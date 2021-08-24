Сегодня в Токио начинаются XVI Паралимпийские летние игры - международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно на летних паралимпийских играх украинские спортсмены показывают выдающиеся результаты и входят в первую десятку стран в медальном зачете.

Рассказываем, как будет проходить Паралимпиада в этом году, в каких дисциплинах будут соревноваться украинцы и какими были достижения прошлых лет.

Как будет проходить Паралимпиада в Токио

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября, то есть продлятся меньше, чем Олимпиада - около двух недель. Открытие состоится 24 августа.

В этом году в Токио разыграют 540 комплектов наград. За них будут бороться представители 168 стран. Соревнования будут проходить на тех же площадках, что и во время Олимпиады.

Среди спортивных дисциплин в этом году: футбол, велоспорт, верховая езда, бадминтон, легкая атлетика, стрельба из лука, дзюдо, гребля, теннис на инвалидных колясках и другие. Всего 22 вида спорта.

Расписание медальных дней:

Таблица: Википедия

Из-за пандемии коронавируса иностранных зрителей не допустят на стадионы.

Украина на Паралимпиаде в 2021 году

В этом году в Паралимпиаде от Украины примут участие 143 спортсмена. Они будут соревноваться в 15 видах спорта из 22 представленных на паралимпийских играх в Токио:

Плавание

Легкая атлетика

Академическая гребля

Фехтованию на колясках

Теннис настольный

Пауэрлифтинг

Дзюдо

Голбол (мужская команда)

Пулевая стрельба

Паратриатлон

Параканое

Тхэквондо

Стрельба из лука

Бадминтон

Велоспорт

Знаменосцам национальной паралимпийской сборной стали многократные чемпионы по плаванию Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

Девиз нашей паралимпийской сборной "Ваша поддержка - наша победа!"

Достижения прошлых лет

За все годы на летних и зимних играх паралимпийская сборная Украины получила 374 медали. Особенно успешными были выступления на летних Паралимпиадах.

Начиная с игр в Афинах 2004 года украинские паралимпийцы входят в первую десятку медального зачета по странам.

Особенно успешными были прошлые летние соревнования в Рио-де-Жанейро, когда в копилке сборной оказалось 117 медалей: 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых.

Где смотреть?

Транслировать Паралимпиаду будут телеканалы "UA: Перший" и Equalympic, а также на тех медиа сервисах, которые ретранслируют эти каналы, например, на Sweet TV, Megogo.