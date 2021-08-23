"Страна" продолжает спецпроект о 30-летии независимости "Украина. 30 лет страны".

На очереди 2019-й – год сплошных выборов, в которых страна жила более чем полгода. И началось все с последних минут уходящего 2018-го, когда по "1+1" вместо новогоднего поздравления действующего президента показали выступление Владимира Зеленского.

Эта предновогодняя речь стала официальным стартом предвыборной кампании самого загадочного кандидата. Она разозлила "порохоботов", которые массово опубликовали посты о неуважении к главе государства, но для значительной части избирателей, которые его и так не уважали, стала своеобразной психологической альтернативой, которая сыграла серьезную роль во время выборов.

Главным событием года, конечно же, стал избрание президентом Владимира Зеленского. Который затем закрепил свою победу на выборах в Раду. Его партия "Слуга народа" впервые в украинской истории смогла сформировать монобольшинство. Таким образом в руках Зеленского оказалась сосредоточена невиданная власть, которую он мог использовать для решения ключевых проблем страны.

Но новый президент избрал несколько иной путь.

Разбирались, что значит для Украины 2019-й год.

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Выборы президента

На старте кампании первое место в рейтингах занимала Юлия Тимошенко. Далее за ней шла довольно плотная группа кандидатов в составе Порошенко, Зеленского и Бойко. Поэтому многие думали, что во второй тур точно выходит Юля, а вместе с ней и кто-то из этой троицы.

Но уже в январе наметился перелом. Как только люди узнали, что заявления о выдвижении на выборы Зеленского это не слухи, а реальность, многие решили голосовать за него. И он сразу вышел на первое место.

Зеленский воспринимался как альтернатива всем старым политикам.

Конечно, в СМИ много писали о связях Зеленского с Коломойским (на канале которого выходил "Квартал 95"). Тем более, что штаб кампании фактически возглавил юрист олигарха Андрей Богдан.

Но это, а также другой компромат, к Зеленскому не "прилипали".

Люди увидели в нем надежду на лучшую жизнь и старались не думать о плохом. И они мало обращали внимание на то, что, например, Зеленский крайне неконкретно говорит о том, как он будет добиваться мира на Донбассе. Он ничего не говорил о том, будет ли он выполнять политическую часть Минских соглашений.

Люди мало обращали внимание на то, что, в отличие от персонажа в сериале "Слуга народа" он не собирается посылать "в жопу" МВФ и пообещал продолжить сотрудничество.

То есть уже тогда было много намеков на то, что Зеленский продолжит курс Порошенко. Но людям хотелось, чтоб победила их "надежда".

Что касается Порошенко, то изначально кампания его шла неудачно. Томос не дал ожидаемого пиар-эффекта. Президент пытался запустить масштабную программу по скупке голосов (так называемая "сетка"). Но публикации в СМИ (в том числе - на "Стране"), а также позиция министра внутренних дел Авакова, который фактически в открытую пошел против президента, сорвали этот план.

А в феврале было опубликовано расследование о махинациях в оборонке, к которым оказался причастен первый замсекретаря СНБО и многолетний бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский (ранее носивший звучную фамилию Свинарчук) и его сына Игоря.

Раскрутка этой истории нанесла огромный урон имиджу Порошенко. Кроме того, это стало поводом для начала акций против президента националистов. Его обвинили в предательстве и в "бизнесе на крови".

Но, несмотря на все это, задачу по выходу во второй тур выборов Порошенко решил.

Для этого он использовал технологию распорошения голосов ближайших конкурентов. Голоса у Юлии Тимошенко отобрал Олег Ляшко (а также выдвинутый на выборы ее однофамилец депутат Юрий Тимошенко), а у Юрия Бойко - Александр Вилкул.

"Стадион – так стадион"

На выборах 31 марта за Порошенко отдали голоса всего 16% избирателей.

А победителем первого тура стал Владимир Зеленский, собравший более 30%. Значительно помог ему и третий сезон "Слуги народа", который показали по 1+1 непосредственно перед выборами. Поэтому к 31 марта о Голобородько знали все – включая тех, кто не смотрел сериал в 2015-17 годах.

Исход второго тура выборов, в общем-то был предопределен.

Хотя перед ним был немало ярких моментов. Например - история с дебатами. Порошенко бросил вызов Зеленскому – провести их на "Суспильном", – но в ответ получил предложение встретиться 19 апреля на "Олимпийском", в присутствии десятков тысяч зрителей.

Президент ответил ставшей легендарной фразой "Стадион – так стадион".

На дебатах Зеленский фактически разгромил Порошенко, который выглядел необычной неуверенно.

21 апреля, во втором туре президентских выборов, Зеленский набрал рекордные 73,2%, которые не набирал еще ни один украинский президент. Порошенко взял чуть менее 25%. Последняя цифра выглядела разгромной для действующего президента и жесткой оценкой итогов его правления.

Но, на самом деле, она позволила ему остаться в политике. Так что свою задачу-минимум Порошенко на этих выборах выполнил.

Триумф "Слуги народа"

Впрочем, победа президента еще не означала того, что он получил реальную власть в стране. Потому что парламент и правительство остались прежними. И выборы Рады должны были быть только осенью.

К этому времени, с учетом отсутствия полномочий и огромных ожиданий населения от нового президента, он мог растерять свой кредит доверия.

Поэтому уже в инаугурационной речи он сказал, что отправляет парламент на досрочные выборы. Часть Рады пыталась этому сопротивляться и даже оспорить Указ о назначении выборов через суд, но безуспешно. Выборы прошли в июле.

Блиц-кампания была стремительной и хаотичной. Кандидатами от партии "Слуга народа" набирали никому не известных людей, а над их выдвиженцами на округах откровенно потешались.

В качестве конкурента "слугам" выдвинули партию "Голос", во главе которой убедили-таки стать Святослава Вакарчука. Правда, уже через месяц после начала кампании выяснилось, что "голосята" отбирают голоса не у партии Зеленского, а у "Евросолидарности", и армия порохоботов, старательно мочившая Юлию Тимошенко с ее "Батькивщиной", переключилась на борьбу с Вакарчуком. Благо, тот во время прямых эфиров показал верх непрофессионализма как политик.

В борьбу за избирателей юго-востока вступили сразу три политсилы: "Оипозиционная платформа – За жизнь", "именная" партия блогера Анатолия Шария и "Оппозиционный блок". Причем последний поглотил партию "Наши" Евгения Мураева и включил в себя ряд региональных лидеров вроде харьковского мэра Геннадия Кернеса.

Помимо этого, активно раскручивался проект "Сила и честь" во главе с бывшим председателем СБУ Игорем Смешко, однако от него за версту разило искусственностью: всему политбомонду было очевидно, что партия создана с целью конвертировать 6% Смешко в "реализованные" депутатские мандаты.

На выборах 21 июля "Сила и честь" не взяла 5%-й барьер и осталась за порогом парламента – так же, как и Радикальная партия Олега Ляшко, "Самопомощь", "Украинская стратегия Гройсмана", Партия Шария и Оппоблок. Не говоря уже о праворадикальных проектах – "Свободе" и "Нацкорпусе".

"ОПЗЖ" прошла в парламент, заняв второе место с 13%.

"Евросолидарность" и "Батькивщина", несмотря на попадание в Раду, не смогли хотя бы повторить тот результат, который на президентских выборах получили их лидеры. То же можно сказать и о "Голосе" Вакарчука: он не ворвался, а вполз в парламент, едва преодолев 5%-й барьер.

Ну, а победителем стала партия "Слуга народа". Уже ее результат по партийным спискам побил все рекорды, преодолев 40%-ю отметку, но результаты голосования по округам стали просто шоком: "слуги" побеждали и на Западе (кроме Галичины), и на Востоке (кроме Донбасса), и на Юге, и на Севере. Побеждали любых конкурентов – вплоть до мультимиллионеров и суперстарожилов парламента. Побеждали даже такими кандидатами, которых выставляли, чтобы слить округ. Именем нарицательным стал свадебный фотограф Сергей Штепа, лишивший мандата парламентского ветерана и бывшего хозяина "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева (который выдвижение этого Штепы, по слухам, и пролоббировал).

Когда шок прошел, выяснилось, что "Слуга народа" имеет рекордные 254 мандата и может самостоятельно формировать парламентское большинство.

Правда, никто не представлял, что это будет за большинство.

Падение "новых лиц"

Новая Верховная Рада собралась 29 августа. Ее спикером стал Дмитрий Разумков – сын покойного политтехнолога времен Леонида Кучмы, которого журналисты уже знали как одного из главных лиц предвыборного штаба Зеленского. А вот дальше шли сплошные загадки: и первого вице-спикера, и большинство глав комитетов не знал никто. И это при том, что руководство почти всеми комитетами "слуги" забрали себе.

То же было и с правительством, рожденным в недрах Офиса президента. Его возглавил 35-летний Алексей Гончарук, вся политическая карьера которого сводилась к трем месяцам в должности зама главы ОПУ, а его прошлым была грантовая структура BRDO, писавшая программы реформ для правительства Гройсмана, но не отвечавшая за них.

Таким же, в основном, был весь первый Кабмин, который назвали "правительством соросят". Кстати, слово "соросята" (вместо прежнего "грантоеды") вошло в политический обиход именно осенью 2019-го, когда представители грантовых организаций впервые отхватили немалый кусок власти.

Это для многих было удивлением. Хотя еще до парламентских выборов отмечалось засилье "соросят" в списке "Слуги народа".

Зеленский тогда попал под влияние тех из его советников, которые говорили о необходимости максимально закружиться с американцами (а точнее - с демократическими истеблишментом). Потому и появились в правительстве Гончарук и Ко.

Этот Кабмин вошел в историю как "правительство профанов" (исходя из яркого признания Гончарука, которое он сделал во время совещания в Нацбанке).

Но некомпетентность была лишь одной проблемой. Второй стало недовольство ситуацией Коломойского и Авакова, которые контролировали часть депутатов "Слуги народа". Им не понравилось засилье "соросят" и они начали войну против нового Кабмина.

В итоге, в "Слуге народа" начался разброд и шатание и на многие решения просто не хватало голосов. Постоянно возникали и всевозможные скандалы.

Все это начало бить по рейтингу Зеленского.

Но он все еще держался на высоком уровне, потому что у народа еще была надежда, что новый президент выполнит свое обещание и принесет мир на Донбасс.

Парижская иллюзия

Некоторые подвижки в этом направлении действительно были.

В России решили дать свой "кредит доверия" Зеленскому, в надежде, что он сдвинет с мертвой точки реализацию политической части Минских соглашений.

В начале сентября прошел масштабный обмен пленными.

В рамках обмена в Украину вернулись плененные в Керченском проливе моряки, а также Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие. Среди заключенных, уехавших в Россию, – главред "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский и военнослужащий "ДНР" Владимир Цемах, который считался важным свидетелем в деле о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге".

Активизировалась Трёхсторонняя контактная группа по Донбассу, украинскую делегацию в которой вновь возглавил Леонид Кучма. Зеленский согласился на отвод войск на нескольких участках и реализацию формулы Штайнмайера, которая предполагала проведение выборов и предоставление особого статуса неподконтрольным территориям еще до передачи Украине контроля над границей.

Но на этом подвижки закончились. Вскоре на Банковой собрались националисты, которые потребовали не допустить реализации формулы Штайнмайера, объявив это капитуляцией и "красными линиями". К протестам присоединился и Порошенко.

По итогу Банковая сдала назад. И об имплементации формулы Штайнайера в украинские законы до сих пор речи никакой нет.

Правда, развод войск с большими проблемами, но был проведен. Что открыло дорогу к саммиту лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

Первая и последняя пока встреча Зеленского с Путиным. Фото сайта Кремля

По итогу саммита была принята декларация, в которой все стороны, включая Владимира Зеленского и Владимира Путина, обязались выполнять Минские соглашения. Больше того, тогда же лидеры "четверки" приняли решение собраться еще раз через четыре месяца, чтобы утвердить план проведения выборов на Донбассе – стартовую точку политической части "Минска-2".

После этого рейтинг украинского президента вновь пошел вверх. В тот момент казалось очевидным, что восстановление мира на Донбассе – главный запрос общества и лучший способ для Зеленского сохранить поддержку избирателей. Однако уже очень скоро эти надежды растаяли как дым президентского айкоса.

В двух словах

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