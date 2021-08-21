В Украине за прошлые сутки зафиксировали 1 732 новых случая коронавируса. Это самый высокий показатель суточного прироста за последние два с половиной месяца - в предыдущий раз более 1 700 новых случаев пациентов за день в Украине обнаруживали в начале июня.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, в больницу вчера попали 616 пациентов. От коронавируса умерли 38 человек. Выздоровели 763 украинца, переболевшие ковидом.

При этом самый резкий прирост наблюдается в Киеве, где за сутки обнаружили 232 случая болезни, а также Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. Там за день заразились 156, 148 и 127 человек соответственно. В Запорожской области тоже больше 100 новых пациентов - там ковид за день диагностировали 119 людям.

За все время в Украине зафиксировали уже 2 273 558 случаев коронавируса. Из них летальными оказались 53 432. Выздоровели 2 200 763 украинца.

Напомним, ВОЗ признала, что вакцинация против коронавируса спасает от смерти после заражения штаммом "Дельта".

Также мы писали о том, что украинцам за прививку от коронавируса пообещали неделю бесплатной подписки на сериалы и кино.