В Нинся-Хуэйском автономном районе Китая ЧП. Здесь 55-летняя женщина заразилась бубонной чумой.

Об этом рассказали в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения района.

Сообщается, что больная женщина, которая занимается животноводством, находится в критическом состоянии. Симптомы у нее начали проявляться 14 августа. Китайские власти задействовали экстренные механизмы реагирования, чтобы не дать инфекции распространиться.

По информации комитета, случаи бубонной чумы периодически происходят в степной зоне на севере страны и в соседней Монголии из-за употребления в пищу мяса грызунов.

Напомним, вскоре после обнаружения бубонной чумы у двух жителей Монголии эту же болезнь подтвердили у скотовода из автономного района Внутренняя Монголия, что на севере Китая.

Как мы писали, в указанном регионе вспышки чумы не так уж редки. Как писала "Страна", в мае 2019 года в Монголии два человека умерли от этого заболевания.

Также ученые писали, что ученые обнаружили свидетельства пользы средиземноморской лихорадки, которая, как оказалось, помогала противостоять чуме.