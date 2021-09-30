Телефонное мошенничество - один из самых быстрорастущих сегментов криминального рынка. Особенно, когда все вокруг диджитализируется - и в первую очередь работа банков.

Миллионы украинцев уже получали от таких мошенников "звонки счастья" - о якобы заблокированных карточках. Но этим дело не ограничивается. Звонят от имени "попавших в беду" родственников и по другим, не менее радикальным поводам.

Причем в последнее время украинские мошенники начали выходить на международный уровень. В силу языковой и ментальной близости украинцы активно работают на российском рынке.

Как устроены "разводные" колл-центры в Киеве и сколько они зарабатывают, в том числе на россиянах, - разбирался журналист "Страны", который устроился в один из таких офисов на работу.

Главные схемы обмана

Большинство схем, действующих годами, можно разделить на несколько типов:

Родственник попал в беду. В такой схеме аферист представляется сотрудником полиции, который предлагают решить возникшую проблему за определенную суму.

Цель мошенника - застать врасплох. Они подгоняют со временем, давят, могут даже повысить голос, чтобы вызвать сильные эмоции жертвы и не дать ей времени обдумать ситуацию.

Это самый банальный способ "развода", рассчитанный в первую очередь на пожилых людей - лучше на бабушек.

Как правило, такие мошенники звонят из мест лишения свободы. Но не только. Однажды знакомому журналисту позвонил некто и детским голосом начал кричать в трубку "папа, спаси, я в милиции". Тот воскликнул "Какое счастье, я раньше и не знал, что у меня есть сын!"



Мошенничество с товарами. Здесь спектр методов воздействия достаточно широк. Мошенники могут выставлять товары по заниженной цене (например, товар, который стоит 60 тысяч, будут продавать за 20 объясняя "срочностью").

Соблазнившись низкой ценой, человек соглашается выслать "гарантийную предоплату" - это и будет наваром мошенников.



Банковские аферисты. Это, пожалуй, самое популярное и быстро растущее направление среди мошенников.

Они пытаются выведать данные вашей банковской карты: номер, срок действия и CVV-код. В такой схеме мошенники зачастую представляются сотрудником банка, который звонит помочь разобраться с "подозрительной активностью" в отношении вашей карты. Якобы аферисты пытаются украсть у вас деньги, и "мы сейчас с этим разберемся".



Другой способ - создание сайтов-клонов известных компаний или банковских структур, с помощью которых выманивают данные банковских карт, чтоб в дальнейшем списать оттуда деньги. Такой метод называют "фишинг" (от англ. "рыбалка").



С фишингом есть и более сложные схемы. Например, человек выставляет на продажу в интернет детское кресло. После чего в Viber он получает сообщение от якобы покупателя. Аферист заявляет, что заплатит онлайн.

Затем скидывает ссылку на сайт, который визуально похож на портал "Новой почты". Только домен сайта немного отличается: nova-payment.сom (это и есть фишинговый сайт). Перейдя по ссылке, человек видит форму для заполнения. Вводит номер карты CVV-код, срок действия и даже баланс на счету.

Естественно, "фишеры" получают эти данные, а вместе с ними - и доступ к счету.

Во всех случаях мошенники будут пытаться держать с вами непрерывную связь вплоть до получения денег, не давая вам возможности опомниться, перезвонить "пострадавшему" родственнику или в банк.

Они будут сбивать вас с толку, давить и даже угрожать, ведь в любую минуту человек может сорваться и понять, что его обманывают. Именно поэтому, взяв человека в "оборот", они попытаются выжать максимум из ситуации.

Пять миллиардов в месяц и украинский след

Прошлым летом в России прогремел скандал. Оказалось, что в легендарном СИЗО "Матросская тишина" работал подпольный колл-центр. Служба безопасности пострадавшего от их действий крупного банка зафиксировала десятки телефонов с сотнями симок, которые "обрабатывали" россиян.

Информацию мошенники получают через теневой рынок персональных данных. На сегодня в России существует около 12 торговых площадок по продаже персональной информации.

Когда МВД и ФСБ "накрывали" центр, заключенные блокировали двери и уничтожали технику. Но все равно в камерах нашли десятки телефонов, роутеры, беспроводные наушники и микрофоны.

Эта ситуация обнажила серьезную проблему: пенитенциарные учреждения - закрытые системы, и под крышей их руководства мошенники могут чувствовать себя недосягаемыми для правоохранителей.

Но появилась схема, которая еще проще — работать из Украины, куда ФСБ точно не доберется.

По данным "Сбербанка", телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян до пяти миллиардов рублей. Заместитель предправления "Сбера" Станислав Кузнецов сообщил, что средний чек по успешной мошеннической операции составляет около 8 тысяч рублей. А на один "колл-центр" приходится от 3 до 7 тысяч звонков в сутки. Ежемесячно в России официально фиксируют более 300 тысяч мошеннических звонков.



Также Кузнецов добавил, что большинство таких колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонков от банка, располагается в Украине.

"Большинство злоумышленников из России стали перебираться в Украину, поскольку расходы на содержание команды операторов в Украине ниже, а для российских правоохранительных органов компании в Украине менее доступны", – рассказал Кузнецов.

Один из таких колл-центров мы обнаружили в самом сердце Киева — на улице Владимирской буквально по соседству с главным офисом СБУ.

"Ты понимаешь куда пришел работать?"

Как оказалось, устроиться в такой "колл-центр" совсем нетрудно. Интернет переполнен предложениями аферистов о сотрудничестве. Выглядят они примерно так:

"Неофициальное трудоустройство, без трудовой книжки и документов. Требования к сотруднику следующие:

Грамотная речь, свободное знание русского языка, минимальные навыки работы с ПК, усидчивость, внимательность, аккуратность. Опыт работы приветствуется, но необязателен.

Высокий уровень дисциплины, желание развиваться и работать на результат команды. По словам работодателей, такие навыки помогут вам зарабатывать от 20 тысяч гривен в месяц. График работы с 09:00 до 19:00 пять дней в неделю. Зарплату выдают каждую неделю".

После связи с менеджером одного из таких "колл-центров", встречу назначили буквально через несколько часов. Офис расположен в уютном квартале центра столицы. Очевидно, дела идут хорошо.

Собеседование с потенциальным сотрудником, то есть со мной, проводит парень лет 35 по имени Михаил. Он встретил меня у входа в жилой дом на улице Владимирская. Их компания, которая не имеет названия, арендует небольшое помещение на пятом этаже.

На 60 квадратных метрах есть туалет и небольшая переговорная. Установлено 12 рабочих мест, но заняты всего четыре. Работает два парня и две девушки.

Как сообщил Михаил, компания в новый офис переехала совсем недавно, дела идут хорошо, расширяются, поэтому набирают новых людей.



Собеседование проводят в небольшой переговорной. Первый вопрос Михаил задает очень тихо, как будто боится, что я его могу записать: "Ты понимаешь куда пришел работать?" – после этого, не менее тихим голосом, не дождавшись моего ответа, он продолжил рассказывать специфику их работы:

"Мы звоним гражданам России, представляемся техническими сотрудниками "Сбербанка" и пытаемся развести людей на то, чтобы они перевели деньги со своих банковских карт на наши, а если у них нет денег, то чтобы они взяли кредит и перевели деньги нам. Как это делать, написано в методичке", – но сразу пытается успокоить, говорит, что банковские карты людей застрахованы, а "украсть у банка не страшно".

Я сделал удивленное лицо, но сказал, что меня интересует только хорошая зарплата. Михаилу это, очевидно, понравилось - так как после этой фразы он заметно расслабился и попросил рассказать мне про свой опыт работы до этого.

"Нужно было торговать акциями, находить людей, которым интересно инвестировать в акции, после этого передавал их менеджерам постарше, которые уже закрывали сделку, но деньги платили маленькие вот и решил поискать что-то другое", - выложил я перед ним свою легенду.

А для того, чтобы пройти проверку по соцсетям, я признался, что работал оператором на ТВ, но пожаловался, что там мало платят.

Спустя три минуты разговора начался короткий инструктаж. Михаил дал мне методичку - набор фраз, спичей, которые выстроены в определенной последовательности, по которым нужно общаться с потенциальной жертвой. Сами же аферисты называют жертв "лохами".

Приводим несколько цитат из методички:

"Здравствуйте! Вас беспокоит технический сотрудник отдела (Сбербанк), младший специалист Волконский Анатолий. Обращаюсь к вам касательно такого вопроса. Две минуты назад была подана заявка на смену вашего финансового номера. Вы данную заявку подтверждаете?".

В методичке прописаны варианты ответов на самые частые вопросы. Если жертва клюет наживку, ее переводят на менеджера поопытнее. В данном случае это Михаил, который проводит со мной собеседование. По легенде, он сотрудник МВД, которому банк передал дело из-за "мошеннических действий с банковской картой".

У "сотрудника МВД" также прописаны свои спичи. Но их мне не показали, заявив, что сначала нужно научиться делать "холодные звонки" - так они называют номера телефонов, на которые звонят впервые.



На этом мое собеседование закончилось. Никто даже не уточнил мое полное имя или паспортные данные. После чего меня подвели к одному из сотрудников, который занимался "холодными" звонками и предложили послушать, как он звонит потенциальным жертвам. Мне сказали, что свой первый звонок я смогу сделать на следующий день после собеседования.

Клюет 5-7 "лохов" на 300 звонков

За компьютером сидел молодой парень, студент-социолог. Зовут его Артем, ему 20, он из Винницы, в Киеве живет три года с тех пор, как приехал учиться. В данной компании работает три месяца, искал работу на лето, но сейчас задумывается перевестись на заочную форму и продолжить работать.

Рабочее место выглядит скромно. Стол с компьютером и наушниками с микрофоном. На компьютере открыто всего две вкладки: телефонная база клиентов "Сбербанка" и шпаргалки с диалогами.

Все сотрудники четко осознают, что они занимаются мошенничеством. Они представляются жертвам вымышленными именами и звонят им через программы подмены номеров, которые копируют номера реальных сотрудников российского "Сбербанка" или МВД РФ.

У каждого из моих коллег есть с десяток историй о том, как они разводили "лохов" и как те им плакали в трубку. Рассказывают они это с вдохновением и чувством хорошо выполненной работы.

"Мне эта работа нравится. Здесь нужно чувствовать человека, я буквально по первым фразам и интонации голоса могу определить, клюнет "лох" на развод или нет. Их нужно чувствовать, это психология",– увлеченно делится секретами Артем.

Парень сравнивает эту работу с рыбалкой: "Ты открываешь базу данных, в которой номера тысяч людей, и ты выбираешь любого из них. Это как на речке, ты можешь забросить удочку в любое место, но не везде клюнет. Ежедневно я делаю около 300 звонков и всего 5-7 из них клюют. Иногда ни одного, но такое редко бывает, "лохов" пока хватает".

Много зависит от качества базы контактов. Если база новая, и ее никто не прозванивал, то вероятность найти нужного клиента очень большая. Но большинство контактных баз уже использованы по несколько раз и 95% клиентов сразу понимают, что им звонят мошенники. "Но ради тех 5%, которые верят, можно работать",– рассказывает Артем.

В перерывах между звонками ребята обсуждают новинки в мире смартфонов, рэперов и путешествия.

Платят по $100 в неделю плюс 7,5% с "продаж"

Рабочий день заканчивался в 19:00. За три часа, которые я провел в "колл-центре". им не удалось развести ни одного человека - но до моего прихода они смогли провернуть две сделки.

Об этом указывали записи на информационной доске, где был написан план на день, который составляет 200 тысяч рублей - и показатели, кто сколько завел денег. Артем и еще одна коллега Аня смогли сделать по 170 тысяч.

С каждой сделки ребята заработали по 7,5% от суммы сделки, что эквивалентно 4 652 грн - практически минимальная зарплата за один рабочий день, и это не считая еженедельной ставки в 100 долларов.

Обе "сделки" удалось провернуть благодаря "разводу на кредит".

Легенда такова. Якобы недобросовестные сотрудники "Сбербанка" оформили на вашу карту кредит, и чтобы его аннулировать, нужно взять еще один кредит и перевести деньги на специальный счет. Стандартная сумма кредитования как раз составляет 170 тысяч рублей.

Соответствующие спичи есть в методичке: "Уважаемый клиент, также в данный момент по системе нашего банка отображается заявка на потребительский кредит от нашего банка, я так понимаю, что за последние сутки заявок на кредит вы не делали".

Далее аферист скажет, что клиенту выдан кредит мошенническим путем и он сейчас переведет вас на другого сотрудника банка. Это создает у жертвы иллюзию "большой компании", в которой работает много людей.

Но вернемся к работе офиса интернет-мошенников. За час до конца рабочего дня здесь стали твориться настораживающие вещи. Сначала приехал парень кавказской внешности. Он представился как Александр и сказал, что якобы забыл в офисе зарядку.

После него явилась девушка по имени Мария - я ее видел еще в момент, когда только пришел в офис. Она представилась как помощница Михаила, а потом ушла.

Теперь она вернулась и отвела меня в отдельную комнату, где вместе с кавказцем мне устроили допрос. Они снова спросили меня, где я работал.

Я повторил историю, которую ранее рассказал Михаилу, но Мария заявила, что видела меня по телевидению и ей кажется, что я работаю в издании "Страна.ua". Но я убеждал их в том, что они обознались.

Стало очевидно, что пора уходить. Я сказал, что у меня в автомобиле лежит паспорт - и сейчас я его принесу, чтобы окончательно расставить все точки над "и". Но понятно, что больше я туда не возвращался.

Но вывод понятен: у компаний-мошенников есть свои службы безопасности. И они проверяют новых сотрудников.

То есть бизнес серьезный. И вряд ли он мог бы существовать, не имея "крыши" в силовых структурах.