В Коростене Житомирской области коммунальщики обнаружили останки мамонта, когда копали пятидесятиметровый ров для установки флагштока.

Об этом передает "Суспільне Житомир".

Останки мамонта были обнаружены в местном парке. По словам работника института археологии НАН Украины Андрея Петраускаса, находка напоминает кости мамонта по размеру и составу.

При этом, по словам археолога, кости неплохо сохранились. В мэрии заявляют, что раскопками занимались мировые ученые.

В связи с находкой чиновники уже обратились в институт археологии. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением, рассказали в местном краеведческом музее.

Под Житомиром найдены останки мамонта. Снимок: suspilne.media

Напомним, под Черновцами ученые нашли зуб мамонта, которому около 300 тысяч лет. По словам ученых, благодаря находке удалось выяснить новые детали древней стоянки.

Также "Страна" рассказывала, что в Якутии оленеводы нашли мумию доисторического медведя, возраст которой составляет около 39 тыс. лет. Сохранились зубы, шерсть, нос и все внутренние органы.