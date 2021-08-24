Сегодня в Токио начинаются XVI Паралимпийские летние игры - международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно на летних паралимпийских играх украинские спортсмены показывают выдающиеся результаты и входят в первую десятку стран в медальном зачете.
Рассказываем, как будет проходить Паралимпиада в этом году, в каких дисциплинах будут соревноваться украинцы и какими были достижения прошлых лет.
Как будет проходить Паралимпиада в Токио
Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября, то есть продлятся меньше, чем Олимпиада - около двух недель. Открытие состоится 24 августа.
В этом году в Токио разыграют 540 комплектов наград. За них будут бороться представители 168 стран. Соревнования будут проходить на тех же площадках, что и во время Олимпиады.
Среди спортивных дисциплин в этом году: футбол, велоспорт, верховая езда, бадминтон, легкая атлетика, стрельба из лука, дзюдо, гребля, теннис на инвалидных колясках и другие. Всего 22 вида спорта.
Расписание медальных дней:
Таблица: Википедия
Из-за пандемии коронавируса иностранных зрителей не допустят на стадионы.
Украина на Паралимпиаде в 2021 году
В этом году в Паралимпиаде от Украины примут участие 143 спортсмена. Они будут соревноваться в 15 видах спорта из 22 представленных на паралимпийских играх в Токио:
- Плавание
- Легкая атлетика
- Академическая гребля
- Фехтованию на колясках
- Теннис настольный
- Пауэрлифтинг
- Дзюдо
- Голбол (мужская команда)
- Пулевая стрельба
- Паратриатлон
- Параканое
- Тхэквондо
- Стрельба из лука
- Бадминтон
- Велоспорт
Знаменосцам национальной паралимпийской сборной стали многократные чемпионы по плаванию Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.
Девиз нашей паралимпийской сборной "Ваша поддержка - наша победа!"
Достижения прошлых лет
За все годы на летних и зимних играх паралимпийская сборная Украины получила 374 медали. Особенно успешными были выступления на летних Паралимпиадах.
Начиная с игр в Афинах 2004 года украинские паралимпийцы входят в первую десятку медального зачета по странам.
Особенно успешными были прошлые летние соревнования в Рио-де-Жанейро, когда в копилке сборной оказалось 117 медалей: 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых.
Где смотреть?
Транслировать Паралимпиаду будут телеканалы "UA: Перший" и Equalympic, а также на тех медиа сервисах, которые ретранслируют эти каналы, например, на Sweet TV, Megogo.