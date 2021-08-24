Мы публикуем завершающий материал спецпроекта "Украина. 30 лет страны".

Он охватывает 2020-2021 года.

После 2014-го это, пожалуй, два самых бурных года в истории Украины. В основном из-за пандемии коронавируса и вызванных ею больших потрясений.

Но не только.

В 2020-м и не оконченном еще 2021-м году Киев оказался на стратегическом геополитическом распутье. Приход к власти в США Джо Байдена, запуск "Северного потока-2", отказ брать Украину в НАТО и усиление на этом фоне российских позиций - ставят перед страной вопросы, ответов на которые украинская власть пока не даёт.

Очевидно, что прежняя политика борьбы с "вечным агрессором" должна быть пересмотрена - на фоне того, что Запад не ищет конфликта с Москвой. Особенно показательно это проявилось во время военного обострения весны 2021 года, когда США и Европа пошли на переговоры с Путиным и сгладили ситуацию.

Внутри украинской власти вместо адекватных ответов на вызовы в это время происходят довольно тревожные процессы. Президент фактически ведет дело к созданию системы единоличного правления через механизм решений СНБО. В том числе этим решением по беспределу, абсолютно незаконно, был заблокирован в Украине сайт "Страны" - буквально за несколько дней до Дня независимости.

Но параллельно этому Владимир Зеленский теряет популярность в стране. И подобное противоречие закладывает мину под стабильность в Украине. И грозит повторением ситуации с Януковичем, против которого в удобный момент ополчились все группы влияния.

"Страна" анализирует главные события 2020 и части 2021 года. Все материалы проекта можно прочитать здесь.

Крушение минской надежды и угроза большой войны

2019-й год закончился на мажорной ноте по Донбассу: встречей Путина и Зеленского и подписанием совместного с европейцами коммюнике. В нем говорилось, что стороны обязуются исполнять Минские соглашения, заключенные в 2015 году.

Дополнительно ряд обязательств на себя взяла Украина: внести в законодательство "формулу Штайнмайера" и согласовать в Минской ТКГ все детали особого статуса Донбасса - чтобы он мог действовать на постоянной основе.

Однако ничего из этого с тех пор и по сей день Киев не выполнил и даже попыток таких не сделал. Более того, зимой 2020 года наоборот началось обострение на фронте - в феврале загремели бои под Золотым.

На предложения России ужесточить мониторинг нарушений Украина отвечала отказом.

"Страна" публиковала проект решения от 23 марта 2020 года, из которого Офис президента вычеркнул предложение запретить диверсии и применение снайперского огня. А также наступательные действия. Отвергла Банковая также идею о телефонной связи с противником в случае обострения. И о публикации приказов о запрете на открытие огня.

Также в марте у Зеленского отказались от уже согласованной в рамках ТКГ создания Консультационного совета, в который бы вошли представители как Украины, так и "ДНР/ЛНР".

То есть на Банковой, добившись встречи с Путиным и получив на этом рост рейтинга, дальше отмотали назад и повели политику прежнего президента.

Сдвиг к лучшему наметился только в июле. Украина согласилась подписать перечисленные выше условия перемирия. И огонь действительно прекратился.

Уже тогда шли предположения, что сделано это в связи с местными выборами, намеченными на октябрь. Тему о перемирии "слуги народа" собирались использовать в предвыборной кампании. Это был единственный шанс Зеленского, который провалил свои обещания по Донбассу, вернуться к ним снова.

Хотя истинные намерения власти скрыть было сложно - накануне этих выборов Рада приняла постановление, в котором заявила, что голосование на Донбассе пройдет лишь после того, как граница окажется под контролем Киева. Это противоречило Минским соглашениям и встретило громкую критику со стороны Москвы.

Но перемирие, повторимся, работало. Хотя уже тогда пошли движения на его срыв. Начало сентября ознаменовалось громким скандалом - "ДНР" пригрозила нанести удар по украинским позициям под Горловкой, где, в нарушение перемирия, начали окапываться ВСУ.

Сепаратисты, согласно договору, затребовали совместной инспекции позиций. Украина сначала дала на это добро, но после того, как националисты устроили обструкцию Банковой, Офис президента сдал назад и отказался выполнять этот пункт перемирия.

После этого Украину обвинили в сломе координационного механизма и срыве июльских договоренностей. Но в целом конфликт до конца выборной кампании протекал почти без обстрелов. Они возобновились через пять дней после окончания выборов.

С тех пор курс неизменно шел на повышение эскалации. И к весне 2021 года началось стягивание украинских войск на линию фронта. Россия в ответ начала масштабные учения на украинской границе и в Крыму. А из уст кремлевских чиновников послышались недвусмысленные намеки, что Россия открыто впишется за Донбасс, если его атакуют.

Почему так получилось - ходили разные версии. Но выглядело все в итоге как "показательное выступление" для нового президента США Байдена, который в январе приступил к исполнению обязанностей. По другой версии - в Москве были уверены, что Украина, с молчаливого согласия американцев, готовит наступление на Донбассе, чтоб втянуть в войну Россию и, тем самым, создать угрозу остановки достройки "Северного потока-2". Поэтому Украине и показали, что в случае наступления ответка будет намного более мощной, чем в 2014 году под Иловайском.

С точки зрения России эффект был достигнут: Запад не на шутку испугался, а Байден стал в авральном порядке наводить мосты с Кремлем и провел с Путиным личную встречу в Женеве. Которая переполошила уже украинцев: Зеленский прямо высказывал опасения, что за нашей спиной Россия и США могут договориться по Донбассу.

Тем более, что Байден и Путин уже сделали прорыв по ядерной теме, восстановив денонсированный Трампом договор о сокращении наступательных вооружений. Кроме того, после саммита в Женеве страны вернули в посольства дипломатов. То есть наметилась разрядка.

Огромную "зраду" в Киеве вызвало согласие США на достройку "Северного потока-2" - обходного газопровода, который лишит Украину части транзитных доходов.

Впрочем, все это не означает, что по Донбассу стороны смогут о чем-то договориться. Вялотекущая война с одной стороны мало чем угрожает Украине как зоне интересов США. А с другой - позволяет продолжать санкции против Москвы.

И если санкции решат снять, то вряд ли причиной станет Украина - скорее, речь будет идти о выходе Москвы из союза с Пекином. На что Кремль не соглашается, поскольку не доверяет Западу.

Поэтому скорее всего курс на вялотекущий конфликт с "республиками" и Россией будет пока неизменен. И поменять его сможет лишь смена власти в стране. Либо внешние обстоятельства - какие-то глобальные договоренности Запада и РФ.

Пришествие ковида в Украину

Для рядовых украинцев главным событием последних полутора лет стал коронавирус. С марта 2020 года, когда появился первый заболевший, ковид резко изменил всю жизнь страны.

Сначала была просто паника и позорная история в Новых Санжарах, где местные жители закидали камнями людей, прибывших из эпицентра пандемии - Китая.

Затем страну "колбасило" от перманентного карантина, который то усиливался, то становился слабее - чтобы потом снова вернуться и ввергнуть общество в очередной локдаун.

Причем изначально меры вводились очень жесткие - с закрытием не только метро, но и парков и даже детских площадок. Как выразился тогда главный санврач Ляшко, "для психологического эффекта" - то есть, чтобы всех запугать.

За первый год пандемии "корона" вошла в тройку причин смертности по стране (7%) - уступив только раку и сердечно-сосудистым заболеваниям. В Украине лишь официально переболело более двух миллионов человек.

Хотя в реальности таких людей, конечно, больше. О том, что они болели "короной", недавно рассказали 29% украинцев, опрошенных Киевским международным институтом социологии. И эта цифра куда ближе к реальности.

Не менее серьезными стали социально-экономические последствия эпидемии. ВВП Украины в прошлом году обвалился на 4% - и такое падение произошло впервые с 2015 года.

Не обошли Украину и антиковидные бунты - в основном на протесты выходил малый бизнес, которому не давали работать, хотя крупный ритейл, имеющий выходы на Банковую и Кабмин, продолжал торговать. Также власти не удержались от соблазна тайного нарушения тех ограничений, которые вводили для остальных: для VIP-персон продолжали работать рестораны, спортклубы и многое другое.

Все это приводило к тому, что карантин стало игнорировать и остальное население.

Также ковид показал разруху в отечественной медицине после "реформ" Ульяны Супрун и ее предшественников. Закрытую еще при Яценюке санэпидемслужбу пришлось воссоздавать с ноля.

Но больших "перемог" и новые руководители не достигли - хоть в отрасль и направили огромные по украинским меркам средства. Так, по тестам на ковид Украина уже второй год занимает последнее место в Европе (не считая Ватикана). Также одно из последних мест мы занимаем и по вакцинации населения.

А это значит, что реальной ситуацией по заболеваемости власти страны не владеют и манипулируют статистикой.

Местные выборы, крах "слуг" и санкционный ответ Зеленского

Местные выборы 2020 года показали, как изменилось отношения населения к Владимиру Зеленскому и "слугам народа" за год с лишним их власти.

Если выборы президента и в парламент "зеленые" годом ранее триумфально выиграли - то сейчас поддержка партии власти заметно упала.

В крупнейших городах кандидаты от Зеленского в мэры даже не вышли во второй тур. В родном городе президента Кривом Роге выборы выиграл не его кандидат, а кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов.

На западе Украины много призов собрала "Европейская солидарность", а также местные партии (они вообще стали триумфаторами в целом по всем крупным городам). На юго-востоке и неожиданно в столице свои позиции укрепила ОПЗЖ.

Неплохой результат "слуги" получили разве что в центральной Украине. Но если экстраполировать местные выборы на всю Украину, то "слуги" становятся лишь одной из трех ведущих партий в стране, наряду с ОПЗЖ, и с "Евросолидарностью".

Именно этот обескураживающий результат и сподвиг Банковую на радикальные меры по сохранению рейтингов. Уже с февраля 2021 года Зеленский делает из СНБО карательный орган, который раздает санкции направо и налево, без решений суда и уголовных дел.

Основной удар приходится на "Оппозиционную платформу - за жизнь", которая отбирает у "слуг" голоса на юго-востоке. И контролирует значительный медийный ресурс.

По обвинениям, которые до сих пор не доказаны в суде, вводятся санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, что позволяет закрыть его телеканалы - NewsOne, 112 и ZiK. Затем - против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Ничего подобного против Порошенко и его "Евросолидарности" не происходит, хотя компромата на экс-президента достаточно (и его периодически выбрасывают в сеть, но не конвертируют в уголовные дела).

Санкционный маховик после этого становится любимой игрушкой Зеленского. Санкции массово используются против граждан Украины, которые находятся в стране и доступны для суда и следствия. Так, под раздачу попадают "контрабандисты", "криминальные авторитеты", а также известные бизнесмены вроде Павла Фукса, Дмитрия Фирташа и других.

И это, судя по многим признакам, сильно тревожит многих других крупных бизнесменов, которые сами могут попасть под санкционный удар в любой момент.

Поэтому не исключено, что олигархат еще скажет свое слово в этой истории.

Видимо, понимая это, украинский президент пытается укрепить свои позиции на Западе. И, с одной стороны ведет курс на "деолигархизацию", лоббируя принятие специального закона по крупным бизнесменам.

С другой - нагнетает конфликт с Россией - как на донбасском треке, так и на гуманитарном. Например, форсирует украинизацию, заигрывает с националистической тусовкой и в целом идет курсом позднего Порошенко. Как и тот, рассчитывая, что это даст ему индульгенцию от свержения и последующего преследования. А то и поможет переизбраться на второй срок.

Чем еще жила страна в 2020-21 годах

Падение Богдана и "Кабмина соросят". А затем и Авакова В феврале 2020 года в оставку ушел первый глава Офиса президента Андрей Богдан. Это был человек из обоймы Игоря Коломойского. Именно по его инициативе к власти пришло "правительство соросят" во главе с Алексеем Гончаруком, а пост генпрокурора занял прозападный Руслан Рябошапка.

Место Богдана занял человек Зеленского - Андрей Ермак. После этого правительство Гончарука ненадолго пережило самого Богдана - в марте оно ушло в отставку, уступив место кабмину Дениса Шмыгаля. А генпрокурором стала преданная лично Зеленскому Ирина Венедиктова.

Впрочем, это мало поменяло политику власти по резонансным уголовным делам - как против уличных радикалов, так и по коррупции времен Порошенко.

Параллельно Владимир Зеленский все больше ставит под свой контроль правительство. В июле из него уходит последний министр, который имел свой собственный политический вес - Арсен Аваков, и важнейшее ведомство в стране - МВД - переходит под контроль Офиса президента.

То есть идет достаточно нездоровый тренд - увеличение личной власти Зеленского, но падение его рейтингов. Это противоречие, как уже говорилось, грозит стать мощным фактором нестабильности в Украине.

Конфликт вокруг Конституционного суда. В конце лета 2020 года Конституционный суд внезапно "умножил на ноль" все антикоррупционные органы в стране. Он принял решение, которым отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Это вызвало взрыв негодования на Западе, который курировал создание НАПК, НАБУ, САП и Высшего антикорсуда - всей инфраструктуры для контроля за украинскими чиновниками.

Подыгрывать этой истории начал Зеленский, который повел настоящую войну с КСУ и его руководством - а именно, главным судьей Александром Тупицким. Он отменил указ Януковича о его назначении, хотя таким способом увольнять судей КС нельзя - это противоречит Конституции.

То есть Зе по сути решал свой частный вопрос установления контроля над Конституционным судом. А удар по антикоррупционерам был только поводом (хотя и весьма удобным с точки зрения непротивления Запада).

Борьба эта длится до сих пор. А уголовную ответственность за декларации Рада уже восстановила. Правда, никого по этой статье в Украине из известных людей не сажали ни раньше, ни сейчас.

Вагнергейт. В конце августа 2020 года Офис президента обвинили в срыве операции по задержанию 32-х россиян из ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

Туда их заманили украинские спецслужбы, но задержало минское КГБ.

В Беларуси заявили, что россияне якобы планировали принять участие в акциях против Лукашенко после выборов президента. Отношения с Россией на этом фоне резко накалились, и Минск едва не остался без поддержки Кремля во время Беломайдана.

Что, видимо, и было целью всей истории.

Но Лукашенко, вопреки ожиданиям, навел мосты с Россией и вернул ей "вагнеровцев". После чего по Украине понеслась "зрада". У Порошенко заявили, что россиян на самом деле собирались выманить в Украину и там задержать, но Офис президента намеренно слил информацию в Минск, и все сорвалось.

Под этой версией нет пока никаких конкретных доказательств. Но противники Зеленского, а также Запад, начали использовать эту историю как способ давления на Банковую. Группа "Биллингкет" даже грозится с конца 2020 года снять фильм по этому поводу. Но пока выход этого расследования уже который раз откладывается в долгий ящик.

Впрочем, тема пока не закрыта, и, не исключено, что она еще нанесет удар по украинскому президенту.

Год катастроф. Украину в 2020 году охватили лесные пожары - горел сперва север страны (Житомир, Чернобыль), затем юго-восток - Луганская область.

Предпосылкой стала сухая и жаркая погода вкупе с сильным ветром. А фоном - развал системы противопожарной безопасности, который начался в 2014 году.

А вот Западную Украину в июне накрыло мощное наводнение - властям пришлось выделять почти миллиард гривен на ликвидацию последствий: были разрушены сотни километров дорог, десятки мостов и километры береговых укреплений, отселены сотни людей.

В январе иранская ракета сбила украинский пассажирский лайнер Boeing 737. Погибли 176 человек. Тегеран свою вину признал и заявляет, что это была ошибка оператора системы ПВО, которая ждала налета со стороны американской авиации.

В сентябре произошла трагедия под Чугуевым Харьковской области - разбился военный самолет Ан-26, погибли 27 курсантов. Отказал правый двигатель, и пилоты не справились с управлением.

Как выяснилось потом, самолет был очень старым, капремонт ему делали еще при СССР. То есть основной причиной аварии стал развал авиации после обретения независимости. После этого Владимир Зеленский заявил, что Украина будет строить новые самолеты, но пока от слов к делу не перешли.

Изнасилование в Караглыке. В мае 2020 года Украину потрясло изнасилование в полицейском участке Кагарлыка Киевской области. Одним из участников издевательств над девушкой стал бывший атошник из Львова, надевший погоны полицейского.

Луцкий террорист. В июле 2020 году в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус. Он сообщил, что автобус заминирован, а у него при себе автомат и большое количество взрывчатки.

Максим Кривош требовал, чтобы представители власти - от судей и прокуроров до министров и премьера - в соцсетях выложили публикации, в которых назвали себя "террористами в законе". Отдельное требование он выдвинул президенту Владимиру Зеленскому: он должен выложить видеообращение со словами «Фильм 2005 года "Земляне" смотреть всем". Свою акцию злоумышленник назвал "днем антисистемы".

Президент Зеленский выполнил требование Кривоша. Около 22 часов заложники были освобождены, а террорист - задержан.

30 лет. Главный вывод

Итак, это последний выпуск нашего спецпроекта "Украина. 30 лет страны".

Все эти 30 дней мы следили как страна шла от надежд времен объявления независимости через кризис 90-х и относительное благополучие нулевых к новому кризису, а затем к Майдану и войне.

И сегодня Украина, хоть и празднует День независимости, на самом деле независимой не является. Мы находимся под внешним управлением. Продолжается война на Донбассе. Погибли тысячи людей. Потеряны территории.

Почему так произошло?

Оглядываясь на все сказанное можно дать один ответ на этот вопрос - потому что буквально с самого начала одна часть страны начала навязывать свои идей второй части. Первое время это было в мягкой форме. Потом, после первого Майдана, началось обострение.

Затем - после второго майдана, стало системой, которая и привела к войне и провоцирует продолжение конфликта до сих пор. На этом пути мы и попали в тотальную внешнюю зависимость.

И пока мы продолжаем идти в этом направлении, не будет ни ни мира, ни развития.

Пора этот путь менять. Что мы и хотим всем пожелать в этот день.