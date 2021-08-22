После того, как Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания через суд начал добиваться закрытия телеканала "НАШ", по Бориспольской трассе в Киеве появилось несколько билбордов в поддержку телеканала.

Исполнены они на английском языке. Не исключено, что они предназначены для участников "Крымской платформы", которые как раз сейчас съезжаются в Киев.

На плакатах изображен телевизор, который накрест закрашен широкими мазками красного цвета. На самом билборде, в левом верхнем углу, располагается название телеканала - "НАШ". Ниже только два предложения, напечатанное большими буквами: "Government kills democracy" ("Правительство убивает демократию") и "Save NASH.TV" ("Спасем НАШ.ТВ").

Появились борды с призывом сохранить телеканал "НАШ". Фото: оказались в распоряжении "Страны"

Напомним, 19 августа Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение через суд попытаться аннулировать лицензию каналу "Наш" из-за высказываний экс-нардепа Петра Симоненко о ПЦУ и о гражданском противостоянии на Донбассе. В частности, Нацсовет смутили высказывания Симоненко о том, что ПЦУ - это раскольники, а также слова Симоненко о "гражданском противостоянии на Донбассе" и "политике государственной фашизации".

Ранее "Страна" писала о подробностях истории, а также мнения украинцев в социальных сетях.