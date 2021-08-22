В воскресенье, 22 августа, в киевский аэропорт "Борисполь" прибывает канцлер Германии Ангела Меркель. А столичного мэра Виталия Кличко не пустили на протокольную встречу с политиком, поскольку его "нет в списках". Об этом градоначальник сообщил у себя в Telegram-канале.

"Сейчас находимся в зале официальных делегаций. Сейчас я пытаюсь пройти, но меня не пускают", - сказал Кличко.

Охранник не пустивший мэра Киева на встречу канцлера ФРГ Меркель заявил, что того нет в списке. Позже градоначальник запостил мем по данному случаю.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Кличко могут убрать с поста главы Киевской городской государственной администрации. Сделать это планировалось якобы на заседании СНБО.

Также "Страна" писала, что Кличко пригласили на заседание СНБО, но мэр заявил, что находится за пределами столицы. Поэтому физически не может присутствовать, но отправит вместо себя заместителя.

В то же время в Офисе президента считают, что киевский мэр находился недалеко от Киева, поэтому при желании мог присутствовать на заседании СНБО.