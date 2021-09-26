Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал родителям о том, что такое режим ребенка.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

Так, Комаровский рассказал, что режим ребенка – это его подчинение образу жизни взрослых. По его словам, взрослые учат ребенка, сознательно навязывая ему модель поведения, оптимальную для гармоничной жизни семьи.

Напомним, ранее Комаровский рассказал, нужно ли детей учить вождению автомобиля и кто это должен делать. По мнению медика, обучение малышей вождению не только научит их отвечать за собственную безопасность, но и сплотит детей с родителями.

Кроме того, Комаровский рассказывал родителям, как правильно учить ребенка есть полезную пищу. По его словам, нужно начинать приучать малыша к правильной еде постепенно. Для этого нужно добавлять небольшие кусочки полезных овощей в суп или другие блюда, со временем увеличивая их количество.

Также мы писали, что Комаровский и пульмонолог Александр Катилов обсудили главные ошибки родителей, которые приводят к появлению инфекций мочевыводящих путей у маленьких детей.