В провинции Афганистана Газни Управление по информационным вопросам "Талибана", которое ранее пообещало соблюдать права женщин, запретило женщинам работать на местных радиостанциях. А вдогонку талибы запретили самим радиостанциям еще и транслировать музыку.

Об этом сообщает Pajhwok.

Напомним, после того, как Вашингтон объявил о выводе войск из Афганистана в стране началась эскалация конфликта между официальной властью и "Талибаном". Талибы начали захватывать города и уже 15 августа вошли в столицу страны - Кабул. Президент Гани сложил полномочия и уехал из Афганистана, а талибы завили об окончании войны.

Отметим, что "Талибан" - это исламистское радикальное движение, которое, среди прочего, известно своей одиозной позицией относительно прав женщин. Во время первого правления талибов в Афганистане (1996-2001 годы) женщины были обязаны носить паранджу и не имели права не то, что работать и учиться, а даже просто передвигаться по улице без сопровождения мужчин. Однако в этот раз талибы заявили, что обеспечат соблюдение прав женщин.

Также сообщалось, что после захвата талибами власти женщину-телеведущую в Афганистане не допустили к работе, хотя ее коллеги-мужчины продолжили выполнять обязанности.