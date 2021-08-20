В городе Бровары Киевской области вечером 20 августа возник сильный пожар. Загорелись минимум две квартиры в пятиэтажном жилом доме и его крыша.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании поступила в ГСЧС в 20:05. Спасателям рассказали, что горят две квартиры на пятом этаже в доме по улице Гагарина, 11, и что огонь распространяется на кровлю здания.

К тушению пожара поначалу были привлечены 12 человек и четыре единицы техники спасателей. Затем подтянулись еще шесть спецмашин, включая две автолестницы.

"В 22:44 пожар в пятиэтажном жилом доме в г.Бровары по ул. Гагарина, 11 локализован на площади около 2 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека", – сказано в сообщении в Телеграм-канале в пятницу.

Между тем в интернете появляются видео очевидцев, на которых заметно, что огнем охвачена вся длинная крыша дома.

А СМИ сообщили, что в тушении пожара задействовали уже более 70 спасателей и 18 единиц техники.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье многоэтажка сгорела из-за брошенных рабочими на крыше баллонов.

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