эти фото разрушений в интернете, всем же кажется, что тебя это не коснется. Другое дело - когда это с тобой. Когда ты видишь эти разрушения, движение полиции, куча скорых, дым…

Когда я подошел… Я помню, где родительская квартира, а входа в их подъезд не вижу. Точнее, вижу, что все завалено. И понимаю, что у всех, кто оказался в центре - шансов нет. Я видел, как спасатели доставали тела из-под завалов - ни одного живого. Все этажи просто сложились. Первые мысли - как сказать об этом жене?..»

За стенку от квартиры родителей – пропасть

Младшая сестра Сабины, 24-летняя Юлия Валовая, к этому моменту уже тоже приехала на место трагедии.

«Много людей, крики, кровь, дым. Куча осколков. Много спасательной техники, пожарные, полиция, кареты “скорой помощи”. Периметр оцеплен, никого не пускают. Я еле прорвалась к подъезду, чтобы хотя бы увидеть, что там происходит. Ужасный калейдоскоп событий. Кто-то просто смотрел, кто-то плакал, кто-то кого-то утешал, кто-то кого-то искал, кричал… Страшно. Это не поддавалось никакому объяснению», - вспоминает Юлия.

Как и ее сестра Сабина, Юлия должна была поехать к родителям в субботу, но вместо этого побывала у них в пятницу, накануне трагедии. А 14 января собиралась с друзьями в кино. Но когда она уже выходила, прозвучал взрыв.

Вскоре после взрыва Юля позвонила родителям: у отца телефон не отвечал, а мама взяла трубку.

«Этот разговор я не забуду никогда. Она кричала мне в трубку, что они все в крови, папе плохо. “Юля, вытащи нас, мы не понимаем, что происходит!” А я не понимала, откуда их надо вытащить - я еще не видела фото дома и не знала, как теперь выглядит подъезд. Мама сказала, что они в квартире, не могут выйти. Они были в шоке. Не осознавали, что у них нет подъезда. Думали, что просто не могут открыть дверь, потому что она заблокирована. А за стенку от квартиры родителей – уже пропасть», - говорит Юлия.

Стрелкой показана квартира родителей Сабины Дорош

Через полчаса после взрыва она уже была возле того самого дома на «Победе».

Благодаря тому, что Ольга Афанасьева вышла на связь с дочерью, ее удалось быстро вытащить из разрушенной квартиры. Ольга смогла по развалинам выйти на балкон и подать сигналы спасателям.

«Она махала какой-то белой тряпкой или простыней, чтобы ее увидели. Я начала подходить к спасателям и говорить, что там на 4 этаже люди, они истекают кровью. Спасатели быстро отреагировали - приставили лестницу, поднялись, достали маму через окно. Ее сразу увезли в больницу», - вспоминает Юлия.

Отца узнали по улыбке

Все это время ее сестра Сабина провела дома – без света и связи, не имея возможности никому позвонить.

«Уже стемнело, но я все еще не знала, где мой папа, где моя мама. У меня была истерика, паника. В дом моих родителей прилетела ракета, а я сижу дома и ничего не могу сделать. Я не понимала, как жить дальше. Ребенок у меня на руках разрывается, я тоже плачу, понимаю, что нужно держать себя в руках, потому что я и ребенку нужна. Свое состояние тогда я не могу описать. Это просто ужас», - вспоминает Сабина.

Когда появилось электричество, с Сабиной связались врачи «скорой помощи».

«Я еле-еле услышала голос мамы, она не то чтобы что-то сказала, скорее подала звук. Врач «скорой» сказала привезти маме какую-то одежду, потому что она вся мокрая. Все друзья уже знали, что случилось, и приехали посидеть с ребенком. А я собрала вещи и поехала в больницу», - рассказывает Сабина.

Сабина в больнице с раненой мамой Ольгой Афанасьевой

Ее мать к тому моменту уже была в реанимации, а отца все еще не нашли. В списках пострадавших в больнице его имени не было. И на месте трагедии спасатели не могли ничего о нем сказать.

Найти отца Сабине помогла случайность – и улыбка.

«Мы ждали у входа в больницу. Там был ужас - врачи разрывались, было очень много раненых. И тут я случайно замечаю, что в больницу ввозят на каталке мужчину. У него был приоткрыт рот, я обратила внимание на то, какая у него улыбка белоснежная – и я узнала папу! По улыбке. Он был весь в крови, забинтован, вся голова перемотана - узнать его было сложно. Но он был в сознании. Он меня услышал, сказал: «Доченька, ты рядом?» Я ответила: «Да, папа, держись!» Так его наконец идентифицировали и забрали в реанимацию. Его могли просто пропустить и никто бы не знал, кто это», – говорит Сабина Дорош.

На метр правее – и все

Ольга Афанасьева получила сильные травмы, в основном - на лице.

«Левая сторона лица у мамы полностью зашита, она не может до конца открывать рот - он у нее перекошен, сильная гематома под глазом, отек, осколочные раны - руки, голова, шея, ухо. У мамы сильно пострадало лицо. Она в сознании, говорит со мной, но она еще очень слаба», - сообщает Сабина.

Травмы ее отца, который больше времени провел под завалами, оказались серьезнее. Состояние Олега врачи характеризуют как тяжелое, Ольги - средней тяжести.

Первую ночь Олег Валовой провел на ИВЛ (аппарате искусственной вентиляции легких - Ред.), ему понадобилось переливание крови. К тому же, Олегу чудом удалось сохранить зрение.

Олег Валовой в тяжелом состоянии после российского ракетного удара по жилому дому в Днепре

«У папы было сильное переохлаждение, он потерял много крови, его не сразу нашли. Та первая ночь на ИВЛ была решающей. На утро папа уже сам стал дышать, давление пришло в норму, его перевели в другую реанимацию. Меня к нему пустили на следующий день. Увидела его - а на нем просто живого места нет. Всё в ранах. Врачи говорили, не факт, что он сможет видеть, потому что все лицо в осколках. Но папа видит - это чудо. Он может сам говорить, он в сознании, но тоже еще очень слаб», - рассказывает Сабина.

Олег и Ольга все еще в больнице, у обоих обширные осколочные ранения разной степени тяжести, и им обоим еще потребуется реабилитация.

И новое жилье. От их прежней квартиры ничего не осталось.

Ольга Афанасьева и Олег Валовой с дочерьми Сабиной и Юлией

"У меня много воспоминаний, связанных с той квартирой. Очень больно, что ее больше нет. Но материальное - это одно. А то, что родители живы - это для меня чудо. Если смотреть на фото дома, весь подъезд обрушен, и следующая квартира справа - квартира родителей. Прилетело бы буквально на метр правее - и все", - говорит Сабина Дорош.

Сейчас дочери Ольги и Олега собирают средства на помощь родителям и на новую квартиру для них через Инстаграм. Им помогают волонтеры.

«По воспоминаниям из этой квартиры я буду скучать. Мы часто собирались там на семейные встречи. Жалко, конечно… Родители потихоньку делали ремонт, заполняли пространство важными для себя вещами. Но в свете нынешних событий главное, что родители живы, и их жизни уже вроде бы ничего не угрожает. Остальное - дело наживное. Мне жалко только воспоминаний. И того, что в этой квартире мы уже больше не соберемся», - говорит Юлия.