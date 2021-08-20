Украинские провайдеры начали блокировать сайт "Страна". В частности, издание недоступно пользователям сразу нескольких крупных провайдеров - "Интраффик", "Ланет" и ряду других. Кроме того, читатели из разных регионов сообщают в редакцию о недоступности ресурса.

Судя по всему, провайдерам поступило указание заблокировать ресурс, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский еще не подписал указ о введении санкций.

Ранее "Страна" писала, где нас читать в случае блокировки. Подробнее информацию читайте ЗДЕСЬ.

Сегодня, 20 августа, состоялось заседание СНБО, по результатам которого традиционно к СМИ вышел секретарь Алексей Данилов.

Среди прочего, Совбез ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". Все подробности, реакция, комментарии лидеров мнений - в нашем обновляемом материале.

Сам же Гужва назвал решение беспредельным и основанным на неозвученных "данных СБУ". Также он заверил, что "Страна" продолжит свою работу.

"Санкции СНБО против нас - это беспредельное решение. Основание - некие "данные СБУ". О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы все делаем правильно. Следствием этих санкций будет попытка в ближайшее время заблокировать наш сайт. Но мы продолжим работу. Скоро скажем как. Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушел Порошенко. Уйдет и Зеленский. А "Страна" останется. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает!" - написал в соцсети Игорь Гужва.