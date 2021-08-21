В Стрыйском районе Львовской области умер пациент, зараженный штаммом коронавируса "Дельта", который в Украине подхватили уже сотни человек. Мужчине было всего тридцать шесть лет.

Об этом сообщает главный санитарный врач области Наталья Иванченко на своей странице в Facebook.

Умерший мужчина не покидал родную область, но все же подхватил штамм "Дельта". В больницу его доставили в тяжелом состоянии, его сразу определили в отделение реанимации и интенсивной терапии, подключили к ИВЛ.

В течение восьми дней врачи пытались ему помочь, однако им это не удалось и мужчина умер. Наличие штамма "Дельта" подтвердили в лаборатории.

Главный санврач акцентирует внимание на том, что умерший не вакцинировался от коронавируса, хотя у него был сахарный диабет - то есть он находился в группе риска.

Напомним, Всемирная организации здравоохранения признала, что вакцинация против коронавируса спасает от смерти после заражения штаммом "Дельта".

Также мы писали, что министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко призывает делать прививки от коронавируса, чтобы остановить наступление "Дельты".