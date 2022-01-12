8 января 2020-го года в небе над Тегераном был сбит украинский "Боинг" компании МАУ. Погибли все, кто был на борту - 176 человек. Среди них 11 украинцев, девять из которых были членами экипажа.

С момента первой и крупнейшей в истории гражданской авиации Украины авиакатастрофы прошло уже два года. С тех пор виновные в трагедии не названы и не осуждены. А Киев и Тегеран до сих пор не могут договориться о компенсациях семьям погибших.

“Страна” поговорила с вдовой командира экипажа МАУ, Екатериной Гапоненко, о том, как продвигается расследование авиакрушения, как семьям погибших помогает украинская власть (спойлер - практически никак) и собрала все, что известно о сбитом “Боинге” два года спустя.

Крушение самолета МАУ в Иране. Все подробности трагедии

Boeing-737 МАУ потерпел крушение 8 января 2020-го года, через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.

Лайнер принадлежал украинской авиакомпании МАУ и выполнял рейс "Тегеран - Киев". Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины.

В результате погибли 176 человек - все находящиеся на борту. Большая часть из них - граждане Ирана и Канады. 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Среди погибших было 11 граждан Украины (подробнее о них тут). В том числе, девять членов экипажа. Это командир воздушного судна Владимир Гапоненко; пилот-инструктор Алексей Наумкин; второй пилот Сергей Хоменко; старшие бортпроводники Екатерина Статник и Игорь Матьков; бортпроводники Денис Лыхно, Мария Микитюк, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Обломки самолета МАУ

Сначала власти Ирана заявляли, что причина падения - техническая. Украина также сначала исключила версию теракта или ракетной атаки. Однако уже спустя несколько дней трактовка этих печальных событий изменилась.

Власти Ирана признали, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны, приняв его за военную цель. В предварительном отчете говорилось, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия.

Эта версия была похожа на правду: в тот момент серьезно обострилась военная ситуация в исламской республике - Иран ждал авиаударов от США. За несколько дней до крушения по приказу президента США в Ираке убили главу иранского спецназа, генерала Кассема Сулеймани. Тегеран в ответ обстрелял американскую военную базу в Ираке. Это случилось 7 января - то есть прямо накануне вылета украинского "Боинга" армия Ирана ожидала ответного удара.

Однако с такой трактовкой - “сбит по ошибке”, - не согласны семьи погибших и правительствах стран, чьи граждане стали жертвами катастрофы. В том числе, Канада и Украина.

Сбили случайно или умышленно? О чем спорят Иран и Украина

Переговоры с Ираном - как по расследованию причин авиакатастрофы, так и по суммам компенсаций для родственников погибших, - спустя два года зашли в тупик.

“Расследование не просто “буксует” - мне кажется, расследования просто нет. От слова “совсем”, - констатирует в беседе со "Страной" вдова командира экипажа МАУ Екатерина Гапоненко.

Того же мнения, хоть и в более дипломатических выражениях, придерживается украинское Министерство иностранных дел.

Украинский МИД потребовал от Ирана провести всестороннее расследование причин крушения самолета МАУ, допустив к нему следователей из Украины и других стран. Однако Иран проводил расследование сам, и имена виновных называть отказывался. За два года Иран не предоставил в полном объеме материалы о катастрофе, которые запрашивала Украина, и в целом не шел на сотрудничество с Киевом.

Так, Иран полгода изучал “черные ящики” с борта украинского лайнера, а затем передал их не в Киев, как того требовали украинские власти, а во Францию, где расположено Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации. Расшифровка бортовых самописцев подтвердила версию ракетного выстрела.

Год назад, накануне первой годовщины авиакатастрофы, Иран наконец передал Украине технический отчет о крушении “Боинга” МАУ. Украинская сторона предоставила свои замечания к этому отчету, однако Иран их проигнорировал.

В марте 2021 года, спустя больше года после трагедии, Иран наконец опубликовал окончательный отчет о сбитом рейсе № PS752. Там причиной крушения была указана человеческая ошибка.

"Самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО у Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты", - говорится в отчете.

После публикации отчета Иран столкнулся с резкой международной критикой: следствие не назвало виновных в инциденте.

Вскоре после этого иранские власти заявили, что в крушении пассажирского лайнера МАУ под Тегераном обвиняются 10 чиновников. Однако их имена так и не названы публично. Публичных данных о том, понесли ли эти люди наказание и кто они, нет.

Окончательный доклад о причинах и обстоятельствах авиакатастрофы должна утвердить ICAO - Международная организация гражданской авиации. Уже на основании этого документа и будут приниматься окончательные решения по другим вопросам - степени вины Ирана и компенсациям семьям погибших.

Впрочем, за последний год никаких значимых подвижек в расследовании крушения самолета МАУ в Иране не произошло. Более того, судя по заявлениям украинского МИДа, в последние полгода Иран в открытую саботирует расследование авиакрушения.

Так, Иран отказался встретиться с международной группой по координации помощи жертвам авиакатастрофы под Тегераном, в которую входят министры Канады, Швеции, Украины и Великобритании. Фактически Иран отказывается обсуждать с пострадавшими странами выплату компенсаций.

Украинский МИД после этого публично обвинил Иран в отказе выплатить компенсацию за катастрофу, случившуюся по вине иранских военных. Отношения между властями двух стран накалились.

В ноябре 2021-го года в Тегеране начались слушания по делу о сбитом в январе 2020 года "Боинге" МАУ. Однако посол Украины в заседаниях участия не принимает, поскольку иранская сторона не предоставила Киеву запрашиваемые документы и информацию.

По суммам компенсаций для семей погибших с Ираном за два года так и не смогли договориться. Родственникам жертв крушения пока выплачена только часть денег по стандартной авиационной страховке от европейской страховой компании, которая обслуживает МАУ.

Иран предлагал заплатить по 150 тысяч долларов за каждого погибшего, однако позднее отозвал это предложение. Впрочем, в Украине и Канаде и так не собирались соглашаться на эти суммы, заявив, что этого недостаточно.

Киев требует не только больше денег, но и обнародования имен виновных в трагедии. Родственники умерших придерживаются версии, что в крушении самолета виноват не загадочный и невнимательный иранский наводчик, а власти Ирана. Их аргумент - Тегеран не закрыл воздушное пространство в состоянии военного обострения, чем подверг риску полеты гражданской авиации над страной.

“В стране, где начинается конфликт, перерастающий в военные действия, небо должно быть закрыто для гражданских суден по всем международно-правовым нормам. Наш экипаж не должен был туда лететь”, - отмечает в разговоре со “Страной” Екатерина Гапоненко.

Она убеждена, что самолет был сбит не по ошибке, а намеренно. И называет авиакатастрофу спланированным терактом.

“Убытки Ирану так или иначе возмещать придется, просто сумма может быть очень разной - в зависимости от обвинений, которые предъявят Ирану как стране в целом. Если виноваты конкретные 10 человек - это одна сумма, которую Иран уже предложил - 150 тысяч долларов. А если это теракт и обвинения выдвиинут против всего режима, то сумма компенсаций вырастет в разы”, - комментирует Екатерина Гапоненко.

Поэтому, по ее словам, Иран крайне не заинтересован в том, чтобы эту авиакатастрофу признали терактом.

“Хотя на самом деле это и был теракт, предумышленное убийство. Невозможно принять гражданский самолет за военную цель и случайно изменить угол полета на 107 градусов. Почему не было связи с диспетчером? Все говорит о том, что это был заранее спланированный акт уничтожения мирного украинского судна. Какие для этого мотивы - политические, военные действия, эскалация конфликта Ирана с США? В причинах того, почему самолет сбили, очень глубокие корни, и докопаться до них не так просто. Людей уже не вернешь. Но мы все жаждем справедливости”, - отмечает Екатерина Гапоненко.

Поддержка от государства закончилась, ордена Героев Украины “потерялись”

За два года с момента катастрофы обострились отношения не только между Тегераном и Киевом, но и между родственниками погибших и украинскими властями.

По словам Екатерины Гапоненко, семьи жертв авиакрушения практически не информируют о ходе расследования. О новостях по поводу компенсаций и ходе расследования родственники жертв узнают преимущественно из СМИ. Вдова Владимира Гапоненко жалуется, что с течением времени украинская власть все больше забывает о семьях погибших в крушении.

“Поддержка от государства закончилась. Нас оставили не просто без поддержки, а в неведении. Нам не вернули личные вещи наших умерших. Нет надежды на то, что мы получим компенсации в ближайшее время. Как и нет надежды на справедливое расследование. Оно затягивается на годы”, - констатирует вдова командира экипажа МАУ.

Если еще год назад в интервью “Стране” Екатерина ожидала, что уже ко второй годовщине трагедии вопрос с выплатой компенсаций может быть решен, то сейчас ее прогноз не столь утешительный.

“На выплату компенсаций мы можем надеяться в течение ближайших пяти лет, не раньше”, - говорит она.

При этом на данный момент, по словам Гапоненко, государство уже никак не помогает родственникам погибших.

“Пенсионный фонд выплачивает пенсию моего супруга. Но сейчас, по сути, вся пенсия моих детей (у Екатерины две дочери - Ред.) за отца уходит на консультации психологов, на восстановление после травмы. Дети спустя два года, да и я тоже, переживаем эту трагедию еще острее. А больше помощи от государства нет. Кроме единоразовой выплаты от Зеленского, которую нам дали сразу после случившегося - примерно 150-200 тысяч грн, сейчас точно и не вспомню. Тем более, эта сумма сразу ушла на кладбищенский памятник мужу и похоронные мероприятия”, - сообщает Екатерина Гапоненко.

На фото Владимир Гапоненко с женой и двумя дочерьми, источник facebook.com

Но есть и другие обстоятельства, которые деморализуют родственников умерших куда больше, чем отсутствие материальной помощи от государства.

Накануне первой годовщины трагедии, 29 декабря 2020-го года, президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины умершим членам экипажа. Однако их родственникам ордена и документы, подтверждающие статус Героев Украины, за год так и не отдали. Также до сих пор не состоялась официальная церемония награждения.

“За год нам так и не дали никаких официальных документов, подтверждающих звание героев Украины для членов экипажа МАУ. У нас нет ни льгот, ни полномочий, ни самих медалей, ни документов, подтверждающих статус Героя Украины для погибших членов наших семей”, - сообщила “Стране” Екатерина Гапоненко.

Вдова пять раз обращалась в Офис президента с вопросом, почему родственники погибших членов экипажа МАУ до сих пор не получили положенные им награды. В ответ получила лишь отписки: мол, ожидайте.

Не менее загадочна судьба мемориала, который взялся воздвигнуть в память о жертвах крушения благотворительный фонд “Безпечне небо”, созданный вскоре после трагедии.

“Евгений Дыхне, президент авиакомпании МАУ, торжественно объявил о создании этого фонда. Собирали средства для памятника и помощи родственникам жертв. По факту никакой материальной помощи из этого фонда мы не получили. А памятник за два года так и не возведен. Вокруг установленного в прошлом году гранитного камня в этом году высадили 176 деревьев - в память о количестве погибших в той авиакатастрофе. И все. О том, что сейчас с этим благотворительным фондом, мы не знаем. Есть подозрение, что он просто уже не существует”, - рассказывает Екатерина Гапоненко.

В честь погибших в иранской авиакатастрофе год назад установили памятный знак – серый гранитный камень с датой катастрофы и названием рейса. Мемориал обещали достроить в течение 2021 года. Фото: Громадське телебачення

Из СМИ и редких встреч с украинскими чиновниками родственникам известно, что Иран отказывается идти на переговоры с международной контактной группой. Последняя из таких встреч состоялась в декабре 2021-го года в Генпрокуратуре.

“Нам в очередной раз сообщили, что иранская сторона не предоставила ответы на запросы компетентных украинских органов, никаких важных документов и информации, необходимых для установления деталей катастрофы. Поэтому Украина и другие страны, граждане которых пострадали, будут объединять усилия, чтобы привлечь Иран к ответственности. Наша позиция остается неизменной: Иран обязан выплатить компенсации и наказать виновных”, - настаивает вдова командира экипажа МАУ.

Семьи погибших, видя, что расследование катастрофы спускается на тормозах, собираются подавать иск в Международный суд ООН против Ирана - совместно с канадской стороной.

В то же время, Екатерина Гапоненко не видит особого стремления украинских властей поставить точку в этой истории.

“Мы в неведении. Мы оставлены без внимания, без должного к себе отношения, без поддержки. Годы идут, а надежды нет. Нет факторов, которые помогали бы мне верить в то, что расследование продвигается. Иран отказывается идти навстречу, а украинская власть не спешит предпринимать активные действия. Они заняли позицию выжидания. Два года Украина ждет, пока Иран исполнит свои обязательства. А со стороны Ирана ни сотрудничества, ни стремления к нему нет. Украине следует активизировать собственное расследование и объединиться с другими странами, которые тоже пострадали. А нам остается только ждать. И надеяться на справедливость”, - говорит Екатерина Гапоненко.