Врачи рассказали, как приучить ребенка правильно мыть руки
Одно из важнейших средств профилактики болезней - соблюдение гигиены рук. Простое мытье рук с мылом может предотвратить каждый третий случай кишечной инфекции и каждый пятый - респираторного заболевания. Поэтому важно приучить мыть руки детей - и делать это правильно.
Как это сделать, объяснили в Центре общественного здоровья Минздрава.
Маленькому ребенку можно объяснить, при этом не запугивая, что:
- заметная и ощущаемая на руках грязь может быть вредной, если попадет в рот или в глаза;
- кроме видимой грязи на руках живут маленькие, невидимые глазом создания - микроорганизмы, и некоторые из них могут вызвать боль в животе и недомогание, а также очень опасные болезни;
- касаясь грязными руками разных предметов, можно разнести грязь и микроорганизмы вокруг себя;
- если готовить еду или угощать других людей грязными руками, можно передать им опасные микроорганизмы, вызывающие заболевания.
Затем следует сказать ребенку, что лучший способ защитить себя и близких - помыть руки. Формирование гигиены рук требует времени. Поэтому, если ваш малыш уже умеет мыть руки сам, напоминайте ему это делать регулярно, а если он сам еще не справляется - помогайте ему. Акцентируйте внимание на том, что мыть руки надо:
- когда пришли с улицы;
- после посещения туалета;
- перед приемом пищи;
- после контакта с животными;
- после кашля и чихания;
- если руки видимо грязные.
Как правильно мыть руки:
- как следует смочить руки теплой или прохладной проточной водой;
- нанести мыло (лучше жидкое, ведь на поверхности твердого могут размножаться микроорганизмы);
- намылить руки так, чтобы пена покрывала кисти полностью (с ребенком намыливание можно превратить в веселую игру "У кого больше пенки");
- потереть поверхности рук (внешнюю и внутреннюю поверхность кисти, большие пальцы, кончики пальцев и между пальцами);
- тщательно ополоснуть руки, чтобы остатки мыла не вызывали раздражения кожи;
- вытереть руки личным полотенцем.
Процесс мытья должен продолжаться не меньше 40-60 секунд.
Влажные салфетки, в том числе пропитанные антисептиками, не заменяют мытья рук, а только уменьшают количество видимой грязи.
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