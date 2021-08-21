В понедельник, 23 августа, открывается саммит "Крымской платформы".

Это мероприятие в теории призвано "не дать миру забыть об аннексии Крыма". Но по факту речь идет о пиар-пректе Офиса президента - который на реальной ситуации с полуостровом никак не отразится.

И главной задачей для МИД и Банковой в этой связи стал кворум саммита. Чем больше приедет высокопоставленных участников - тем больше поводов говорить, что международное сообщество поддерживает не просто Украину, а лично президента, который будет солировать на саммите.

На днях власти раскрыли список зарубежных участников "Платформы". "Страна" его проанализировала.

Кто приедет на Крымскую платформу

Президентов пришлют восемь стран - Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия, которая является, кстати, парламентской республикой.

Премьеров присылают четыре страны - Грузия, Румыния, Хорватия, Швеция

Спикеры парламентов приедут от Швейцарии и Чехии.

Министры иностранных дел: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

Министры обороны приедут от Великобритании и Португалии. Здесь также намек понятен: Украина англичанам интересна с военной точки зрения.

Министр энергетики Дженнифер Гренгольм, ее зам и представители Байдена будут от США. Раньше планировался приезд министра транспорта Пита Буттиджича, но вчера эмиссара заменили.

Госсекретарь МИД будет от Норвегии. То есть не сам министр, а чиновник более низкого уровня.

Послов пришлют восемь стран - Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада, Исландия и Греция.

Похожий расклад и по международным организациям.

От Еврокомиссии приедет вице-президент Валдис Домбровскис, который занимается в ЕК вопросами торговли и "экономики будущего".

От НАТО приедет заместитель генсека Мирча Джоанэ - мало кому известный в Украине функционер Альянса.

От Совета Европы будет генсек Мария Пейчинович-Бурич. И, не исключено, что его президент Шарль Мишель.

ГУАМ также пришлет своего генсека.

Обращает на себя внимание, что крупные азиатские страны - Япония, Индия и Китай - в саммите участвовать не будут.

Что означает такой состав гостей?

"Крымскую платформу" называют в Украине официально "саммитом" - такое определение публикуется и МИД, и Офисом президента.

И здесь будет нелишним пояснить, что саммитом в международной дипломатии считается официальная встреча на высшем уровне.

Например, когда собираются главы государств, равные по статусу - пусть даже должности у них не совпадают (президенты, премьеры, канцлеры).

Так, полноценными саммитами являются встречи больших "двадцаток" и "семерок" - они представлены лидерами стран. Которые по итогам обсуждений подписывают общие документы.

Что же до "Крымской платформы", то здесь не совсем понятно, какой общий документ могут подписать, к примеру, президент Молдовы и министр обороны Португалии. У этих людей просто разные дипломатические статусы.

Судя по составу гостей "Платформы", итоговую декларацию встречи подпишет именно такой разношерстный состав иностранных представителей. Что больше похоже на форум, а не саммит.

Да и статус участников крайне неоднозначный для Украины.

Лишь 12 стран из 45-ти присылают своих наивысших представителей - президентов и премьеров. Причем из них нет ни одной ключевой страны Европы или Америки. И, главное - нет Турции, чей президент Эрдоган рассматривался как один из ключевых гостей.

Анкара прислала вместо президента - министра иностранных дел. И для многих других государств делегирование главы МИД стало "золотой серединой" для участия в "Крымской платформе".

С одной стороны, мероприятие сложно проигнорировать в силу вовлеченности этих стран в украинские дела. С другой - министры иностранных дел это не первые лица. И, хотя они являются профильными специалистами по вопросу Крыма, стратегических решений все равно самостоятельно не принимают.

Как видим, по такому тонкому алгоритму пошли многие крупные страны ЕС - Германия, Франция, Италия - а также Турция. Хотя, к слову, Ангела Меркель могла бы и побывать на саммите: но она, то ли намеренно, то ли случайно уедет из Киева за день до его начала.

Представительство американцев оказалось еще ниже. Хотя Штаты попытались это компенсировать расширенным составом делегации, состоящей из министра энергетики и личных посланников Байдена.

Хотя энергетика и Крым - столь же далекие понятия, как транспорт и Крым (министром транспорта является предыдущий кандидат на эту поездку Пит Буттиджич).

Итого - США присылают в Украину непрофильного специалиста по Крыму и мало вообще кому известного на международной арене человека. То же самое и НАТО.

А значит, сильно обострять отношения с Россией сейчас не хотят.

Среди европейских структур в топе Евросовет - от него будут два первых лица. Остальные органы будут представлены малоизвестными в Украине чиновниками.