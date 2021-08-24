Украину на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Украину на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Сегодня в Токио начинаются XVI Паралимпийские летние игры - международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно на летних паралимпийских играх украинские спортсмены показывают выдающиеся результаты и входят в первую десятку стран в медальном зачете.

Рассказываем, как будет проходить Паралимпиада в этом году, в каких дисциплинах будут соревноваться украинцы и какими были достижения прошлых лет.

Как будет проходить Паралимпиада в Токио

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября, то есть продлятся меньше, чем Олимпиада - около двух недель. Открытие состоится 24 августа.

В этом году в Токио разыграют 540 комплектов наград. За них будут бороться представители 168 стран. Соревнования будут проходить на тех же площадках, что и во время Олимпиады.

Среди спортивных дисциплин в этом году: футбол, велоспорт, верховая езда, бадминтон, легкая атлетика, стрельба из лука, дзюдо, гребля, теннис на инвалидных колясках и другие. Всего 22 вида спорта.

Расписание медальных дней:

Таблица: Википедия

Из-за пандемии коронавируса иностранных зрителей не допустят на стадионы.

Украина на Паралимпиаде в 2021 году

В этом году в Паралимпиаде от Украины примут участие 143 спортсмена. Они будут соревноваться в 15 видах спорта из 22 представленных на паралимпийских играх в Токио:

  • Плавание
  • Легкая атлетика
  • Академическая гребля
  • Фехтованию на колясках
  • Теннис настольный
  • Пауэрлифтинг
  • Дзюдо
  • Голбол (мужская команда)
  • Пулевая стрельба
  • Паратриатлон
  • Параканое
  • Тхэквондо
  • Стрельба из лука
  • Бадминтон
  • Велоспорт

Знаменосцам национальной паралимпийской сборной стали многократные чемпионы по плаванию Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

Девиз нашей паралимпийской сборной "Ваша поддержка - наша победа!"

Достижения прошлых лет

За все годы на летних и зимних играх паралимпийская сборная Украины получила 374 медали. Особенно успешными были выступления на летних Паралимпиадах.

Начиная с игр в Афинах 2004 года украинские паралимпийцы входят в первую десятку медального зачета по странам.

Особенно успешными были прошлые летние соревнования в Рио-де-Жанейро, когда в копилке сборной оказалось 117 медалей: 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых.

Где смотреть?

Транслировать Паралимпиаду будут телеканалы "UA: Перший" и Equalympic, а также на тех медиа сервисах, которые ретранслируют эти каналы, например, на Sweet TV, Megogo.

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