Одно из важнейших средств профилактики болезней - соблюдение гигиены рук. Простое мытье рук с мылом может предотвратить каждый третий случай кишечной инфекции и каждый пятый - респираторного заболевания. Поэтому важно приучить мыть руки детей - и делать это правильно.

Как это сделать, объяснили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Маленькому ребенку можно объяснить, при этом не запугивая, что:

заметная и ощущаемая на руках грязь может быть вредной, если попадет в рот или в глаза;

кроме видимой грязи на руках живут маленькие, невидимые глазом создания - микроорганизмы, и некоторые из них могут вызвать боль в животе и недомогание, а также очень опасные болезни;

касаясь грязными руками разных предметов, можно разнести грязь и микроорганизмы вокруг себя;

если готовить еду или угощать других людей грязными руками, можно передать им опасные микроорганизмы, вызывающие заболевания.

Затем следует сказать ребенку, что лучший способ защитить себя и близких - помыть руки. Формирование гигиены рук требует времени. Поэтому, если ваш малыш уже умеет мыть руки сам, напоминайте ему это делать регулярно, а если он сам еще не справляется - помогайте ему. Акцентируйте внимание на том, что мыть руки надо:

когда пришли с улицы;

после посещения туалета;

перед приемом пищи;

после контакта с животными;

после кашля и чихания;

если руки видимо грязные.

Как правильно мыть руки:

как следует смочить руки теплой или прохладной проточной водой;

нанести мыло (лучше жидкое, ведь на поверхности твердого могут размножаться микроорганизмы);

намылить руки так, чтобы пена покрывала кисти полностью (с ребенком намыливание можно превратить в веселую игру "У кого больше пенки");

потереть поверхности рук (внешнюю и внутреннюю поверхность кисти, большие пальцы, кончики пальцев и между пальцами);

тщательно ополоснуть руки, чтобы остатки мыла не вызывали раздражения кожи;

вытереть руки личным полотенцем.

Процесс мытья должен продолжаться не меньше 40-60 секунд.

Влажные салфетки, в том числе пропитанные антисептиками, не заменяют мытья рук, а только уменьшают количество видимой грязи.

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