В партии "Оппозиционная платформа – за жизнь!" прокомментировали введенные в пятницу, 20 августа, санкции против издания "Страна", а также главреда Игоря Гужвы. В частности, там это назвали "пинком украинской демократии накануне тридцатилетия независимости".

Заявление партии опубликовано на официальном сайте политсилы.

"Режим Зеленского дал очередной пинок украинской демократии накануне тридцатилетия независимости. Сегодня под звуки репетиций парада СНБО ввел санкции против очередных неугодных власти СМИ и журналистов. Под санкции СНБО, в частности, попали интернет-издание "Страна.ua", его главный редактор Игорь Гужва, известные политические видео-блогеры Анатолий Шарий и Ольга Шарий.

Следом за оппозиционными телеканалами, которые принудительно приказал закрыть режим, без суда и следствия под каток репрессий попали ведущие украинские интернет-издания и политические блогеры с миллионной аудиторий", - говорится в сообщении.

Единственной причиной введения в ОПЗЖ считают страх власти перед правдой.

"Они больше не хотят, чтобы люди слышали об их коррупции, непрофессионализме и сдаче национальных интересов. Страх толкает режим на преступные антиконституционные и антидемократические решения. Из-за боязни потерять власть режим Зеленского превращает Украину в дремучую средневековую диктатуру в центре Европы", - говорится в заявлении.

"Оппоплатформа" осудила решение, назвав его "антиконституционной и преступной расправой над свободой слова". Также там пообещали оказать поддержку "Стране" и другим СМИ.

Партия готова обратиться в ОБСЕ, к Верховному комиссару ООН по правам человека, а также другим правозащитным организациям с призывом отреагировать на ситуацию.

"Украинская демократия в опасности. Если режим Зеленского уничтожит свобода слова о цивилизованном будущем нашей страны можно будет забыть. Призываем объединится все демократические политические силы, всех украинских граждан, чтобы отстоять украинскую демократию, защитить свободу слова, права и свободы украинских граждан", - резюмируют в "Оппоплатформе".

Сегодня, 20 августа, состоялось заседание СНБО, по результатам которого традиционно к СМИ вышел секретарь Алексей Данилова.

Среди прочего, Совбез ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". Все подробности, реакция, комментарии лидеров мнений - в нашем обновляемом материале.

Сам же Гужва назвал решение беспредельным и основанным на неозвученных "данных СБУ". Также он заверил, что "Страна" продолжит свою работу.

"Санкции СНБО против нас - это беспредельное решение. Основание - некие "данные СБУ". О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы все делаем правильно. Следствием этих санкций будет попытка в ближайшее время заблокировать наш сайт. Но мы продолжим работу. Скоро скажем как. Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушел Порошенко. Уйдет и Зеленский. А "Страна" останется. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает!" - написал в соцсети Игорь Гужва.