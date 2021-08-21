В Киев прибыла знаменитая баржа с сотнями тонн херсонских арбузов. Рейс продлился почти целую неделю - отправилось в столицу несамоходное судно с грузом еще 14 августа.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Нибулон" на своей странице в Facebook.

Это был пятый рейс компании - уже пять лет подряд арбузы попадают в столицу с помощью баржи. В ближайшее время жители и гости столицы смогут найти полосатые ягоды, которые приплыли из Херсона, на полках магазинов сети "Сильпо" и Fozzy Group. Всего на барже прибыло 300 тонн арбузов.

Напомним, первый раз за 14 лет арбузы отправились в Киев на барже в 2017 году. Это событие приковало к себе внимание украинцев, которые, во главе с тогдашним премьер-министром Владимиром Гройсманом следили за рейсом судна. В связи с этим баржу прозвали "баржей Гройсмана".

Наблюдало за историческим событием и наше издание. В своем материале "Страна" собрала как факты о пути баржи, так и реакцию пользователей социальных сетей на необычный способ доставки арбузов.

С тех пор баржа каждое лето плывет из Херсона в Киев с полосатым грузом. В прошлом году на части арбузов, доставленных судном был наклеен QR-код, с помощью которого можно было перейти на туристический портал родины арбузов - Херсона.