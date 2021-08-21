Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что визит канцлера Германии Ангелы Меркель в нашу страну, запланированный на 22 августа, позволит Киеву получить некие гарантии.

Об этом глава государства сообщил в интервью журналистам медиагруппе Funke, пишет DW.

В качестве примера ожидаемых гарантий украинский глава государства назвал вероятное обещание РФ сохранить транзит некого минимального количества газа через территорию нашей страны.

По словам Зеленского, он надеется, что немецкий канцлер еще до приезда в Украину сможет договориться об Украине с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом, как сказал украинский президент, у него с Ангелой Меркель складываются прагматичные отношения. А его в их контексте интересуют результаты, которые поддаются учету, "пусть и в ограниченном количестве".

"Я не ожидаю, что канцлер приедет в Киев с подарками", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, еще перед визитом в Украину канцлер Германии Ангела Меркель побывала в Москве. 20 августа в Кремле проходили ее переговоры с Путиным.

Также мы писали, что Меркель в заявлениях после встречи с Путиным выступила за сохранение Нормандского формата и продления контракта с Украиной о транзите газа.