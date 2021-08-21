В Сумской области пограничники работают над укреплением участка государственной границы Украины с Россией. На опасных направлениях границы роют противотанковые рвы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 21 августа.

Пятый пограничный отряд, в зоне ответственности которого находится 560 километров украино-российской границы, из который около 100 км - это реки, продолжает заниматься усовершенствованием системы инженерного обустройства.

В частности в рамках отряда создали специальную инженерную группу, которая создает противотанковые рвы на самых опасных участках государственной границы с Россией.

Напомним, 30 июля на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, среди прочих вопросов обсудили и вопрос безопасности украинских границ.

После этого, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о работах на государственной границе. В частности правительству поручили утвердить государственную программу обустройства государственной границы и предусмотреть в госбюджете необходимые для этого средства.