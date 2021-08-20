Президент Владимир Зеленский 20 августа подписал указ об изменении Положения о порядке осуществления помилования.

Документ под №373/2021 опубликован на сайте главы государства.

Указ касается осужденных не только за коррупционные уголовные преступления, но также за нарушение правил дорожного движения, вождение в пьяном виде или под наркотиками. Согласно обновленному Положению, таких людей могут помиловать после фактического отбывания сроков, установленных нормой Уголовного кодекса об условно-досрочным освобождении.

В исключительных случаях ходатайство о помиловании может подавать член комиссии при президенте по вопросам помилования, уполномоченный по правам человека и советники - уполномоченные президентом по правам детей и по вопросам безбарьерности. При этом ходатайство о помиловании следует направлять в Офис президента.

Кроме того, согласно новым порядкам заседание комиссии по помилованию можно проводить дистанционно, в режиме видеоконференции (если позволяют технические возможности).

Ранее "Страна" сообщала о других недавних указах Зеленского. Так, он подписал указ о моратории на рекламу лекарств в Украине.

Также президент назначил новых командующих силами ВСУ.