Испания запретила военным кораблям России заходить в свой порт Сеута на севере Африки, в Гибралтарском проливе. Это удивило официального представителя МИД России Марию Захарову.

Об этом в субботу, 21 августа, передает "РИА Новости".

Напомним, ранее газета Pais сообщила, что Россия запросила разрешение на заход в порт (срок с 18 по 20 августа - Ред.) для большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай". Несмотря на то, что испанское Минобороны не видело никаких препятствий для этого, МИД Испании в итоге запросил у Москвы конечную цель похода и отклонил заявку.

В связи с этим в Москве удивились отказом и заявили, что это противоречит декларации о партнерстве двух стран, подписанной в 2009 году.

По словам Захаровой, данная ситуация выглядит странно, учитывая "положительную практику захода российский военных кораблей" в порты Испании.

Также в МИД России удивились, что Испания допустила "утечку" этой информации в СМИ. По ее мнению, так в Мадриде хотели показать свое "равнение на русофобское крыло НАТО" во время подготовки к саммиту Альянса в 2022 году.

Напомним, ранее мы писали, что корабли НАТО зашли в порт Одессы. Появились фото боевых судов, которые примут участие в Sea Breeze 2020.

Также сообщалось, что военные России следили за учениями Sea Breeze с участием кораблей НАТО и Украины.