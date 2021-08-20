Жительница Полтавы обнаружила в уборной собственной квартиры метровую змею. Как позже выяснилось, это неядовитый аргентинский радужный удав. Как он оказался на восьмом этаже многоэтажки, - загадка.

О приключениях змеи рассказывается в сюжете телеканала "ИРТ Полтава".

Увидев змею, женщина сразу позвонила спасателям.

У нее нет никаких догадок по поводу того, как удав залез в жилище. Вероятно, это случилось во время недавнего ремонта, при котором меняли трубы.

Пресмыкающееся согласился приютить живой уголок Полтавского областного эколого-натуралистического центра. Там определили вид змеи, которую нашедшая ее полтавчанка приняла за питона, а также поселили животное в террариум.

Заведующая отделом биологии и методической работы центра Людмила Брыжак уверена, что удава кто-то держал дома в качестве питомца, ведь в дикой природе в наших широтах он не встречается. Родина этого вида - Центральная Америка до севера Бразилии. Такие змеи предпочитают тропические леса.

Кормят удава мышами - по одной в неделю. Днем он неактивен и как правило спит.

На рынке экзотических животных такие удавы стоят от четырех до 13 тысяч гривен. Хозяева дорогой змеи пока не нашлись.

Буквально на днях "Страна" сообщала, что в Киеве возле экономического факультета университета потеряли двухметрового удава, который потерялся во время прогулки.

А в июне мы писали, что в столице маисовый полоз сбежал из террариума на четвертом этаже дома и спрятался в авто на улице.