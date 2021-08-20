На введение СНБО санкций против главреда "Страны" Игоря Гужвы, издания и компаний издателей отреагировала депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. По ее мнению, обществу необходимо объяснить, на основании каких данных введены санкции.

"Для меня очевидны постулаты свободы слова в Украине. Если нет подтверждённых данных о противоправных действиях и уголовных преступлениях, мы не можем ограничивать права владельцев СМИ и самих СМИ. Мы знаем, какие проблемы с принятием закона со СМИ. Этот законопроект критикуют как раз за попытку внесудебным способом блокировать работу СМИ. Необходимо собственно объяснить обществу, что происходит. А на свой собственный риск принимать решение, которые потом невозможно объяснить обществу - слишком рискованно. В любом случае должны быть объяснения и эти объяснения должны быть на чём-то основаны", - сказала Ирина Верещук.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что введены санкции против директора предприятия Любови Лукашиной, а также ООО "Ласмак" и ООО "Маджери" (компании-издатели "Страны"). Игорь Гужва назвал введение СНБО санкций против него и издания "оценкой нашей работы".

Также "Страна" писала о том, что ведущий телеканала "Наш" назвал санкции СНБО против "Страны" попыткой подчинить журналистов власти.