В Минздраве Украины рассказали самые интересные факты о комарах и дали несколько советов о том, что же делать при укусе этого насекомого.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"В этот день 1897 года состоялось важное научное открытие. Ученый сэр Рональд Росс обнаружил, что самки комаров рода Anopheles переносят возбудителя малярии - малярийного плазмодия. Это событие дало возможность многим ученым лучше понять пути передачи болезни и разработать эффективные меры профилактики", - говорят в МОЗ.

По их данным, комары переносят больше всего инфекционных болезней на планете. Они переносят малярию, лихорадку Западного Нила, желтую лихорадку, японский энцефалит, болезнь Зика, лихорадку долины Рифт, лихорадку денге и тому подобное.

Также в Минздраве назвали интересные факты о комарах:

Взрослые комары могут жить как на открытом пространстве, так и в помещении.

Они кусают и днем, и ночью.

Самки комаров живут дольше, чем самцы; ориентировочная продолжительность жизни - 2-4 недели, в зависимости от вида, влажности, температуры воздуха и тому подобное.

Только самки комаров кусают людей и животных ради крови, которая им нужна для выработки яиц.

Комары заражаются вирусами и паразитами, когда кусают зараженных людей и животных.

Даже нескольких инфицированных комаров достаточно, чтобы начался вспышка заболевания.

В то же время, защита от этих насекомых важна, так как через свои укусы они распространяют различные возбудители болезней.

Медики сообщают, что при укусе комара нужно сделать следующее:

промойте участок водой с мылом;

прижмите пакет со льдом на 10 минут, чтобы уменьшить отек и зуд;

нанесите смесь пищевой соды и воды, это может уменьшить реакцию на зуд;

при необходимости можно использовать антигистаминный крем (посоветуйтесь с врачом какой именно), чтобы облегчить зуд.

Однако, по мнению экспертов, царапать места укуса не желательно. "В случае сильной аллергической реакции или если симптомы ухудшатся, обязательно обращайтесь к врачу", - добавили в МОЗ.





Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

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