Комаровский рассказал о режиме ребенка. Фото: Pixabay

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал родителям о том, что такое режим ребенка. 

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в "Инстаграме". 

Так, Комаровский рассказал, что режим ребенка – это его подчинение образу жизни взрослых. По его словам, взрослые учат ребенка, сознательно навязывая ему модель поведения, оптимальную для гармоничной жизни семьи.

Пост Комаровского в Инстаграме

Напомним, ранее Комаровский рассказал, нужно ли детей учить вождению автомобиля и кто это должен делать. По мнению медика, обучение малышей вождению не только научит их отвечать за собственную безопасность, но и сплотит детей с родителями.

Кроме того, Комаровский рассказывал родителям, как правильно учить ребенка есть полезную пищу. По его словам, нужно начинать приучать малыша к правильной еде постепенно. Для этого нужно добавлять небольшие кусочки полезных овощей в суп или другие блюда, со временем увеличивая их количество. 

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