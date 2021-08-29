Жена столичного мэра Виталия Кличко – Наталия возвращается на большую сцену и возобновляет карьеру сольной певицы. Такое заявление она на днях сделала на своей странице в фотоблоге Instagram. Супруга экс-боксера поделилась своим свежим селфи. Стоит отметить, что первую леди Киева только на фото в соцсетях и можно увидеть. В Украине она не живет, в Киеве появляется крайне редко.

На снимке миссис Кличко выглядит бодрой, подтянутой и довольной. Она объясняет это тем, что летом у нее был детокс от активности в интернете. Но в преддверии осени женщина решила сделать сразу несколько заявлений. Наталья поведала, что ее посетило вдохновение и поэтому теперь она готовится к презентации своих новых творческих проектов.

"Я хочу рассказать вам так много новостей. Но главное – хочу сказать: я вернулась в творческий поток и скоро удивлю некоторыми из моих новых записей и проектов", – подытожила Наталья.

Также жена мэра рассказала об успехах детей, которые тоже живут заграницей.

"Лето почти закончилось. Столько всего произошло за это время! Мой старший сын, 21-летний Егор, блестяще окончил университет, моя прекрасная, 18-летняя дочь Елизавета, успешно окончила школу и поступила в университет. Младший сын Максим блестяще окончил среднюю школу и последние два года в старшей школе", – такую подпись к фото оставила супруга Кличко.

Отметим, недавно первенец Натальи и Виталия показались с отцом на параде в Киеве. Он уже на голову выше папы и очень солидно смотрится в деловом костюме. Егор после учебы заграницей этим летом проходил стажировку в одной из коммерческих фирм в Киеве.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что Кличко достраивает второе шале в своей резиденции в Лютеже.