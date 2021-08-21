В Сумской области пограничники роют противотанковые рвы на границе с Россией. Фото
В Сумской области пограничники работают над укреплением участка государственной границы Украины с Россией. На опасных направлениях границы роют противотанковые рвы.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 21 августа.
Пятый пограничный отряд, в зоне ответственности которого находится 560 километров украино-российской границы, из который около 100 км - это реки, продолжает заниматься усовершенствованием системы инженерного обустройства.
В частности в рамках отряда создали специальную инженерную группу, которая создает противотанковые рвы на самых опасных участках государственной границы с Россией.
Напомним, 30 июля на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, среди прочих вопросов обсудили и вопрос безопасности украинских границ.
После этого, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о работах на государственной границе. В частности правительству поручили утвердить государственную программу обустройства государственной границы и предусмотреть в госбюджете необходимые для этого средства.