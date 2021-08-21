Представители Минздрава напомнили украинкам, что беременные женщины могут тяжелее переносить Covid-19. Помимо этого, болезнь может негативно сказаться на самой беременности.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Эксперты рассказали, что при разработке вакцин против коронавируса их тестировали на беременных животных, но не на женщинах.

Но в то же время, в Штатах с декабря 2020 года до конца февраля 2021 года прошло исследование в котором 35 тысяч беременных женщин прививали против Covid-19 мРНК-вакцинами.

Согласно результатам исследования, пока нет никаких оснований считать, что вакцины могут навредить беременной или эмбриону.

В свою очередь, Минздрав утвердил следующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Среди них такие:

Если беременная имеет высокий риск заболеть Covid-19, например работает в тесном контакте с людьми или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить возможность вакцинации с врачом.





Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендуется прививать мРНК-вакциной (Comirnaty / Pfizer или Moderna).





Беременным не нужно предоставлять какие-либо справки или рекомендации от их врача, чтобы получить прививку от Covid-19.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве заявили о безопасности вакцин для беременных. В свою очередь, многие авторитетные врачи не согласились с этим.

Также напомним, какой вакциной прививаться от коронавируса беременным украинкам. В частности, для этого лучше всего подходят м-РНК вакцины.