Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готовит ряд мер, которые будут защищать граждан РФ за границей, включая и ближайшее зарубежье.

Об этом он сказал на встрече президента Путина с представителями партии "Единая Россия", как передает "РИА Новости" в Телеграм-канале.

По его словам, государство при этом должно опираться на собственные силы, а не на партнеров извне.

Напомним, ранее мы писали, что Лавров назвал "Крымскую платформу" шабашем, где Запад будет "пестовать украинский неонацизм".

Также сообщалось, что российский министр считает, что Беларусь, как член Союзного государства, уже признает Крым российским. Он напомнил, что в 1999 году Россия и Беларусь заключила договор о Союзном государстве, соответственно которому, территория этого государства - это территория Беларуси и России.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Лавров объяснил, почему выдача паспортов жителям Донбасса не нарушает международное право. По его словам, в Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) говорится о том, что "каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином".