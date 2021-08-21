Украинский премьер Денис Шмыгаль вместе со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили посетили с рабочим визитом Львовскую область, где побывали в Международном центре миротворчества и безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина 21 августа в Телеграм-канале.

Сообщается, что главы правительств посетили центр планирования боевых действий по стандартам НАТО. Кроме того, Шмыгаль и Гарибашвили ознакомились с современными образцами стрелкового оружия.

По словам Шмыгаля, с начала российский агрессии против Украины, на Яворовском полигоне, на котором проводятся международные учения, тренируются солдаты ВСУ и Нацгвардии. За это время в центре подготовили около 20 тысяч военнослужащих по стандартам НАТО. Премьер добавил, что это является весомым вкладом в укрепление обороноспособности страны.

Также он сказал, что объединение усилий в усилении безопасности очень важного для будущего Украины и Грузии в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обиделся на слова Байдена и считает, что НАТО спасет Украину от России.

Также мы писали, что на параде к 30-летию независимости Украины пройдут техника и военные от трех стран НАТО .