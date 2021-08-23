23 августа в Украине отмечают государственный праздник - День флага.

Что будет в День флага. Официальные мероприятия

В честь праздника в Киеве и во всех регионах Украины поднимут украинский флаг в специально обустроенных для этого местах.

Также сегодня состоится первый саммит "Крымской платформы", анонсированный Владимиром Зеленским. Участие в саммите подтвердили представители около 30 стран, в том числе, представители правительств, главы церквей, главы МИДов.

Власти заявили, что "Крымская платформа" - часть мероприятий по деоккупации полуострова.

Пока мировые лидеры будут принимать участие в "Крымской платформе", их вторые половины пригласят на Саммит первых леди и джентльменов. Там будут обсуждать разные вопросы, например, проблемы климата, гендерного равенства, людей с ограниченными возможностями.

В Национальной опере состоится концерт для участников "платформы".

Вечером во многих городах пройдут праздничные концерты.

Открытки к празднику

Хай стяг из двох жовто-блакитних смуг

Дає надію й підносить дух

В синем - небо Украины,

В желтом - золото зерна.

Мы под флагом все едины,

Пусть цветет наша страна.

Пусть украинский флаг всегда будет поводом для гордости! С праздником!

Пусть невзгоды отступят, пусть будет больше побед и достижений. С Днем флага Украины!

Пусть небо будет ясным, а урожай щедрым, как на флаге Украины. Благополучия, свободы и надежды на лучшее! С Днем флага!