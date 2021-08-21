Американское посольство в Афганистане призвало своих граждан не ехать в аэропорт Кабула, где погибли уже десятки человек, если они не получили соответствующих инструкций от представителя дипведомства США.

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте посольства.

В связи с потенциальной опасностью американцев призвали избегать поездок в аэропорт и не пытаться проникнуть туда, если они не получили индивидуальных инструкций от дипломатов.

Кроме того, в посольстве рекомендовали не звонить в ведомство, потому что единственный способ покинуть Афганистан - заполнить анкету и пройти необходимую регистрацию на сайте. С теми американцами, кто заполнил форму, обещали связаться и дать им инструкции.

Помимо этого американцев в Афганистане призвали составить план действий в чрезвычайных ситуациях, выполнять рекомендации местных властей и следить за информацией в афганских СМИ.

Напомним, после того, как власть в Кабуле перешла в руки талибов в аэропорту столицы Афганистана собралось огромное количество желающих покинуть страну и начался хаос.

Также мы писали о трагическом случае с футболистом молодежной сборной Афганистана. Парень спрятался в отсеке для шасси самолета, который летел из Кабула в США. Позже пилоты обнаружили его останки.