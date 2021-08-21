В субботу, 21 августа, проходит последний день двенадцатого Одесского международного кинофестиваля, церемония открытия которого состоялась 17 августа. Уже подошла к концу профессиональная секция Film Industry Office и стали известны победители в двух секциях: питчинг и Work in Progress, которые получат денежные вознаграждения.

Об этом сообщает "Думская".

Итак, в питчинге (соревновании проектов) победила режиссер Марина Степанская, которая представила свой проект фильма "Вера". В нем рассказывается о судьбе женщины сорока лет. Степанова получила 60 тысяч гривен от телеканала "Украина".

Второе место в этом же конкурсе и 30 тысяч гривен от OLL.TV получила Елизавета Смит и ее проект "Вакуум". Третье место взяла украинка Наталья Ворожбит и ее проект "Демоны", в котором она одновременно драматург и режиссер. Девушка получила 25 тысяч гривен.

Кроме того, специальную награду жюри получил проект "Дом" израильтянки Ор Синай, в котором главная героиня - девушка из Украины, которая осваивается в Израиле.

В соревновании Work in Progress, где представляют не проекты, а частично уже готовые кинокартины, победу одержал фильм "Терриконы" режиссера Тараса Томенко. Он получил 60 тысяч гривен. Второе место и 25 тысяч гривен взял Максим Наконечный с фильмом "Спас", а третье и специальный приз - Дмитрий Грешко с фильмом "Скорая на периферии: между горами и небом".

Отметим, что секция Film Industry Office - платформа для поддержки и развития украинских проектов в кино и в целом индустрии. В рамках секции проводят конкурсы проектов фильмов, которые еще находятся на стадии предпродакшена (питчинг) и конкурс фильмов, которые уже практически полностью закончены - Work in Progress.

Напомним, с 2010 года Одесский кинофестиваль проходит каждое лето и является одним из самых масштабных событий лета в Украине, его посещает множество знаменитостей.

В прошлом году, во время пандемии коронавируса, фестиваль решили не отменять, но перенесли в онлайн-формат.