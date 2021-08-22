Мы продолжаем спецпроект "Украина. 30 лет страны".

2018 год.

Это был год активной предвыборной кампании. Выборы президента должны были пройти в марте 2019 года, но готовится с ним начали активно еще с начала 2018-го.

Именно 2018-й стал годом рождения "АрМоВира" - предвыборного слогана президента Петра Порошенко, состоящего из "армии", "мовы" и "веры".

Хотя, как выяснилось позже, "мову" оставили на десерт, и все происходящее на языковом фронте в 2018-м было лишь прелюдией к последующему тотальному наступлению на русский и другие негосударственные языки.

Зато на армейском и религиозном фронтах Порошенко поработал сверхактивно именно в 2018-м.

Рассказываем о главных событиях этого года. Предыдущие сюжеты по теме - здесь.

Отдых Порошенко на Мальдивах

Год начался для Порошенко с пиар-точки зрения крайне неудачно - со скандала вокруг его отдыха на Мальдивах.

Журналисты получили информацию, что он на него потратил полмиллиона долларов.

Для многих украинцев это было шоком. Понятно, что Порошенко богатый человек. Но как может президент воюющей и очень бедной страны позволять себе такие траты с моральной точки зрения - это в голове не укладывалось.

Порошенко первое время отмалчивался по поводу скандала, но затем все же был вынужден признать, что отдыхах на Мальдивах.

Инцидент в Керченском заливе: попытка сорвать выборы

Уже к середине года стало ясно, что шансы президента на сохранение прописки на Банковой крайне малы. Он тогда был явно на втором (а то и на третьем) месте по рейтингам.

Поэтому он предпринял попытку выборы сорвать.

Для этой цели была разработана спецоперация, ставшая известной как инцидент в Керченском проливе.

Место было выбрано не случайно. В мае 2018 года Россия ввела в строй Керченский мост, соединивший материковую часть России с Крымом. До того момента в Украине всерьез к этому проекту не относились. Но с момента завершения строительства настроения переменились – и радикалы заговорили о необходимости теракта, который разрушит мост.

В связи с этим Москва дала команду усилить охрану Керченского пролива.

И именно туда, согласно закрытому решению СНБО, были направлены три судна – артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

Инцидент прогнозируемо закончился захватом кораблей и их экипажей российскими военными 25 ноября.

И сразу после этого выяснилась истинная цель провокации: Порошенко потребовал от парламента введения военного положения, которое позволило бы ему в преддверии президентских выборов закрывать СМИ, вводить комендантский час и – в случае необходимости – даже отменить сами выборы.

Но в парламенте произошел тихий бунт: против планов президента выступил не только "Оппозиционный блок", но и "Батькивщина" (лидер которой Юлия Тимошенко на тот момент была в лидерах рейтинга), и даже союзный Блоку Порошенко "Народный фронт", в котором решающее влияние приобрел министр внутренних дел Арсен Аваков, с которым у президента отношения сильно ухудшились.

В открытую против антироссийской риторики Банковой они выступить не могли, поэтому проголосовали за гибридный вариант: введение на два месяца чрезвычайного положения в отдельных регионах, при котором большинство нужных Порошенко функций были урезаны. В таком виде ЧП не давало президенту ничего и в январе 2019-го вся история сошла на нет.

Но для Порошенко она даже дала негативный эффект: чрезвычайное положение и вероятность настоящей войны с Россией были крайне негативно восприняты в обществе, что фактически уничтожило последние шансы главы государства на второй срок.

Еще одним последствием керченского инцидента стало решение Верховной Рады не продлевать договор о дружбе с Россией, заключенный Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997-м.

Оппозиция предупредила коалицию, что это соглашение – базовый документ, определяющий статус Черноморского флота в Крыму, и дающий право на обращение в суды в случае нарушения. Впрочем, власть и сама об этом знала – не случайно договор действовал в течение четырех лет после перехода Крыма под контроль России.

Но к концу 2018 года политическая целесообразность взяла верх: Порошенко искал любые способы, чтобы показать собственную антироссийскость. Поэтому Рада проголосовала за денонсацию. При этом отметив, что все произойдет только в апреле 2019-го – то есть перед вторым туром президентских выборов.

Почти поместная церковь

В 2018-м Порошенко пытался проводить и другие идеологические проекты, которые должны были укрепить его рейтинг.

Одним из них был референдум по вступлению в НАТО, о котором активно заговорили в начале 2018 года. Впрочем, идею очень быстро свернули – поскольку стало ясно, что со стороны НАТО никаких встречных шагов не последует.

Иначе случилось с "церковным проектом". Здесь нагнетание страстей шло уже в течение трех лет, но лишь к 2018 году инициатива стала обретать реальные очертания.

В первом варианте речь шла об объединении УПЦ Киевского патриархата, УПЦ и "самостийников" из УПЦ в одну поместную церковь под руководством киевского патриарха Филарета.

Но подобные идеи выдвигались едва ли не ежегодно и каждый раз наталкивались на одни и те же препятствия: авторитаризм Филарета, не желавшего делиться властью с союзниками, и все тот же неканонический статус объединения, который имел Киевский патриархат.

В 2018-м к проекту подключились Петр Порошенко и Госдепартамент США. Благодаря последнему в нем начал активно участвовать константинопольский патриарх Варфоломей, имевший глубокие связи с американцами.

Начались длительные переговоры, в ходе которых выяснилось, что у Варфоломея – собственное видение процесса. Константинопольский патриарх не был готов идти на раскол мирового Православия ради "благотворительных" целей – то есть предоставления канонического статуса независимой поместной церкви во главе с Филаретом; ему нужна была дочерняя церковь, находящаяся в подчинении Стамбула. Кроме того, во главе этой церкви константинопольский патриарх не хотел видеть слишком строптивого Филарета.

Компромисс был достигнут ценой падения Филарета. 15 декабря состоялся Объединительный собор, на котором присутствовали иерархи Киевского патриархата, УАПЦ и несколько раскольников из УПЦ Московского патриархата. Они избрали собственного митрополита – Епифания – и обратились к Варфоломею с просьбой даровать томос.

Впрочем, уже из титула Епифания было ясно, что никакой независимой поместной церкви не будет – будет Православная церковь Украины Константинопольского патриархата. Кроме того, внутри нее сразу же зародилась оппозиция во главе с низвергнутым Филаретом.

Само вручение томоса перенеслось на 2019 год, но уже к концу 2018-го стало ясно, что нужного пиар-эффекта кампания не дала: большинство избирателей отнеслись к реализации церковного проекта без особого интереса.

Да и в целом у Порошенко все сильнее зрело понимание того, что победа во втором туре становится недостижимой мечтой.

Фальстарт Вакарчука, явление Зеленского

Правда, все еще было не ясно, кто же именно выйдет во второй тур. Как уже сказано, осенью фаворитом кампании считалась Юлия Тимошенко. В ее поддержку высказался и опальный олигарх Игорь Коломойский, и все ожидали, что лидер "Батькивщины" получит "зеленый свет" на "1+1". Однако все пошло не так, как ожидалось.

Первым – еще весной – начал "мутить воду" в привычном политическом болоте хозяин другой медиа империи – Виктор Пинчук. На его телеканалах началась раскрутка в качестве потенциального кандидата в президенты лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука. В течение нескольких месяцев "соросовская общественность" готовилась к торжественному выдвижению, которое должно было произойти 24 августа во время концерта на "Олимпийском", но в последний момент проект отменили. То ли сам Вакарчук, то ли его спонсоры – это так и осталось невыясненным.

Но шум вокруг лидера "Океана Эльзы" поспособствовал интересу к другому подобному проекту – выдвижению в президенты исполнителя роли президента в сериале "Слуга народа" известного шоумена Владимира Зеленского.

Поначалу этот проект всерьез не рассматривали. Да и сам Зеленский вплоть до октября сомневался, стоит ли ему выдвигать свою кандидатуру (либо сомневались его спонсоры). Но к середине осени все яснее становилось, что избирателям предстоит выбор между двумя малоприятными кандидатами – Порошенко и Тимошенко, что своей прогнозируемостью, возможно, устраивало политический и бизнесовый бомонд, но не основную массу избирателей.

После схождения со сцены Вакарчука рейтинг Зеленского стал статистически значимым и привлек внимание всех недовольных выбором между "двумя злами". К концу года лидер "95 квартала" имел уже третий рейтинг. Эксперты сходились во мнении, что это – потолок, но избиратели уже начинали думать иначе.

Тем более, что сам Зеленским еще перед Новым годом дал большое интервью Гордону, в котором дал понять, что в президенты пойдет, а также изложил в общих чертах свою программу. Там было мало конкретики, но много красивых слов, которые запомнились избирателям вроде "готов говорить даже с чертом ради мира на Донбассе".

Официально же Зеленский заявит о своем выдвижении под самый конец 2018 год - его заявление пустят по 1+1 накануне обращения Порошенко.

Объединение и раскол оппозиции юго-востока

В условиях, когда у Порошенко появилось сразу два рейтинговых конкурента, перед ним встала перспектива вообще не пройти во второй тур со всеми вытекающими отсюда последствиями для его политических (и не только) перспектив.

И шанс пролететь мимо второго тура у Порошенко были бы практически 100%-ми, если б осуществился проект объединения кандидатов от "партии мира", которая имела большую популярность на юго-востоке.

К середине 2018 года на этом фланге было две крупные политсилы - Оппозиционный блок во главе с Юрием Бойко и партия "За жизнь" во главе с Медведчуком и Рабиновичем. Совокупный рейтинг Бойко и Рабиновича превышал рейтинг Порошенко. Поэтому, в случае объединения этих политсил их кандидат смог бы выйти во второй тур. А это открывало хорошие перспективы для объединенной партии и на парламентских выборах.

И этот процесс с начала осени стартовал. Руководители партии "За жизнь" (Медведчук и Рабинович) и часть руководителей "Оппоблока" (Юрий Бойко и Сергей Левочкин) согласовали проект объединения, которое впоследствии получило название "Оппозиционная платформа За жизнь". Но его не поддержала другая часть "Оппоблока", которая ориентировалась на бизнесмена (и тому времени партнера Порошенко по бизнес-проектам) Рината Ахметова. Эта часть не вошла в объединённую партию, а выдвинула своего кандидата - Александра Вилкула.

Последний на выборах президента набрал чуть более 4%. И это были проценты, которые "ушли" от Бойко и не дали ему выйти во второй тур. В котором оказался Порошенко.

Зачистка Саакашвили

Готовясь к президентским выборам Порошенко пытался зачистить потенциальные угрозы.

Одной из таких виделся Михаил Саакашвили, который в прошлом году со скандалом вернулся в Украину, прорвав границу и попортил немало крови Порошенко своим "Михо-Майданом". В начале 2018 года с ним было решено покончить.

12 февраля пограничники вместе с силовиками провели спецоперацию, в результате которой опального политика выслали в Польшу. Петр Порошенко избавился об бельма на глазу, будоражившего украинскую политику. Однако с точки зрения пиара он вновь проиграл: поскольку ранее Саакашвили были предъявлены обвинения в организации государственного переворота, то высылка обвиняемого по такой серьезной статье выглядела, по меньшей мере, странно.

Чуть позже был ликвидирован палаточный городок "Михо-Майдана" около Верховной Рады.

"Террорист" Савченко

Одно из самых странных и громких дел - обвинение против народного депутата Надежды Савченко. Ее вместе с переговорщиком по военнопленным Владимиром Рубаном обвинили в желании обстрелять из гранатометов правительственный квартал и таким образом свергнуть государственную власть. Причем в сотрудничестве с украинским спецназом и "ЛДНР".

Тут абсурдно было все – и обвинение, и его реализация. Видео пешего похода арестованной Савченко в киевский офис СБУ в сопровождении журналистов 22 марта оставляло впечатление непродуманного шоу, в котором государство выглядит жалко.

Да и сам факт того, что недавняя героиня из российской тюрьмы пересела в украинскую, бил по идеологии режима Порошенко больше, чем откровения самой Савченко.

Лело потом развалилось.

"Липовое" убийство Бабченко

Понимая нелепость ситуации с Савченко, Банковая решила перебить негативный пиар-эффект от этой истории другими историями. 15 мая, в день введения в строй Керченского моста, СБУ заявила о задержании главного редактора информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского по обвинению в измене Родине.

С момента первого объявления стало ясно, что вся "изменническая" деятельность журналиста состояла в освещении событий марта 2014 года в Крыму. На громкое дело история не тянула, так что срочно понадобился другой инфоповод. И его просто придумали.

29 мая стало известно о том, что в подъезде собственного дома убит оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко. Все было объявлено на самом серьезном уровне, и не поверить было нельзя. И этой историей тут же воспользовался целый ряд провластных блогеров и журналистов, чтобы обвинить во всем российские спецслужбы и лично Путина.

Поэтому, когда на следующий день живой и здоровый Бабченко пришел на пресс-конференцию, это вызвало у его соратников не вздох облегчения, а возгласы негодования – ведь выяснилось, что они готовы выдвигать обвинения в адрес Кремля даже тогда, когда преступления не было.

Дело это, впрочем, также окончилось пшиком - спецслужбы пытались подать эту историю как раскрытие "на живца" заговора российских спецслужб по убийству известных украинских журналистов.

Но в нее мало кто поверил. А обвинения против тех, кого назначили "пособниками российских спецслужб", постепенно развалились. Тем более, что сами "пособники" заявляли, что действовали по заданию СБУ. А потому все напоминало банальную провокацию украинских спецслужб.

От Ноздровской до Гандзюк

В 2018-м были не только фейковые, но и реальные убийства. Главным событием января стала смерть адвоката из Киевской области Ирины Ноздровской, тело которой с множественными ножевыми ранениями нашли в первый день года. По горячим следам главной версией была объявлена правозащитная деятельность Ирины, которая расследовала дело об убийстве своей сестры, сбитой автомобилем.

Полиция взяла под стражу Юрия Россошанского – отца убийцы, ­- обвинив его в убийстве Ноздровской. Однако, несмотря на признание подозреваемого, дело не дошло до суда ни в 2018-м, ни даже в 2021-м.

В другом громком деле 2018-го – о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. 1 августа ее облили серной кислотой, и в течение трех месяцев она находилась в больнице, после чего умерла.

Следствие достаточно быстро вышло на группу исполнителей – бывших участников АТО, которые были осуждены. Вместе с тем, заказчиком был назван глава Херсонского облсовета Владимир Мангер, однако суд по этому обвинению до сих пор не состоялся.

Теракт в "Сепаре"

Громкое убийство произошло в Донецке. 31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" на бульваре Пушкина погиб глава "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Спустя две недели в "ДНР" объявили, что покушение было организовано СБУ при помощи западных спецслужб. Украинская сторона обвинения отвергла, заявляя, что теракт стал следствием разборок внутри самой "ДНР".

После смерти Захарченко новым главой "ДНР" стал Денис Пушилин.

Австрия предоставила убежище Игорю Гужве

В начале 2018 года главред "Страны" Игорь Гужва покинул Украину и попросил убежища в Австрии.

В 2017 году против него было сфабриковано несколько уголовных дел в отместку за журналистскую деятельность. По одному из них его бросили в тюрьму.

Было понятно, что по мере приближения к президентским выборам давление будет только нарастать. Поэтому, чтоб обеспечить руководство редакции и не подвергаться опасности вновь оказаться в тюрьме, Игорь Гужва покинул территорию Украины.

"Игорь Гужва остается главным редактором издания и продолжает руководить "Страной" из-за границы. Наш сайт будет работать в прежнем формате, наращивая обороты и активно развиваясь.

Все эти меры делают нас готовыми к любому варианту развития событий. Ничто и никто не помешает нам, как и прежде, честно работать для наших читателей, рассказывая правду о ситуации в стране", - говорилось в обращении редакции.

Осенью 2018 года Австрия предоставила Игорю Гужва убежище, подтвердив тем самым политический характер его преследования.

В двух словах

Гривна становится копейкой. 27 апреля в денежный оборот Украины ввели новые монеты номиналом 1 и 2 гривны. В отличие от прежних металлических гривен, гривны образца 2018 года стали больше похожими на прежние копейки. А поскольку тут же заявили о планах ввести монеты номиналом 5 и 10 гривен, стало ясно, что купюру в сто гривен фактически приравнивают по покупательной способности к советскому рублю, а гривны становятся аналогами копеек времен СССР.

Финал ЛЧ в Киеве. 26 мая на киевском стадионе НСК "Олимпийский" впервые состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 года. В нем испанский "Реал" (Мадрид) победил английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. По значимости это событие, конечно, было не столь важным, как финал Евро-2012 на том же стадионе, однако для постмайданной Украины это было первое (и пока последнее) мероприятие такого масштаба.

Два хорвата вместо украинцев. На российском чемпионате мира-2018 сборной Украины не было. Но скандал все-таки возник: 7 июля хорватский футболист, экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида вместе с Огненом Вукоевичем записал видео после победы над сборной России, в котором воскликнул "Слава Украине!", а Вукоевич добавил "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!". В Украине поступок хорватов получил большой резонанс, но в остальном мире его не поддержали. Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, а Федерация футбола Хорватии уволила Вукоевича, работавшего в сборной скаутом.

Музыкальная KAZKA. Впервые украиноязычный клип стал настоящим хитом YouTube. Успех группе KAZKA принесла песня "Плакала", попавшая в топ-100 лучших ютубовских клипов. Она стала первым и единственным украиноязычным видео, собравшим более 300 миллионов просмотров на YouTube, а также возглавила музыкальные рейтинги в ряде стран, включая Украину и Россию.