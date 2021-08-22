Выпускники Академии СБУ получили памятные медали с выгравированным именем главы спецслужбы Ивана Баканова.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Как сообщается, медаль с именем действующего главы ведомства была отчеканена впервые в истории.

По словам одного из высокопоставленных сотрудников СБУ, медали вручали так будто от "заслуженного, героического ветерана" спецслужб.

Кроме того, о награждении рассказал и экс-министра обороны Анатолий Гриценко. По его словам, такого не было никогда, ни в одной украинской силовой структуре.

В самой СБУ заявили, что это обычная практика среди спецслужб многих стран мира, а все иные оценки события - это попытки манипуляций.

Отметим, что Баканов во время своего назначения на пост руководителя СБУ не имел ни опыта, ни воинского звания. Для соблюдения закона ему присвоили звание лейтенанта.

Кроме того, издание пишет, что медаль не могли произвести за бюджетные деньги, так как она не является ведомственной наградой и не входит список четырех регламентированных наград СБУ.

В самой спецслужбе пока не комментировали награды Баканов.

Напомним, ранее мы писали, что глава полиции Киевской области в свой день рождения установил себе памятник и предложил его потереть.