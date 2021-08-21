В одном из жилых домов в Москве произошел взрыв гранаты, в результате чего погибли два человека, еще один ранен.

Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, граната взорвалась в квартире на шестом этаже. Инцидент случился на улице Малая Набережная. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.

По данным пресс-службы прокуратуры российской столицы, мужчина, который пострадал во время взрыва, умер в скорой. Также погиб 14-летний ребенок. Кроме того, пострадал еще и 12-летний мальчик.

Напомним, в Кривом Роге из-за взрыва гранаты пострадал 61-летний местный житель. Он пришел на проходную завода с гранатами, на одну сел, а вторую держал в руке. Переговоры не привели к успеху, он отпустил гранаты и они взорвались.

Также сообщалось, в здание Кабмина ворвался мужчина с гранатой, взял заложников и сообщил о захвате здания.

Позже выяснилось, что захватчиком Кабмина оказался контуженый сапер из "Айдара". Полиция уверена, что граната настоящая.

Также мы писали, что мужчина с гранатой пришел в киевский обменник и потребовал 2 тысячи долларов.