Весна 2022 года стала периодом активных боевых действий в Харьковской области и на севере Донбасса.

Российская армия наступает от Изюма к Барвенково и Славянску. Для тех, кто хорошо знает военную историю или же просто рельеф той местности было весьма удивительно, что войска РФ решили выбрать именно это направление для одного из своих главных ударов.

Извилистая река Северский Донец, с ее высоким правым берегом и меловыми горами, многожёнство других водоемов и лесная местность делают этот район одним из самых сложных для наступления (и, соответственно, удобным для обороны) на всем восточно-европейском театре военных действий.

Это хорошо известно по истории Второй Мировой войны. В этих местах советские войска предпринимали несколько наступлений. В 1942 году они закончились для них тяжелым поражением. Упорные и кровопролитные бои шли и летом 1943 года - уже после разгрома немцев под Сталинградом. И переломить ситуацию Красная Армия здесь смогла лишь после стратегического поражения Вермахта на Курской дуге.

Многие названия, которые сейчас фигурируют в военной хронике - Барвенково, Изюм, Балаклея, Долгенькое, Славянск, были центрами сражений и тогда.

Вспоминаем, как разворачивались события в 1942 году в тех местах, где льется кровь и сейчас.

Выбор направления удара

80 лет назад история сражений в Харьковской области и на севере Донбасса началась еще в январе. К первым числам января 1942 года завершилось контрнаступление Красной армии под Москвой, и советское командование, не желая терять стратегическую инициативу, решило провести еще две наступательные операции – в центре, как продолжение московского сражения, и на территории Украины.

Операция в центре, получившая название Ржевско-Вяземской, принесла немало жертв, но результата практически не дала. Именно поэтому первая половина 1942 года в истории Второй мировой осталась периодом сражений на украинской территории.

Что же происходило на нашей земле в этот период?

Линия фронта на территории Украины стабилизировалась еще в середине декабря 1941-го – после того, как в ноябре советским войскам удалось провести контрнаступление на самом юге, выбив нацистов из Ростова-на-Дону.

К новому 1942 году фронт на украинской территории проходил по линии Волчанск – Изюм – Таганрог. Под контролем советской власти из всей Украины оставалась лишь восточная часть Харьковской области (включавшая Волчанск, Купянск и Боровую) и большая часть Ворошиловградской (нынешней Луганской) области вместе с областным центром.

В Харьковской области оборону держало левое крыло Юго-Западного фронта, а весь Донбасс вплоть до Азовского моря был театром боевых действий Южного фронта. И тем, и другим противостояла немецкая группа армий "Юг".

Конфигурация линии фронта была такова, что с севера он шел ровной линией, но на участке от Балаклеи Харьковской области до Нырково Ворошиловградской области изгибался в восточном направлении, после чего опять шел ровно на юг.

Такая конфигурация и определила участок советского наступления, поскольку была удобна для выполнения главной задачи – отрезать Донбасс, где находились главные силы немецкой группы армий "Юг", и вернуть его себе, уничтожив группировку противника.

Была и еще одна причина, по которой советский Генштаб выбрал для наступления участок от Волчанска до Нырково. Как уже сказано, основные силы группы армий "Юг" находились на Донбассе, причем ближе к Азовскому морю, куда их переместили еще в конце осени, чтобы остановить ростовское наступление Красной армии.

Против левого крыла советского Южного фронта находились 30 дивизий, включая танковую группу генерала фон Клейста – главную ударную силу группы "Юг". А против правого крыла Южного фронта и левого крыла Юго-Западного фронта (то есть как раз на участке от Балаклеи до Нырково) – 10 дивизий. Поэтому, раз уже решение наступать было принято, то участок для наступления был вдвойне очевиден.

Силы для прорыва

Что не было очевидным, так это само решение наступать. На начало января 1942 года Южный и Юго-Западный фронты не имели преимущества ни в людях, ни в технике. В конечном итоге именно стремление наступать для удержания стратегической инициативы при отсутствии такого преимущества и стало причиной всех катастроф Красной армии в 1942-м. И стало горьким опытом, который учли год спустя.

Но на начало 1942-го этого опыта еще не было и, раз уж решение наступать было принято, то успеха попытались достичь за счет создания преимущества в людях и технике на конкретном участке фронта.

Для участия в операции Южный фронт (командующий – будущий маршал и министр обороны Малиновский) выделял 57 армию генерал-лейтенанта Рябышева (находилась на самом юге Харьковской области и на севере Донбасса) и 37 армию генерал-лейтенанта Лопатина (северо-восток Донбасса). В их резерве находились 5 и 1 кавалерийские корпуса, которые должны были вводить в бой для развития успеха.

Главная задача, которая ставилась этим войскам, – прорвать фронт южнее Изюма, нанести удар в направлении Павлограда (Днепропетровская область) и повести широкое наступление на юг, вплоть до Азовского моря. Кроме того, находившаяся южнее 37 армии 12 армия генерал-майора Коротеева должна была наносить вспомогательный удар на Дзержинск (сейчас – Торецк).

Юго-Западный фронт (командующий – генерал-лейтенант Костенко) выделял 6-ю армию временного командующего, будущего маршала Москаленко (восток и юго-восток Харьковской области), а также 38-я армию генерал-майора Маслова (северо-восток Харьковской области). В их резерве находился 6 кавалерийский корпус.

Основной задачей 6 армии было – прорвать фронт севернее Изюма, нанести удар в направлении Лозовой и Краснограда (юг и юго-запад Харьковской области), откуда провернуть на север и взять Харьков. 38-я должна была атаковать в сторону Чугуева, а конечной целью у нее тоже был Харьков.

Общее командование операцией осуществлял командующий Юго-Западного направления маршал Тимошенко. Операцию назначили на 12 января.

С немецкой стороны в Харьковской области находилась 6 армия генерала Паулюса (та самая, которая потом капитулировала в Сталинграде), на самом юге Харьковской области и на севере Донбасса – 17 армия генерал-полковника фон Гота.

Как видим, исходя из плана, главные события должны были развернуться вокруг Донбасса. Но планы на войне – вещь ненадежная. Реальность оказалась таковой, что главным стало противостояние двух 6 армий в южной части Харьковской области, и сама операция в итоге получила название по имени двух населенных пунктов этого региона – Барвенковско-Лозовская.

Роковая охота фельдмаршала

Несмотря на любое планирование, на войне огромную роль играет случай. Многое он определил и в том, как началась и проходила на первом этапе Барвенковско-Лозовская операция.

Чтобы понять ситуацию, нужно сказать о том, что зима 1941-42 годов была очень холодной. Температура в степях юга Харьковской области и севера Донбасса практически не поднималась выше 30 градусов мороза, что было огромной проблемой для Красной армии (которая даже перенесла начало своего наступления с 12 на 18 января), а для германского вермахта и вовсе было непереносимо.

Поэтому сплошной линии фронта с немецкой стороны в этом регионе просто не существовало – войска размещались исключительно в населенных пунктах. Но и это не спасало: если в городах и больших деревнях ситуация еще была приемлемой, то снабжать села, находящиеся далеко от основных баз подразделений, через бескрайние снежные поля оказалось просто невозможным.

С этой проблемой, в частности, столкнулись в 44 австрийской дивизии, входившей в состав 6 немецкой армии. Базой для ее частей была Балаклея (юго-восток Харьковской области), но отдельные подразделения были выдвинуты к линии фронта, находясь в поселке Савинцы и еще двух селах восточнее и юго-восточнее города.

С середины декабря командование дивизии забрасывало штаб 6 армии просьбами отвести войска из этих населенных пунктов в Балаклею и 8 января таки получило положительный ответ. В следующие два дня начался отход.

Тогда же бойцы 6 советской армии решили провести разведку и обнаружили отход немцев. После чего последовала атака, в результате которой Савинцы перешли под контроль Красной армии. Об этом сообщили в Генштаб, который, увидев слабое звено, утвердил направление первого удара.

Другая случайность оказалась просто нелепой. 14 января генерал-фельдмаршал фон Рейхенау, всего три недели назад возглавивший группу армий "Юг", решил поохотиться под Полтавой при морозе, доходившем до 40 градусов; его разбил инсульт, и 17 января генерал-фельдмаршал скончался.

На замену фон Рейхенау был срочно назначен генерал-фельдмаршал фон Бок, но на прибытие и введение в курс дела понадобилось время. Таким образом, в первые дни советского наступления группа армий "Юг" осталась без командующего, что серьезно осложнило координацию действий 6 и 17 армий Вермахта.

Кстати, в 6 армии РККА также в первые дни наступления прибыл новый командующий – генерал-лейтенант Городнянский. Но здесь вступление в должность происходило по плану, поэтому на действиях армии не сказалось. Больше того, именно 6 армия оказалась локомотивом всего наступления.

Изюмский прорыв

Барвенковский выступ. Боевые действия 18-31 января 1942

На рассвете 18 января весь фронт на участке от Волчанска до Нырково пришел в движение. Однако движение шло с разной скоростью.

Фронт был прорван севернее и южнее Изюма, откуда и началось расходящееся веером наступление. Сам Изюм находился на линии фронта и был укреплен немцами, но, оказавшись окруженными с трех сторон, части Вермахта оставили его уже в первые дни советской операции.

Наиболее удачно вела наступление 411 дивизия, находившаяся на левом фланге 6 армии. Ее стремительный рывок упростил задачу соседям – 337 дивизии 6 армии справа и 341 дивизии 57 армии слева, – наступление которых также шло успешно.

Но, чем дальше от этого острия, тем меньшими были достижения советских войск. Находившиеся на флангах 38 армия (в восточной части Харьковской области) и 12 армия (на востоке Донбасса) вообще не смогли продвинуться. 37 армия и левое крыло 57 армии прошли от 3 до 8 км и уперлись в плотную оборону восточнее Славянска (север Донбасса). Наконец, 253 дивизия 6 армии, дойдя до Балаклеи, столкнулась с ожесточенным сопротивлением частей 44 австрийской дивизии.

В результате полоса прорыва оказалась в полтора раза меньше запланированной, составив 75 км. Она начиналась южнее Балаклеи и заканчивалась севернее Славянска.

Резервов у наступающей группировки (если не считать трех кавалерийских корпусов, предназначенных для действий на оперативном просторе) не было, поэтому нужно было вносить изменения в сам план операции, чтобы выполнить ее.

Характерной была ситуация с Балаклеей: если бы в первые дни наступления к 253 дивизии (самой слабой в 6 армии) добавили дополнительные силы, она была бы взята. Усиления требовало и славянское направление.

Однако усилить оба фланга командование могло только за счет частей, которые вели успешное наступление на юге Харьковской области. Снижать же темпы наступления маршал Тимошенко не хотел.

В результате при подведении итогов первого этапа операции вечером 21 января стало ясно: полоса наступления движется в западном направлении, становясь все длиннее, но при этом не расширяется в основании. Что значительно удлиняло линию фронта именно для тех частей, которые ушли вперед.

Было принято двоякое решение: с одной стороны, командование решило сохранить темпы наступления в зоне прорыва, введя в них кавалерийские корпуса, с другой – для взятия Балаклеи все же были выделены основные силы 337 дивизии, которая вела успешное наступление южнее этого города.

Колхоз Ноймана

Решения были правильными. 5 кавалерийский корпус будущего маршала и министра обороны Гречко, введенный на правом фланге Южного фронта, уже 22 января ворвался в поселок Барвенково и к концу следующего дня очистил его от немцев. 6 кавалерийский корпус генерал-майора Бычковского, усиливший левый фланг Юго-Западного фронта, 24 января перерезал железнодорожную линию Харьков – Лозовая.

И в отношении Балаклеи решение было правильным, но – запоздавшим. Пока 337 дивизия разворачивалась для удара по городу, Паулюс прислал подкрепление. И так продолжалось несколько дней: чем больше выделялось сил для взятия Балаклеи советским командованием, тем больше прибывало подкреплений для австрийцев, оборонявших город.

В результате вскоре за город бились, с одной стороны, две стрелковых дивизии и две танковых бригады РККА, с другой – более двух дивизий Вермахта (а начиналось все с двух полков с советской стороны и одного с немецкой).

О том, какое значение придавалось этой битве, говорит и тот факт, что действиями частей Красной армии в ней командовал лично командующий 6 армией Городнянский.

И 23 января советские войска были близки к тому, чтобы взять Балаклею: 253 дивизия при поддержке танковой бригады прорвалась к вокзалу на северо-восточной окраине города, один полк 337 дивизии при поддержке танков ворвался на южную и юго-восточную окраины, а еще два обошли Балаклею с юго-запада и запада, начав наступление с тыла. По сути, город был окружен почти полностью – с Харьковом оставалась связь лишь через село Вербовка на северо-западе.

"Мы с минуты на минуту ждали сообщения о взятии Балаклеи", – пишет в своих воспоминаниях маршал Баграмян, на тот момент – начальник штаба Юго-Западного фронта.

Пие наступления наступил к вечеру 23 января, когда несколько танков с восточной окраины ворвались в центр города. Но, не получив поддержки пехоты, вынуждены были отойти.

В истории австрийской 44 дивизии оборона Балаклеи – наряду с прорывом французской обороны в мае 1940 года – обозначена как одна из самых видных страниц.

Там рассказывается об обороне небольшого хутора к востоку от Балаклеи, который с тех пор в дивизии стали называть "колхоз Ноймана" – по имени командира оборонявшей его роты.

А также о том, что для ликвидации прорыва советских войск в город пришлось бросать поваров и тыловиков. Приложив сверхусилия, австрийцы удержали Балаклею за собой.

Кстати, в уже упомянутых мемуарах маршала Баграмяна говорится о том, что 44 дивизия была разгромлена. Но на самом деле были разгромлены только ее полки, находившиеся южнее Балаклеи. В целом же дивизия дошла до Сталинграда, где разделила судьбу всей 6 армии Паулюса.

Славянский узел

К 24 января результаты наступательной операции советских войск все еще были противоречивыми: с одной стороны, прорыв в западном направлении углублялся и расширялся, с другой – основание прорыва оставалось узким, поскольку Балаклею взять не удалось. И командованию Юго-Западного направления пришлось принимать еще одно серьезное решение.

У маршала Тимошенко был стратегический резерв – 9 армия генерал-майора Харитонова, – который теперь решено было ввести в бой. Но вариантов его ввода было два.

В одном предлагалось ввести резерв на правом фланге 57-армии, которая шла по самому югу Харьковской области, – с тем, чтобы с запада выйти в тыл всей группировке противника на севере Донбасса и вынудить ее отойти.

Второй, в итоге принятый Тимошенко, состоял в том, чтобы усилить левый фланг 57 армии и повести наступление на Славянск с севера и запада – в то время как 37 армия будет наступать с востока.

Баграмян в своих мемуарах считает, что итоговое решение было ошибочным: мол, Славянск и его окрестности были очень сильно укреплены, поэтому взять его было нереально.

Однако оно, по крайней мере, было логичным: Тимошенко все еще старался расширить основание Барвенковского выступа, чтобы уменьшить протяженность линии фронта для наступающих частей и ликвидировать угрозу потенциального окружения.

Что касается отвергнутого варианта, то он был слишком рискованным, – поскольку в выступе оказывалось еще больше войск, в то время как немцы из Северного Донбасса могли и не уйти.

Так или иначе, следующая неделя прошла в жестоких боях за Славянск. Баграмян, будучи противником этого сценария, в своих мемуарах "забыл" упомянуть о данном факте – у него получается, что наступление уперлось в глухую оборону и заглохло на далеких подступах к городу.

Но на самом деле части Красной армии заняли две трети Славянска – западную и восточную окраины, южный пригород Андреевку, а с севера продвинулись настолько, что до центра оставалось полтора километра. В освобожденной части города даже успели провести мобилизацию.

По сути, наступление здесь оказалось даже успешнее, чем в Балаклее. Но полностью ликвидировать "славянский узел" Вермахта все-таки не удалось, поскольку немцы получили подкрепление, и в итоге советские войска вынуждены были отойти.

И снова Балаклея

Тем временем наступление на острие барвенковского выступа продолжалось, хотя и становилось все более сложным: протяженность линии фронта увеличивалась, а немцы подтягивали резервы.

Правый фланг 57 армии, шедший по южной окраине Харьковской области, изменил направление движения и начал выполнение задачи, на тот момент еще считавшейся главной: его дивизии направились на юго-восток, нанося удары в сторону Павлограда и Красноармейского. 28 января подразделения 57-й почти дошли до Красноармейского, после чего наступление остановилось.

Левый фланг 6 армии, находившийся севернее, тоже наносил удары в двух расходящихся направлениях – в сторону Краснограда и Лозовой. Лозовую удалось взять 27 января, 29 января части Красной армии приблизились к Краснограду.

Однако все эти успехи были достигнуты уже без 6 кавалерийского корпуса, которому приказали повернуть на северо-восток, чтобы широким охватом отрезать Балаклею от Харькова и вместе с двумя левофланговыми дивизиями 6 армии все-таки взять ее.

Но очередное усиление группировки, направленной на взятие Балаклеи, успеха не принесло: противник тоже ввел подкрепления, и конники Бычковского завязли в боях с ними намного западнее Балаклеи, так и не дойдя до нее.

Прелюдия к успеху или к катастрофе

Формально считается, что Барвенковско-Лозовская операция закончилась в конце марта 1942 года. Но маршал Баграмян в мемуарах признает, что фактически она завершилась 31 января, когда были сделаны последние попытки наступать большими силами.

В итоге вместо запланированной гигантской операции, которая должна была уничтожить всю Южную группу противника, получилась операция локальная, в ходе которой были взяты лишь три относительно больших населенных пункта – Изюм, Барвенково и Лозовая.

Но в этом нельзя винить бойцов и их командиров, которые выполняли поставленные задачи в условиях, когда столбик термометра не поднимался выше минус 30. Наступление остановилось потому, что у командования Юго-Западного направления не оказалось достаточно войск, чтобы продолжать запланированное движение в западном и юго-западном направлениях и одновременно ликвидировать группировки немецких войск, оборонявшие Балаклею и Славянск.

Поэтому результатом операции стал выступ на юге Харьковской области глубиной 100 км и шириной от 75 до 100 км.

Фактор узкого "горла"

Собственно, конфигурация этого выступа – с узким "горлом" у основания – заставляла одну сторону постоянно думать о том, как срезать его, а другую – как расширить это "горло".

Забегая наперед, следует сказать, что именно наличие этого узкого места сыграло решающую роль в событиях мая 1942 года. Но командование Юго-Западного направления РККА сложно обвинить в том, что оно не понимало нависшей угрозы: наоборот, уже в конце февраля оно спланировало две частные операции, целью которых было как раз расширение выступа у его основания.

7 марта 6 и 38 советские армии начали операцию, целью которой был захват всей территории Харьковской области восточнее Харькова. 38 армия наступала от Волчанска в сторону Чугуева, а 6-я пыталась из района западнее Балаклеи наступать на Змиев.

38-й удалось создать небольшой выступ на северо-востоке Харьковской области, но у 6-й дела не шли: поскольку бои за Балаклею являлись одним из эпицентров предыдущих сражений, "балаклейский узел" уже был насыщен войсками 6 армии Вермахта, и продраться сквозь них без серьезной подготовки и усиления оказалось нереальным. Поэтому операция застопорилась в первые же дни, так и не получив названия в военно-исторической литературе.

То же касается и новой попытки взять "славянский узел", начавшейся 8 марта. Дивизии 37 и 9 армий, пытавшиеся взять этот район еще во время Барвенковско-Лозовской операции и не прекращавшие свои попытки в течение всего февраля, повели массированное наступление на Славянск с трех сторон. Но и 17 армия Вермахта, защищавшая "славянский узел", уже была усилена и продолжала усиливаться. Поэтому и эта операция завершилась неудачно.

Впрочем, напрасными обе эти безымянные операции не были: как выяснилось позже, активность советских войск в районе Балаклеи и Славянска вынудила командующего группой армий "Юг" фон Бока перенести планы по срезанию барвенковско-лозовского выступа на вторую половину весны, до окончания разлива рек.

Поэтому к концу марта военная активность в северо-восточной Украине стала затухать. А стороны перешли к планированию летней кампании.

Двойные клещи для Харькова

Как и весной 1941 года, главным в планировании был вопрос о том, какое направление окажется главным – западное или юго-западное. В 1941-м советское командование считало, что главной для Гитлера будет Украина (то есть юго-западное направление), и ошиблось. Весной 1942-го оно решило, что Гитлер сделает выбор в пользу западного (то есть московского) направления. И снова ошиблось.

Из всех предложенных вариантов Гитлер выбрал план, по которому главный удар наносился на юге – в сторону Кавказа и Сталинграда. Однако для поддержания у Сталина иллюзии подготовки наступления на Москву на западном направлении поддерживалась ложная активность.

В результате советское командование вплоть до конца июня 1942 года было убеждено, что немецкие операции на территории Украины носят вспомогательный характер. Результатом этой убежденности стало то, что главные резервы Красной армии оставались в районе Москвы, а для собственных операций на юго-западном направлении выделили не больше половины того, что запрашивали командующий направления маршал Тимошенко и его штаб во главе с генералом Баграмяном.

В связи с этим была запланирована операция менее масштабная, чем зимой. Она состояла из двух этапов: на первом предстояло освободить Харьков и большую часть области, на втором – развернуть войска на юг и взять Днепропетровск.

В отличие от зимней операции, Южный фронт генерала Малиновского в новом плане играл пассивную роль: его 9 и 57 армиям, находившимся с южной стороны барвенковско-лозовского выступа, предстояло прикрыть главные силы наступления от возможного удара с Донбасса. Проще говоря, войска Малиновского должны были гарантировать, что выступ не срежут ударом с юга.

Саму же операцию отдали полностью на откуп Юго-Западному фронту. В связи с его исключительной важностью 8 апреля командование фронта было поручено руководству всего направления, то есть теперь и Юго-Западным направлением, и Юго-Западным фронтом руководили маршал Тимошенко и генерал Баграмян.

Запланированная Харьковская операция разбивалась на две "подоперации".

Для первой выделялись находившаяся в верхней части барвенковско-лозовского выступа 6 армия генерал-лейтенанта Городнянского (сыгравшая ключевую роль в зимней операции) и 38 армия, которую возглавил генерал-майор Москаленко. Последняя (в связи с тем, что вся 6 армия ушла в выступ) сдвинулась из-под Волчанска южнее, получив участок фронта от Старого Салтова (северо-восточнее Харькова) до Балаклеи.

Несмотря на некоторое изменение в расположении армий, им предстояло почти повторить то, что они пытались сделать в марте: сходящимися ударами с северо-востока (38 армия) и юго-востока (6 армия) взять всю территорию восточнее Харькова в клещи и совместным наступлением взять первую столицу Украины с востока.

Для второй "подоперации" сил выделялось больше, и она была масштабнее.

В барвенковско-лозовском выступе создали армейскую группу под командованием генерал-майора Бобкина, состоящую из двух стрелковых дивизий, танковой бригады и кавалерийского корпуса. Их задачей стало наступление на Красноград (юго-запад Харьковской области).

Там они по плану встречались с подвижными соединениями 21 и 28 армий, которые должны были вести наступление с участка от Старого Салтова до Волчанска в западном направлении – с тем, чтобы обогнуть Харьков и оттуда нанести совместный удар.

21 и 28 армии для боев на северо-востоке привлекались впервые.

21 армия генерал-майора Гордова зимой участвовала в боях в Белгородской области и по-прежнему держала там часть фронта, поэтому для Харьковской операции привлекался лишь ее левый фланг.

Что касается 28 армии генерал-лейтенанта Рябышева, то это было абсолютно новое формирование, выделенное из резерва Ставки. 28 армия предыдущего формирования полегла под Смоленском, и ее наследницу создали заново. Поэтому она, с одной стороны, была лучше всех укомплектована личным составом, с другой – большинство ее солдат не имело боевого опыта.

Паулюс против фон Бока

Особенностью весеннего планирования (о которой, конечно, до мая никто не знал) было то, что операцию на одном и том же участке фронта готовили обе стороны. Пока Тимошенко планировал Харьковскую операцию, назначенную на 4 мая (позже ее начало перенесли на 12 мая), командующий группы армий "Юг" фон Бок разрабатывал собственные планы.

У него уже были обозначены глобальные цели (Кавказ и Сталинград), под которые планировалась масштабная операция "Блау" ("Синий") и формировались стратегические резервы. Но перед главным наступлением руководство группы "Юг" решило провести несколько небольших операций, первая из которых – "Фридерикус-1" – сроком которой фон Бок обозначил май.

Это и был тот самый план по срезанию барвенковско-лозовского выступа двумя сходящимися ударами – из района Балаклеи и из района Славянска на Изюм.

Как и зимой, ключевая роль в северной части операции предназначалась 6 армии генерала Паулюса. Кстати, сам Паулюс был противником этого плана: заботясь прежде всего о своих войсках, он хотел отвести 44 дивизию из окруженной с востока и юга Балаклеи.

Но фон Бок не дал этого сделать и прислал на подмогу дивизии румынские войска. Кроме того, для выполнения операции Паулюсу выделялись венгерские, итальянские и словацкие подразделения, а самое главное – три танковых дивизии из стратегического резерва.

Удар из района Славянска должна была наносить изрядно потрепанная зимой 17 армия генерала фон Гота. Ее начали усиливать еще зимой, и к маю процесс должен был завершиться. Но ключевую роль в этой группировке предстояло сыграть 1 танковой армии генерала Клейста, которая подтягивалась из южной части Донбасса.

Красная армия упредила Вермахт в развертывании войск и начале наступательных действий в Харьковской области, потому первоначальный план операции "Фридерикус-1" подвергся серьезной корректировке. Но основные его этапы все же были сохранены. Оставалось определить дату.

Снова шестая против шестой

Харьковская операция и операция "Вильгельм", май-июнь 1942

12 мая советские войска спутали все карты немецким планировщикам. В этот день пять армий Юго-Западного фронта начали наступление на двух участках – северо-восточнее и юго-восточнее Харькова.

Хотя в течение марта и апреля немецкое командование укрепляло оборону вокруг первой столицы Украины, удары получились настолько сильными, что в большинстве районов наступления фронт был прорван.

Особенно успешно шли дела у южной группировки советских войск, наступавшей с барвенковско-лозовского выступа. За первые три дня операции ей удалось расширить прорыв до 55 км, в то время как его глубина составила от 25 до 40 км.

На правом фланге наступления этой группировки вновь произошло столкновение двух 6 армий, и бойцы Городнянского брали верх, успешно продвигаясь из района юго-западнее Змиева в направлении Харькова. Причем локомотивом наступления опять, как и зимой, оказалась 411 дивизия.

Еще успешнее шли дела у армейской группы генерала Бобкина, находившейся левее 6 армии: после двух дней наступления в бой был введен 6 кавалерийский корпус, который начал быстрое продвижение на запад и уже 15 мая достиг окраин Краснограда – ключевой цели этой группы на первом этапе наступления.

Северная группа войск операции в первые три дня также двигалась успешно: наступая на участке от Волчанска до Северного Салтова, она продвинулась на 20-25 км, создав полосу прорыва шириной 56 км.

Но северная группа находилась ближе к Харькову, возле которого находились главные резервы 6 германской армии, поэтому уже во второй половине дня 14 мая по ее левому флангу был нанесен удар двумя танковыми дивизиями противника; кроме того, на этот участок из Белгородской области перебросили пехотную дивизию.

В результате 15 мая могло наступать только правое крыло северной группы, а 16 мая уже она вся вынуждена была перейти к обороне.

У южной советской группы 15-16 мая дела шли лучше: 6 армия вышла на рубежи юго-восточнее и южнее Харькова, с которых планировали ввести в прорыв два танковых корпуса, а 6 кавалерийский корпус армейской группы Бобкина с трех сторон взял в осаду Красноград.

Потеря Краснограда угрожала перерезать коммуникации всей немецкой группировки, предназначенной для проведения операции "Фридерикус-1", поэтому командующий группы "Юг" фон Бок даже сделал запрос в Берлин об отмене операции и переброске на фронт южнее Харькова части танковой армии Клейста, которая уже сосредотачивалась в районе Славянска.

Но, к несчастью для советских войск, "Фридерикус-1" так и не отменили.

"Фридерикус-1"

17 мая немецкие войска перешли в контрнаступление. Но еще до этого произошли события, поспособствовавшие его успеху.

Как уже говорилось, оборона южной части барвенковско-лозовского выступа поручалась находившимся внутри него 9 и 57 армиям Южного фронта, которые должны были создать глубоко эшелонированную оборонительную линию.

Но 7 мая командующий Южного фронта генерал Малиновский решил провести частную наступательную операцию – взять укрепленное немцами село Маяки к северу от Славянска.

Для проведения этой операции (которая завершилась неудачей 15 мая) были привлечены все резервы 9 армии и переброшена часть сил с других участков фронта. По таким ослабленным участкам и ударили танки Клейста.

Операция "Фридерикус-1" началась 17 мая в 4 утра с авиационной и артподготовки. Спустя полтора часа началось наступление. Основной удар наносился из района Славянска в сторону станицы Долгенькой (сейчас – села Долгенькое, посредине между Славянском и Изюмом, где идут сражения в нынешней войне), вспомогательный – из района восточнее Славянска на Барвенково.

К 8 утра оборона 9 армии на обоих направлениях была прорвана. К 14 часам немцы вошли в Долгенькую, а в 17.00 – в Барвенково. И уже на следующее утро немцы начали наступление с достигнутых рубежей в сторону Изюма.

Изучив ситуацию, начальник Генштаба РККА генерал Василевский в тот же день предложил верховному командованию прекратить наступательную операцию и вывести войска из барвенковско-лозовского выступа.

Сталин позвонил командующему Юго-Западным фронтом, но маршал Тимошенко, сообщив о выделении для усиления 9 армии частей 57 и 6 армии, высказал мнение, что удар группировки Клейста (в которую вошли 1 танковая и 17 пехотная армии) удастся остановить. Поэтому приказа Ставки на прекращение Харьковской операции и вывод войск из выступа не последовало.

В своих мемуарах начальник штаба Юго-Западного фронта Баграмян рассказывает, что, не согласившись с позицией Тимошенко, он обратился к члену Военного совета Хрущеву – члену советского политбюро, руководителю Украины и "главному комиссару" фронта, – который мог напрямую апеллировать к Сталину. Но Хрущев поддержал Тимошенко и звонить верховному не стал.

Барвенковский котел

Ситуация тем временем продолжала ухудшаться. Наступление со стороны Долгенькой на Изюм, правда, удалось остановить, но это привело лишь к тому, что немецкая группировка изменила направление движения: теперь она шла на северо-запад вдоль Северского Донца по его правому берегу.

И лишь тогда, 19 мая, Тимошенко дал приказ прекратить наступление и полностью сосредоточиться на отражении удара группировки Клейста. Но даже в этот момент приказ на вывод войск из выступа отдан не был.

А вскоре он уже стал невозможным, поскольку немцы нанесли второй удар – навстречу войскам Клейста: Паулюс отвел свои танковые дивизии, сражавшиеся с северной группой советского Юго-Западного фронта, в район Чугуева и оттуда направил их на юго-восток. 22 мая они нанесли удар по позициям 6 армии западнее Балаклеи и пошли все по тому же правому берегу Северского Донца.

К концу того же дня кольцо вокруг советской группировки замкнулось в 10 км южнее Балаклеи.

В окружение попали более 430 тысяч бойцов Красной армии: пять стрелковых дивизий 57 армии, восемь стрелковых дивизий 6 армии, две стрелковых дивизии армейской группы Бобкина, шесть дивизий 2 и 6 кавалерийских корпусов, два танковых корпуса, пять танковых бригад и другие артиллерийские, инженерные, вспомогательные части и службы тыла.

Для того, чтобы иметь общее командование, их объединили в одну группу войск, которую возглавил замкомандующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Костенко, также оказавшийся внутри котла.

25 мая Тимошенко отдал приказ прорываться. Снаружи в полосе 38 армии создали сводный танковый корпус, который должен был помочь прорвать кольцо окружения. Но, поскольку немцы находились за Северским Донцом, помощь "большой земли" оказалась минимальной. Практически вся тяжесть операции по прорыву легла на группу войск, оказавшуюся в окружении.

Дважды в течение 25-27 мая им удавалось пробить брешь в немецком кольце в районе Лозовеньки (30 км юго-западнее Балаклеи), но оба раза противник сумел ликвидировать прорыв.

В краткие промежутки времени, когда кольцо было разорвано, на позиции 38 армии в районе Чепеля (16 км южнее Балаклеи) вышли 22 тысячи бойцов РККА. Но большинству окруженных спасти не удалось. В плен попало 240 тысяч человек, погибло – 170 тысяч.

Среди погибших – заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Федор Костенко, командующий 6 армией генерал-лейтенант Авксентий Городнянский (герой зимней Барвенковско-Лозовской операции), командующий 57 армией генерал-лейтенант Кузьма Подлас и командующий армейской группой генерал-майор Леонид Бобкин.

"Барвенковский котел" стал самой большой трагедией Красной армии в 1942 году – даже летнее отступление к Сталинграду не принесло столько жертв, сколько было потеряно под Харьковом.

Но это был последний крупный котел, в который попали советские войска. Харьковская катастрофа стала тем драматическим уроком, из которого советское командование сделало правильные выводы.

Колонна пленных красноармейцев, конец мая 1942

Падение Волчанска

Принято считать, что операция "Блау" – наступление Вермахта на Кавказ и Сталинград – началась сразу после ликвидации немцами Барвенковского котла. Но между этими двумя событиями был еще целый месяц.

По сути, после завершения операции "Фридерикус-1" ситуация на Юго-Западном фронте вернулась в исходное состояние, в котором она была на начало 1942 года, разве что линия соприкосновения сдвинулась в районе Волчанска, Изюма и Славянска сдвинулась немного западнее.

Под контролем Красной армии по-прежнему находилась восточная часть Харьковской области, и немцы перед началом большой операции "Блау" решили провести две частные операции с целью захвата этого региона и улучшения позиций.

Первая из них называлась "Вильгельм", ее целью был захват Волчанска и Купянска, а также форсирование рек Северский Донец и Великий Бурлук с целью создания плацдарма для последующих операций. Начало было запланировано на 10 июня.

Операция проводилась силами 6 армии генерала Паулюса, усиленной 3 корпусом 1 танковой армии. Один удар наносился на стыке советских 28 и 38 армий, с Чугуевского плацдарма на Купянск, другой – на стыке 28 и 21 армий, в районе Волчанска.

Отвлекающий удар силами 6 румынского корпуса наносился на стыке 9 и 38 армий в районе Балаклеи.

10 июня в 4 часа утра после 45-минутной артподготовки войска Паулюса и румынский корпус перешли в наступление. Удар на Купянск у немцев не получился, и войска во второй половине дня повернули на северо-восток. После этого почти весь район, ограниченный с запада Северным Донцом, а с юга и востока Великим Бурлуком, оказался в руках у противника.

Ночью 11 июня в образовавшийся прорыв в междуречье Северного Донца и Великого Бурлука вошли две немецкие дивизии с направлением на север. Колонны немецких войск выдвигались к северу, в направлении населенного пункта Великие Хутора (в 35 км к северо-западу от Купянска).

По прорвавшимся немецким войскам планировалось 11 июня нанести контрудар войсками 38 армии, однако из-за дождя горючее и боеприпасы опоздали, и пехоте пришлось начинать наступление без танков. Пока танковые части готовились, в наступление перешли немцы, передовые части которых форсировали Великий Бурлук.

Но там их остановила находившаяся в резерве и вовремя подошедшая 9 гвардейская стрелковая дивизия, которая выбила противника с занятого плацдарма. Наступление на Купянск было сорвано, и к 14 мая бои в полосе 38 армии закончились.

Наступление на стыке 21 и 28 советских армий у немцев шло лучше: уже к вечеру 10 июня части 28 армии были выбиты из Волчанска. На помощь 28 армии были выделены из резерва фронта стрелковая дивизия и танковая бригада, но организовать контрудар не удалось.

13 июня войска Паулюса продолжили наступление: в этот день немецкие танки, овладев селом Пролетарское (сейчас Лосевка, южнее Волчанска), создали угрозу командному пункту 28 армии. В результате отхода штаба было потеряно управление войсками, которые начали отступать на восток.

16 июня танковые дивизии Паулюса практически вышли на административную границу Украины и России в северо-восточном углу Харьковской области. В тылу у них оказались части трех стрелковых дивизий 28 армии, лишь небольшая часть которых сумела вырваться из окружения.

Операция "Вильгельм" была выполнена 6 немецкой армией лишь частично: Волчанск был взят, Купянск – нет, и форсировать Северский Донец и Великий Бурлук не удалось. Но отступление 28 советской армии на рубежи реки Оскол и частичное пленение бойцов (по немецким данным – 20 тысяч пленных) открыло правый фланг 38 советской армии, что облегчило немцам проведение следующей операции – "Фридерикус-II".

Потеря Купянска и Изюма

Конечной целью плана "Фридерикус-II" был захват плацдарма на левом, восточном берегу реки Оскол. Оскол – приток Северского Донца, начинающийся на территории Курской области и впадающий в Донец в районе Изюма. Он полностью отсекает самую восточную часть Харьковской области, причем именно на ее территории Оскол наиболее широк. Поэтому плацдарм на восточном берегу имел важное значение для будущей операции "Блау".

Но для достижения цели немцам нужно было уничтожить две советские армии, находившиеся на западном берегу Оскола и защищавшие восток Харьковской области, – 38 армию генерала Москаленко и 9 армию, которой временно руководил начштаба генерал Никишов (24 июня ее принял генерал Лопатин).

Операция "Фридерикус-II" началась спустя ровно год после начала нападения Германии на Советский Союз – 22 июня в 4 часа утра. Она была более масштабной, чем "Вильгельм", поэтому в помощь 6 армии Паулюса сюда передислоцировали всю 1 танковую армию генерала Клейста.

Немцы нанесли три удара – из района Чугуева на Купянск, на Савинцы из района Балаклеи и южнее Изюма. Но два последних были вспомогательными, а главный наносился в направлении Купянска по правому крылу 38 армии.

22 июня прошло в тяжелых сражениях, в результате которых немецкие войска почти не продвинулись. Но на следующий день противник усилил давление, и бойцам Москаленко пришлось с огромными потерями отступить к реке Оскол.

Поскольку отступление было вынужденным, оборудовать новые оборонительные позиции части 38 армии не успели. Войска Паулюса продолжили атаковать и 24 июня заняли Купянск, а также вышли на реку Оскол.

Попытки форсировать реку немцы осуществляли в течение трех дней, но бойцы Москаленко под огнем противника смогли все-таки оборудовать оборонительные позиции по восточному берегу Оскола. Поэтому реализовать главную задачу – создать плацдарм к востоку от реки – войска Паулюса не смогли.

Сражения на южном участке операции были менее масштабными, но, тем не менее, 23 июня части 6 немецкой армии вошли в Изюм. Так что главным результатом операции "Фридерикус-II" стало то, что к концу июня все крупные города Харьковской области оказались в руках противника, и лишь узкая полоса восточнее реки Оскол оставалась под контролем Красной армии.

С этих позиций начиналось самое масштабное наступление Вермахта в 1942 году, закончившееся в Сталинграде. Где и погибла 6 армия Паулюса, сыгравшая ключевую роль во всех событиях того года на территории Харьковской области.

Вместо послесловия: Барвенковская операция – 2

Изюмско-Барвенковская операция, июль 1943: план и реальность

В 1943-м Красная армия вернулась на северо-восток Украины. Это была уже другая Красная армия – извлекшая уроки из провалов 1942 года и научившаяся побеждать.

В январе-феврале 1943-го, на последней волне "сталинградского" наступления, она освободила Ворошиловградскую область, всю восточную часть Харьковской (все те же Волчанск, Купянск, Изюм и Балаклея) и даже на короткое время вошла в Харьков, но в марте была вынуждена его оставить.

Линия фронта снова стабилизировалась приблизительно по Северскому Донцу – с той разницей, что теперь Балаклея, находящаяся на его левом берегу, оказалась под контролем советских войск.

В этом положении фронт застыл до июля. Обе стороны уже имели опыт катастрофических окружений, поэтому никто не спешил нанести новый удар первым.

Немцы готовили наступательную операцию в районе выступа, который образовался у Красной армии в районе Курска. Как и в 1942-м в южной части Харьковской области, Вермахт хотел срезать выступ и после этого начать большое наступление.

Командование Красной армии готовилось к обороне, чтобы перемолоть немецкие войска и самим перейти в контрнаступление.

В таких условиях 5 июля 1943 года началось сражение на Курской дуге, которому были подчинены все действия на остальных участках фронта.

В ситуации, когда в бой бросались огромные силы, ключевую роль в Курской битве стали играть резервы. У немцев на Донбассе опять оказалась 1 танковая армия (теперь уже возглавляемая генерал-полковником Макензеном), которая нужна была в сражениях на Курской дуге как воздух.

И, чтобы не допустить танки Макензена на главный театр военных действий, советское командование решило силами все того же Юго-Западного фронта (теперь уже под командованием генерала армии Малиновского, год назад возглавлявшего Южный фронт) провести Изюм-Барвенковскую операцию.

Ситуация снова напоминала январь 1942 года. Находившаяся севернее Изюма 1 гвардейская армия генерал-полковника Кузнецова должна была ударить на Барвенково, находившаяся южнее Изюма 8 гвардейская армия генерал-полковника Чуйкова – на Красноармейское (нынешний Покровск, Донецкая область). 3 гвардейской армии генерал-майора Хетагурова тем временем предназначалось нанести вспомогательный удар из района Лисичанска по Артемовску (Бахмуту).

При благоприятных раскладах конечной целью операции ставилось взятие Сталино (Донецка). Но ситуация благоприятной не оказалась.

17 июля 1943 года началось наступление, в первый день которого советские войска форсировали Северский Донец севернее и южнее Изюма. Тут же немцы подтянули резервы, и в следующие десять дней шли тяжелые бои, в которых 1 и 8 гвардейские армии боролись за сохранение рубежа на правом берегу реки.

Рубеж шириной 30 км и глубиной 10-12 км в районе Изюма сохранить удалось (3 гвардейская армия в районе Лисичанска продвинуться не смогла).

Безусловно, это был очень скромный результат довольно масштабной операции. Но, во-первых, была решена ключевая задача: 1 танковая армия Макензена ввязалась в бои на юге Харьковской области и на Курскую дугу не попала. А во-вторых, выступ на правом берегу Северского Донца сыграл свою роль в предстоящих наступательных операциях.

Эти операции начались после победы в Курской битве. Харьков был освобожден 23 августа, 6 сентября - Славянск, 9 сентября Барвенково.