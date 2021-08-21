Во Франции уже шесть недель подряд протестуют против карантинных ограничений.

Об этом пишет DW.

Сообщается, что сегодня, 21 августа, самые массовые акции прошли в Париже и городе По на юге страны.

По словам одного из лидеров движения "желтых жилетов" Жерома Родригеса, протестующие не против, чтобы другие люди вакцинировались, но они против санитарных пропусков в больницы и магазины для невакцинированных и требуют отменить соответствующий закон.

Всего в стране было запланировано более двух сотен акций. По прогнозам полиции, в протестах приняли участие до 220 000 французов. Большие шествия прошли также в Тулоне, Ницце, Марселе, Монпелье и Перпиньяне.

Напомним, протесты во Франции вспыхнули после того, как в стране приняли закон об обязательной вакцинации медработников, пожарных и спасателей. Также было решено расширить действие так называемых "паспортов здоровья" или "санитарных пропусков".

Так, с 9 августа, чтобы попасть в кафе, рестораны, больницы и некоторые ТРЦ, а также при дальних переездах нужно предъявить доказательства вакцинации от коронавируса, выздоровления или актуальный отрицательный тест.