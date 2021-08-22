Государственный департамент США подвергся кибератаке хакеров, о масштабах которой не сообщают из соображений безопасности. Возможно атака произошла еще несколько недель назад.

Об этом журналистка Fox News Джеки Хайнрих рассказала в своем Twitter-аккаунте в субботу, 21 августа.

"Государственный департамент подвергся кибератаке, и киберкомандование Министерства обороны направило уведомления о возможном серьезном взломе", - написала журналистка.

При этом когда именно обнаружили нарушение пока неизвестно, но возможно с тех пор прошли уже недели. Однако, как сообщает журналистка со ссылкой на источник, текущая миссия Государственного департамента по эвакуации американцев и союзных беженцев в Афганистане "не пострадала".

"По соображениям безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов в области кибербезопасности в настоящее время", - сказано в сообщении.



Напомним, в июле США обвинили российскую разведку в кибератаке на сети республиканцев. Однако в РФ не согласились с обвинениями.

Также сообщалось, что в прошлом году глава Минюста США обвинил Россию в кибератаке на американское правительство.