В субботу, 21 августа, в некоторых областях страны резко ухудшится погода. На некоторые регионы обрушатся град и шквалы ветра.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Речь идет о Запорожской и Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также всех восточных регионах. Там ветер может иногда достигать двадцати метров в секунду.

На западе ожидается +23...+26 градусов днем и +11...+15 ночью с грозовыми дождями.

На севере Украины ожидается +24...+ 27 градусов днем, а ночью +13...+16 градусов, без осадков.

В центральных областях Украины днем ожидается +24...+27, а ночью - +13...+16, переменная облачность, без осадков.

В восточных областях ожидаются грозовые дожди, днем +25...+28 градусов с отметкой "плюс", а ночью - +15...+18. Температура воздуха на юге составит +26...+28 градусов днем, а ночью - +15...+17, без осадков.

Как сообщала "Страна", в четверг циклон Лучано разнес прохладу по всей Украине. Ночью в центральных и южных областях прошли обильные дожди.

По прогнозу синоптиков первый снег и заморозки придут в Украину уже в октябре.

Напомним, что медики рассказали жителям Украины, как уберечь детей от теплового и солнечного удара летом. В частности, тепловой удар у ребенка может произойти, если он одет слишком тепло, пьет мало жидкости, или имеет избыточный вес.