Сегодня Совет безопасности и обороны при президенте ввел санкции против "Страны" и главного редактора нашего издания Игоря Гужвы.

Теперь крупнейшее оппозиционное СМИ в Украине находится на грани блокировки в украинском сегменте интернета.

Отвечаем на пять вопросов о том, почему власть снова пошла на прямую цензуру и что будет дальше со "Страной".

1. Как санкции отразятся на "Стране"? Сайт заблокируют?

Решение СНБО еще не опубликовано. Однако секретарь Совбеза Данилов рассказал, что санкции введены против как главного редактора Игоря Гужвы, так и компаний, которые владеют правами на издание.

Это значит, что сайт "Страны" могут заблокировать - как ранее отключили из эфира телеканалы NewsOne, ZiK и 112, когда ввели санкции против их владельца Тараса Козака.

И, судя по действиям некоторых провайдеров, блокировка уже началась. Сайт перестал открываться у пользователей "Воли" и ряда других поставщиков интернета.

Но редакция, несмотря на это, продолжит работать. А читать аналитику и новости "Страны" можно будет как минимум четырьмя разными способами.

2. Как власти объясняют введение санкций?

СНБО при Владимире Зеленском перестал объяснять, за что именно вводятся санкции. И случай со "Страной" исключением не стал.

"Мы предложили санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно к аффилированным с ним юридических лиц. В этом списке также еще два физических лица, аффилированные с Гужвой и занимающиеся противоправной деятельностью на территории нашей страны", - заявил секретарь Совбеза Данилов.

На вопрос журналистов, что именно не так сделала "Страна", секретарь заявил, что у СБУ есть некие секретные данные о нашей "противоправной деятельности".

Никаких конкретных претензий не предъявила и СБУ. То есть повторилась история, когда без каких-либо оснований закрывают СМИ в Украине. Чего не было даже во времена Порошенко.

По данным источников "Страны" даже на самом заседании СНБО не было детально рассказано никакой информации, на основании которой были введены санкции против главреда нашего издания Игоря Гужвы и компаний-издателей "Страны".

Только общие слова про угрозы национальной безопасности. Никакой конкретики.

Также по данным "Страны" за решение о введении санкций против Игоря Гужвы, Анатолия Шария и Ольги Шарий не голосовал Разумков.

3. Почему все время атакуют "Страну"?

Наше издание основано в 2016 году. И уже через год по приказу президента Порошенко главного редактора Игоря Гужву бросили в тюрьму. А редакцию и журналистов начали кошмарить обысками и допросами.

В 2018 году Гужва вынужден был покинуть Украину и получил политическое убежище в Австрии.

После избрания Владимира Зеленского президентом появилась надежда на то, что давление на СМИ в Украине прекратится. Однако в 2021 году решением Совбеза закрыли сначала оппозиционные телеканалы, а теперь подвели к блокировке сайт "Страны".

Почему к нам такое внимание?

Ответ здесь прост - мы являемся крупнейшим оппозиционным СМИ в Украине и входит в первую тройку интернет-изданий "Страны" вместе с Украинской правдой и сайтом "Цензор" (по данным сервиса SimilarWeb). Наша ежемесячная аудитория превышает 24 миллионов.

"Страна"- медиа, которое выступает против внешнего управления, ультраправого насилия и национализма, за языковое равноправие, а также против пропаганды войны и против вмешательства государства в дела церкви.

Политика власти - как Зеленского, так и Порошенко - нацелена как раз на обратные вещи. И мы об этом честно рассказываем. Поэтому неприязнь к "Стране" - изданию, которое читают миллионы людей, переходит у Банковой как бы по наследству.

При этом у Владимира Зеленского есть особые резоны добиваться закрытия "Страны".

На выборах президента он победил благодаря голосам людей, которые выступают против войны и за прекращение языковой и культурной сегрегации.

Но реальная политика нового президента идет вразрез этим чаяниям. И рейтинг его в том числе поэтому падает. Оттого на Банковой и пытаются умножить на ноль СМИ, которые имеют влияние среди этой аудитории.

4. Но почему закрывать "Страну" начали именно сейчас?

Новый виток санкционного беспредела начался под конец лета - и накануне обострения политической ситуации, которую прочат на осень.

Прогнозируются крупные протесты по причинам не только политическим, но и экономическим – прежде всего, из-за роста тарифов, а также продажи земли.

Также не исключают, что от протестов могут перейти и к попытке серьезно ослабить власть президента Владимира Зеленского или же вообще отстранить его от власти.

По крайней мере, сил, недовольных им, более чем достаточно.

Президент, укрепляя свою власть, ведет фронтальное наступление практически по всем направлениям. И это бьет и по олигархату (его президент хочет поставить в зависимость от власти), и по националистам, и по ОПЗЖ, и по Порошенко, и по Тимошенко, и по Кличко (его хотят отправить в отставку с поста главы КГГА), и по спикеру Разумкову, отставку которого усиленно готовят на Банковой.

Плохие отношения у Зеленского с Россией (причем с тенденцией к ухудшению). Все не просто и с США.

То есть желающих изменить ход политических событий в стране с их нынешней траектории более чем достаточно.

Поэтому накануне тяжелой осени, что может перейти к затяжным протестным акциям, Офис президента начал зачистку СМИ, которые будут их освещать. Вчера стало известно и о том, что Нацсовет по ТВ начал отзыв лицензии у телеканала "Наш". То есть закручивание гаек пошло по многим фронтам.

По данным "Страны" против главного редактора Игоря Гужвы и сайта ввели санкции по личному распоряжению Зеленского.

5. Чем закончится эта ситуация?

Очевидно, что санкции СНБО - полностью незаконные. И будут оспорены в судах - украинских и европейских.

Игорь Гужва будет подавать в Верховный Суд иск по поводу оспаривания введения санкций.

Но даже при худшем сценарии, если сайт полностью заблокируют в Украине - редакция продолжит работать и доносить украинцам правду о ситуации в стране.

Сегодня в социальных сетях многие повторяют фразу - о том, что власть никогда не выиграет войну с журналистами. Особенно это актуально для Украины, где диктатура одного человека никогда не приживалась и была обречена на падение.

И рано или поздно, но "Страна" вновь будет доступна в Украине.

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