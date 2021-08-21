Власти Соединенных Штатов Америки планируют ввести ограничительные меры по отношению к судну и двум физлицам, которые связаны со строительством "Северного потока 2".

Об этом сообщает госсекретарь страны Энтони Блинкен в своем заявлении.

В частности, Госдепартамент представил Конгрессу доклад по мерам, которые планируют принять против строительства газопровода. В нем говорится о судне из России и двух граждан РФ.

Однако в заявлении Энтони Блинкена не говорится, о ком именно идет речь. Название судна также не сообщается.

В свою очередь, в агентстве Bloomberg говорят, что администрация Штатов сообщила Конгрессу о планах на введение ограничений против АО "Нобилити", которое расположено в Санкт-Петербурге. Данная компания владеет судами снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые участвуют в реализации "Северного потока 2".

В материале также указано, что санкции наложены на страховую компания под названием "Константа" и судно снабжения "Остап Шеремета".

В то же время, по данным Bloomberg, Штаты оставили в силе отмену принятых ограничений по отношению к компании-оператору газопровода.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен договоренностями США и ФРГ по "Северному потоку-2".

Также напомним, что СМИ сообщают об окончании строительства "Северного потока-2" к 23 августа.