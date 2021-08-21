В Краснодарском крае из-за мезоциклона подтопило несколько тысяч домов и дворовых территорий. Последствия стихии ликвидируют спасатели.

Об этом говорится на сайте администрации региона.

Сообщается, что в Темрюкском районе подтоплены дома в 14 населенных пунктах. Всего было подтоплено 2 541 домовладение, вода была откачана из 1 922.

В Анапе осмотрели 1 394 дома, сегодня будут осмотрены еще 237 домов. В Новороссийские обследовали более 800 домов. В Славянске-на-Кубани подтоплены 52 придомовых территории и 13 домов.

Сообщается, что для откачки привлекли около 400 человек, задействованы 55 мотопомп и 40 единиц инженерной техники.

Кроме того, в Славянском районе устранением последствий стихии занимаются более 300 человек. Используются 89 единиц техники, в том числе 35 стационарных насосных станций.

По данным ведомства, сегодня в Виноградном сельском округе снова шел сильный дождь и людям пришлось пережить уже третью волну подтоплений.

Напомним, ранее сообщалось, что на Нью-Йорк надвигается разрушительный тропический шторм Фред, несущий наводнения и оползни.

Также мы писали, что дожди в Японии вызвали оползни и масштабные наводнения. Власти эвакуируют более миллиона граждан.